Україна отримає F-16 вже влітку, - посол Данії Міккельсен

Перші літаки F-16 Україні отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Про це заявив посол Данії Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не дуже знайомий з технічними деталями, але можу процитувати мого прем'єр-міністра, яка нещодавно була в Україні, у Львові, їй поставили те саме питання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала", - сказав дипломат.

Він відзначив складність цього питання, оскільки йдеться не лише про літак, це лише одна складова. Також є ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю літака.

"Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії", - наголосив Міккельсен.

За його словами, пілоти і наземні команди дуже хочуть почати використання літаків.

"Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - додав посол.

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