Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

Війська РФ знову завдали удару по території України з використанням дронів-камікадзе та ракет. У ніч на 4 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 4 зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами командувача Повітряних сил, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. - РФ.

Результат бойової роботи української ППО

" У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні Олещука.

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Як повідомлялося, напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини.

Спершу Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що пожежі спричинили уламки збитих "Шахедів".