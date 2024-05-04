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Новости Война
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Уничтожены 13 из 13 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

шахеди

Войска РФ снова нанесли удар по территории Украины с использованием дронов-камикадзе и ракет. В ночь на 4 мая 2024 года оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также 4 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам командующего Воздушных сил, все пуски осуществлялись из Белгородской обл. РФ.

Результат боевой работы украинской ПВО

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Олещука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 смогут работать вместе со старой авиацией ВСУ, - Воздушные силы

Как сообщалось, накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА с Белгородщины.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Харькове российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий возник большой пожар.

Автор: 

уничтожение (6835) дроны (3845) Воздушные силы (2257)


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Топ комментарии
+9
А а попередній новині написано що в Харкові два влучання. Не збили тобто.
Вже результати підробляють чи що, во славу єрмака
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04.05.2024 07:14
+6
13 з 13, але 2 влучання по Харкову)
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04.05.2024 07:31
+2
По Харкову прилітало близько першої години ночі. Данні за 3 травня, а приліт 4 травня. Помилки немає
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04.05.2024 08:10
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А а попередній новині написано що в Харкові два влучання. Не збили тобто.
Вже результати підробляють чи що, во славу єрмака
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04.05.2024 07:14 Ответить
"а також 4 зенітними керованими ракетами С-300"
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04.05.2024 09:50 Ответить
У Харкові два прильоти "шахедів" по цивільній інфраструктурі, - мер Терехов Джерело: https://censor.net/ua/n3487777
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04.05.2024 14:04 Ответить
Ну тоді це Сирська вертикаль, з їх ********* заяв ЗСУ ще в Очеретино.
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04.05.2024 15:26 Ответить
13 з 13, але 2 влучання по Харкову)
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04.05.2024 07:31 Ответить
Статтю читайте, там ще про 4 ракети с300 написано.
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04.05.2024 09:49 Ответить
Брешуть кожен день
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04.05.2024 07:45 Ответить
По Харкову прилітало близько першої години ночі. Данні за 3 травня, а приліт 4 травня. Помилки немає
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04.05.2024 08:10 Ответить
У ніч на 4 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", Джерело:
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04.05.2024 08:59 Ответить
5 "Шахедів" знищено над Дніпропетровщиною, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Джерело:
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04.05.2024 09:05 Ответить
 
 