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Новини Війна
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F-16 зможуть працювати разом зі старою авіацією ЗСУ, - Повітряні сили

F-16 працюватимуть зі старою авіацією ЗСУ

Коли Україна отримає винищувачі F-16, то вони зможуть вдало використовуватися разом зі старими зразками української авіації, зокрема, із Су-27 та МіГ-29.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і у 2000-х роках, коли разом із нашими іноземними партнерами вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом із Су-27, МіГ-29 і досить успішно це було поєднано, досить ефективно", - сказав він.

За словами Євлаша, у такому застосуванні не виникне жодних проблем. Силам оборони хотілося б якомога швидше переозброїти весь повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і ефективніше у застосуванні. Однак зараз будемо виходити вже безпосередньо з того, що є", - пояснив він.

Передача F-16 Україні

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен заявила, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

Водночас Україна вже має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території України. Зокрема йдеться про бункери та підземні сховища.

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Автор: 

авіація (4113) Повітряні сили (2596) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+5
Вы вначале подготовьте все, чтобы они вообще смогли у нас работать. А то только бла-бла-бла. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут когда наконец раздуплится наша власть и сделает свою домашнюю работу.
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03.05.2024 12:49
+2
ПВО, системы автоматического управления и целеуказания ...
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03.05.2024 12:50
+2
Просто это на бумаге. Там полностью цифровой интерфейс, у нас преимущественно аналоговый. Их нужно как-то научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать.
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03.05.2024 13:00
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А что там может быть несовместимого, если пилоты на F-16 будут наши (вместе с ныне летающими на Су и Мигах в прошлом году вместе летали и водку пили) и Су-24 Шторм Шедами стреляют?
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03.05.2024 12:46 Відповісти
ПВО, системы автоматического управления и целеуказания ...
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03.05.2024 12:50 Відповісти
ПВО - нужно вставить наши блоки "свой-чужой". Да, это нужно будет сделать (а может уже сделали/делают). Автоматическое управление и целеуказание - это ж вроде как только для Ф-16 и только с Аваксом работает. Вряд ли нам его дадут или хотя бы он летать будет над контролируемой территорией и "подсечивать", они на это не пойдут.
Ну, мне так кажется...
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03.05.2024 12:55 Відповісти
Просто это на бумаге. Там полностью цифровой интерфейс, у нас преимущественно аналоговый. Их нужно как-то научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать.
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03.05.2024 13:00 Відповісти
научить говорить на одном языке и как-то все унифицировать
-------------------
Не думаю, что это реально. Я под "работать вместе" имею ввиду/понимаю, лететь парами/группами они смогут (ну там, планирующие бомбы пулять). Но подсвечивать цели друг другу (ну т.е. Эфки нашим) - это оч.вряд ли. И радары сильно разные, и вообще "языки", как ты правильно заметил цифра и древний аналог.
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03.05.2024 13:11 Відповісти
Насправді поставити аналого-цифровий перетворювач, а за ним контролер для формування потрібного сигналу, не так вже і складно.
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03.05.2024 13:25 Відповісти
Таки думаю "чуть" сложнее, чем АЦП между виниловым проигрывателем и цифровым входом в ресивере поставить )))
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03.05.2024 13:33 Відповісти
та пока не факт, что на Ф-16 будет стоять система для обмена данными даже между собой (линк 16). С них как всегда снимут все что можно перед отправкой в Украину. Куда уж там обмениваться данными с советскими самолетами
ну взлетать с одного аэродрома и лететь рядышком они смогут, думаю это и имеется в виду под "совместной работой"))
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03.05.2024 14:19 Відповісти
Это чистой воды пи@деж. И не более того
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03.05.2024 14:40 Відповісти
Почти два года у инженеров было. За такой срок могут что-то спроворить, мне кажется.
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03.05.2024 17:58 Відповісти
Тихенько , не триндіть.
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03.05.2024 12:46 Відповісти
Вы вначале подготовьте все, чтобы они вообще смогли у нас работать. А то только бла-бла-бла. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут когда наконец раздуплится наша власть и сделает свою домашнюю работу.
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03.05.2024 12:49 Відповісти
F-16 eto radar kotory vdet do 190 kilometrov pered saboj,eto bombi takyje kak AGM-154 pol toni s rostojanija 130 kilometrov.
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03.05.2024 12:53 Відповісти
А как же свой-чужой? Кто по кому будет отрываться, совкоавиация по амерам, чи амерсамолеты по совкам?
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03.05.2024 13:11 Відповісти
*якщо до того часу ще лишаться зразки старої авіації.

Бо зайдіть до твітора, і здивуєтесь відосикам, коли наша авіація нищиться швидше за рашистську (іскандерами, ланцетами, і це я мовчу про поле бою)
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03.05.2024 13:18 Відповісти
Да, недавно шайгу говорил, что уже 527 украинских самолетов уничтожено. Из 160 имевшихся до войны.
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03.05.2024 18:00 Відповісти
Потужний аргумент, ви вмієте заспокоїти.
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03.05.2024 18:25 Відповісти
Яка це дурня ,де захист ппо ,ангари підземні і тд,про що ви чергова хуцпа.
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03.05.2024 13:53 Відповісти
а типу ф16 це нові літакі вони такі ж старі як українські міги і сушки
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03.05.2024 15:11 Відповісти
И новее, и намного мощнее, и универсальнее.
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03.05.2024 15:45 Відповісти
Цього шашличного пздуна без військового досвіду ,для того і призначили ,щоб він побільше пздів всякої хні.
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03.05.2024 16:20 Відповісти
 
 