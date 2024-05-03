F-16 зможуть працювати разом зі старою авіацією ЗСУ, - Повітряні сили

Коли Україна отримає винищувачі F-16, то вони зможуть вдало використовуватися разом зі старими зразками української авіації, зокрема, із Су-27 та МіГ-29.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і у 2000-х роках, коли разом із нашими іноземними партнерами вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом із Су-27, МіГ-29 і досить успішно це було поєднано, досить ефективно", - сказав він.

За словами Євлаша, у такому застосуванні не виникне жодних проблем. Силам оборони хотілося б якомога швидше переозброїти весь повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і ефективніше у застосуванні. Однак зараз будемо виходити вже безпосередньо з того, що є", - пояснив він.

Передача F-16 Україні

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявила, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

Водночас Україна вже має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території України. Зокрема йдеться про бункери та підземні сховища.

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