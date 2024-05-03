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Новости Война
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F-16 смогут работать вместе со старой авиацией ВСУ, - Воздушные силы

F-16 працюватимуть зі старою авіацією ЗСУ

Когда Украина получит истребители F-16, то они смогут удачно использоваться вместе со старыми образцами украинской авиации, в частности, с Су-27 и МиГ-29.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Абсолютно смогут. Ранее уже были учения, и в 2000-х годах, когда вместе с нашими иностранными партнерами уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГ-29 и достаточно успешно это было совмещено, достаточно эффективно", - сказал он.

По словам Евлаша, в таком применении не возникнет никаких проблем. Силам обороны хотелось бы как можно скорее перевооружить весь воздушный парк машин.

"Это было бы проще и в обслуживании, и эффективнее в применении. Однако сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что есть", - пояснил он.

Передача F-16 Украине

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявила, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В то же время Украина уже имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории Украины. В частности речь идет о бункерах и подземных хранилищах.

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Автор: 

авиация (2821) Воздушные силы (2257) F-16 (548)


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Топ комментарии
+5
Вы вначале подготовьте все, чтобы они вообще смогли у нас работать. А то только бла-бла-бла. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут когда наконец раздуплится наша власть и сделает свою домашнюю работу.
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03.05.2024 12:49
+2
ПВО, системы автоматического управления и целеуказания ...
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03.05.2024 12:50
+2
Просто это на бумаге. Там полностью цифровой интерфейс, у нас преимущественно аналоговый. Их нужно как-то научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать.
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03.05.2024 13:00
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А что там может быть несовместимого, если пилоты на F-16 будут наши (вместе с ныне летающими на Су и Мигах в прошлом году вместе летали и водку пили) и Су-24 Шторм Шедами стреляют?
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03.05.2024 12:46 Ответить
ПВО, системы автоматического управления и целеуказания ...
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03.05.2024 12:50 Ответить
ПВО - нужно вставить наши блоки "свой-чужой". Да, это нужно будет сделать (а может уже сделали/делают). Автоматическое управление и целеуказание - это ж вроде как только для Ф-16 и только с Аваксом работает. Вряд ли нам его дадут или хотя бы он летать будет над контролируемой территорией и "подсечивать", они на это не пойдут.
Ну, мне так кажется...
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03.05.2024 12:55 Ответить
Просто это на бумаге. Там полностью цифровой интерфейс, у нас преимущественно аналоговый. Их нужно как-то научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать.
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03.05.2024 13:00 Ответить
научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать
-------------------
Не думаю, что это реально. Я под "работать вместе" имею ввиду/понимаю, лететь парами/группами они смогут (ну там, планирующие бомбы пулять). Но подсвечивать цели друг другу (ну т.е. Эфки нашим) - это оч.вряд ли. И радары сильно разные, и вообще "языки", как ты правильно заметил цифра и древний аналог.
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03.05.2024 13:11 Ответить
Насправді поставити аналого-цифровий перетворювач, а за ним контролер для формування потрібного сигналу, не так вже і складно.
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03.05.2024 13:25 Ответить
Таки думаю "чуть" сложнее, чем АЦП между виниловым проигрывателем и цифровым входом в ресивере поставить )))
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03.05.2024 13:33 Ответить
та пока не факт, что на Ф-16 будет стоять система для обмена данными даже между собой (линк 16). С них как всегда снимут все что можно перед отправкой в Украину. Куда уж там обмениваться данными с советскими самолетами
ну взлетать с одного аэродрома и лететь рядышком они смогут, думаю это и имеется в виду под "совместной работой"))
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03.05.2024 14:19 Ответить
Это чистой воды пи@деж. И не более того
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03.05.2024 14:40 Ответить
Почти два года у инженеров было. За такой срок могут что-то спроворить, мне кажется.
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03.05.2024 17:58 Ответить
Тихенько , не триндіть.
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03.05.2024 12:46 Ответить
Вы вначале подготовьте все, чтобы они вообще смогли у нас работать. А то только бла-бла-бла. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут когда наконец раздуплится наша власть и сделает свою домашнюю работу.
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03.05.2024 12:49 Ответить
F-16 eto radar kotory vdet do 190 kilometrov pered saboj,eto bombi takyje kak AGM-154 pol toni s rostojanija 130 kilometrov.
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03.05.2024 12:53 Ответить
А как же свой-чужой? Кто по кому будет отрываться, совкоавиация по амерам, чи амерсамолеты по совкам?
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03.05.2024 13:11 Ответить
*якщо до того часу ще лишаться зразки старої авіації.

Бо зайдіть до твітора, і здивуєтесь відосикам, коли наша авіація нищиться швидше за рашистську (іскандерами, ланцетами, і це я мовчу про поле бою)
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03.05.2024 13:18 Ответить
Да, недавно шайгу говорил, что уже 527 украинских самолетов уничтожено. Из 160 имевшихся до войны.
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03.05.2024 18:00 Ответить
Потужний аргумент, ви вмієте заспокоїти.
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03.05.2024 18:25 Ответить
Яка це дурня ,де захист ппо ,ангари підземні і тд,про що ви чергова хуцпа.
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03.05.2024 13:53 Ответить
а типу ф16 це нові літакі вони такі ж старі як українські міги і сушки
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03.05.2024 15:11 Ответить
И новее, и намного мощнее, и универсальнее.
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03.05.2024 15:45 Ответить
Цього шашличного пздуна без військового досвіду ,для того і призначили ,щоб він побільше пздів всякої хні.
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03.05.2024 16:20 Ответить
 
 