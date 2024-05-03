F-16 смогут работать вместе со старой авиацией ВСУ, - Воздушные силы

Когда Украина получит истребители F-16, то они смогут удачно использоваться вместе со старыми образцами украинской авиации, в частности, с Су-27 и МиГ-29.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Абсолютно смогут. Ранее уже были учения, и в 2000-х годах, когда вместе с нашими иностранными партнерами уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГ-29 и достаточно успешно это было совмещено, достаточно эффективно", - сказал он.

По словам Евлаша, в таком применении не возникнет никаких проблем. Силам обороны хотелось бы как можно скорее перевооружить весь воздушный парк машин.

"Это было бы проще и в обслуживании, и эффективнее в применении. Однако сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что есть", - пояснил он.

Передача F-16 Украине

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявила, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В то же время Украина уже имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории Украины. В частности речь идет о бункерах и подземных хранилищах.

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