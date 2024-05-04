Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили
Війська РФ знову завдали удару по території України з використанням дронів-камікадзе та ракет. У ніч на 4 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 4 зенітними керованими ракетами С-300.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами командувача Повітряних сил, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. - РФ.
Результат бойової роботи української ППО
" У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні Олещука.
Як повідомлялося, напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини.
Спершу Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що пожежі спричинили уламки збитих "Шахедів".
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