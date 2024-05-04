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Новини Війна
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Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

шахеди

Війська РФ знову завдали удару по території України з використанням дронів-камікадзе та ракет. У ніч на 4 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 4 зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами командувача Повітряних сил, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. - РФ.

Результат бойової роботи української ППО

" У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні Олещука.

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Як повідомлялося, напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини.

Спершу Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що пожежі спричинили уламки збитих "Шахедів". 

Автор: 

знищення (7147) дрони (4624) Повітряні сили (2596)


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Топ коментарі
+9
А а попередній новині написано що в Харкові два влучання. Не збили тобто.
Вже результати підробляють чи що, во славу єрмака
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04.05.2024 07:14
+6
13 з 13, але 2 влучання по Харкову)
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04.05.2024 07:31
+2
По Харкову прилітало близько першої години ночі. Данні за 3 травня, а приліт 4 травня. Помилки немає
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04.05.2024 08:10
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А а попередній новині написано що в Харкові два влучання. Не збили тобто.
Вже результати підробляють чи що, во славу єрмака
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04.05.2024 07:14 Відповісти
"а також 4 зенітними керованими ракетами С-300"
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04.05.2024 09:50 Відповісти
У Харкові два прильоти "шахедів" по цивільній інфраструктурі, - мер Терехов Джерело: https://censor.net/ua/n3487777
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04.05.2024 14:04 Відповісти
Ну тоді це Сирська вертикаль, з їх ********* заяв ЗСУ ще в Очеретино.
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04.05.2024 15:26 Відповісти
13 з 13, але 2 влучання по Харкову)
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04.05.2024 07:31 Відповісти
Статтю читайте, там ще про 4 ракети с300 написано.
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04.05.2024 09:49 Відповісти
Брешуть кожен день
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04.05.2024 07:45 Відповісти
По Харкову прилітало близько першої години ночі. Данні за 3 травня, а приліт 4 травня. Помилки немає
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04.05.2024 08:10 Відповісти
У ніч на 4 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", Джерело:
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04.05.2024 08:59 Відповісти
5 "Шахедів" знищено над Дніпропетровщиною, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Джерело:
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04.05.2024 09:05 Відповісти
 
 