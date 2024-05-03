F-16 смогут работать вместе со старой авиацией ВСУ, - Воздушные силы
Когда Украина получит истребители F-16, то они смогут удачно использоваться вместе со старыми образцами украинской авиации, в частности, с Су-27 и МиГ-29.
Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Абсолютно смогут. Ранее уже были учения, и в 2000-х годах, когда вместе с нашими иностранными партнерами уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГ-29 и достаточно успешно это было совмещено, достаточно эффективно", - сказал он.
По словам Евлаша, в таком применении не возникнет никаких проблем. Силам обороны хотелось бы как можно скорее перевооружить весь воздушный парк машин.
"Это было бы проще и в обслуживании, и эффективнее в применении. Однако сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что есть", - пояснил он.
Передача F-16 Украине
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен заявила, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В то же время Украина уже имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории Украины. В частности речь идет о бункерах и подземных хранилищах.
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Не думаю, что это реально. Я под "работать вместе" имею ввиду/понимаю, лететь парами/группами они смогут (ну там, планирующие бомбы пулять). Но подсвечивать цели друг другу (ну т.е. Эфки нашим) - это оч.вряд ли. И радары сильно разные, и вообще "языки", как ты правильно заметил цифра и древний аналог.
ну взлетать с одного аэродрома и лететь рядышком они смогут, думаю это и имеется в виду под "совместной работой"))
Бо зайдіть до твітора, і здивуєтесь відосикам, коли наша авіація нищиться швидше за рашистську (іскандерами, ланцетами, і це я мовчу про поле бою)