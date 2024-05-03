F-16 зможуть працювати разом зі старою авіацією ЗСУ, - Повітряні сили
Коли Україна отримає винищувачі F-16, то вони зможуть вдало використовуватися разом зі старими зразками української авіації, зокрема, із Су-27 та МіГ-29.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і у 2000-х роках, коли разом із нашими іноземними партнерами вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом із Су-27, МіГ-29 і досить успішно це було поєднано, досить ефективно", - сказав він.
За словами Євлаша, у такому застосуванні не виникне жодних проблем. Силам оборони хотілося б якомога швидше переозброїти весь повітряний парк машин.
"Це було б простіше і в обслуговуванні, і ефективніше у застосуванні. Однак зараз будемо виходити вже безпосередньо з того, що є", - пояснив він.
Передача F-16 Україні
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявила, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
Водночас Україна вже має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території України. Зокрема йдеться про бункери та підземні сховища.
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Ну, мне так кажется...
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Не думаю, что это реально. Я под "работать вместе" имею ввиду/понимаю, лететь парами/группами они смогут (ну там, планирующие бомбы пулять). Но подсвечивать цели друг другу (ну т.е. Эфки нашим) - это оч.вряд ли. И радары сильно разные, и вообще "языки", как ты правильно заметил цифра и древний аналог.
ну взлетать с одного аэродрома и лететь рядышком они смогут, думаю это и имеется в виду под "совместной работой"))
Бо зайдіть до твітора, і здивуєтесь відосикам, коли наша авіація нищиться швидше за рашистську (іскандерами, ланцетами, і це я мовчу про поле бою)