Уничтожены 13 из 13 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

Войска РФ снова нанесли удар по территории Украины с использованием дронов-камикадзе и ракет. В ночь на 4 мая 2024 года оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также 4 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам командующего Воздушных сил, все пуски осуществлялись из Белгородской обл. РФ.

Результат боевой работы украинской ПВО

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Олещука.

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Как сообщалось, накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА с Белгородщины.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Харькове российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий возник большой пожар.