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Новини
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Україна отримає F-16 вже влітку, - посол Данії Міккельсен

f16

Перші літаки F-16 Україні отримає вже влітку. Йдеться не лише про літаки, а й систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади.

Про це заявив посол Данії Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не дуже знайомий з технічними деталями, але можу процитувати мого прем'єр-міністра, яка нещодавно була в Україні, у Львові, їй поставили те саме питання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала", - сказав дипломат.

Він відзначив складність цього питання, оскільки йдеться не лише про літак, це лише одна складова. Також є ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю літака.

"Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії", - наголосив Міккельсен.

За його словами, пілоти і наземні команди дуже хочуть почати використання літаків.

"Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - додав посол.

Читайте: Є низка напрацювань, йдеться про підземні сховища, бункери, - Євлаш розповів, як Україна захищатиме винищувачі F-16 від ударів РФ

Автор: 

Данія (768) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+4
Не спішить так дуже,влітку влітку,від літка й до зимки недалечко😒
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30.04.2024 09:28
+4
Після наступних виборів, Зелений виродок залишок свого нікчемного життя буде або в бігах, або в тюрьмі.
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30.04.2024 10:14
+3
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30.04.2024 09:46
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Не спішить так дуже,влітку влітку,від літка й до зимки недалечко😒
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30.04.2024 09:28 Відповісти
Укрытия подземные и прочая инфраструктура достроены уже? Или Ф16 сразу попадут под удары Искандеров?
Отож тебе и не спишить.
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30.04.2024 09:36 Відповісти
Наче якась диво-вундервафля очікується, чи партія інопланетних літаючих тарілок з Альдебарана поставлять. Свої ж літаки якось літають (СУ, МіГ)- що з ф-16 не так??
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30.04.2024 10:36 Відповісти
ф 16 це тільки один елемент так сказати заключний, цілої системи.
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30.04.2024 12:22 Відповісти
В Староконстянтинові аеродром, там капоніри, будувати нічого не потрібно.
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30.04.2024 11:05 Відповісти
Не то, що асфальт катати? І швидко і дохідно... Або шашлики смажити... так то взагалі...
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30.04.2024 09:55 Відповісти
Після наступних виборів, Зелений виродок залишок свого нікчемного життя буде або в бігах, або в тюрьмі.
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30.04.2024 10:14 Відповісти
Хоть би ж так воно було !
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30.04.2024 11:51 Відповісти
Не те, що у порівнянні з іраном і кндр куколдами виглядати, вірно?
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30.04.2024 10:38 Відповісти
То ти на рахунок асфальту чи шашликів? А може про техніку гри на роялі? А ще можна на лижах і в Оман...
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30.04.2024 10:43 Відповісти
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30.04.2024 09:46 Відповісти
Це точно. Вже було "На початку весни", "весною", " наприкінці весни", "на початку літа", зараз почалося "вже влітку"..... . Серіал курва !
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30.04.2024 10:16 Відповісти
було!!!!
весна 2023
літо 2023
новий рік2024
тепер літо 2024
яка пора року далі????
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30.04.2024 10:16 Відповісти
Ви весну 24 пропустили
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30.04.2024 10:22 Відповісти
я про...бав
а пропустили вони...
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30.04.2024 10:24 Відповісти
А нє - ще є "вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних" !!!!!! А може 1 давайте ? А шо - теж нормально !
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30.04.2024 10:18 Відповісти
і підкрутити обладнання треба, щоб не дуже літали, бо це ж єскалація
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30.04.2024 10:27 Відповісти
в каком месяце лета и до лета ещё дожить надо и не факт что они,если и будут.то долго проживут! С леопардами тоже долго тянули в итоге сколько осталось?
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30.04.2024 10:31 Відповісти
Информационный шум
Но конешно это уже бесит, когда инфопомойки пишут об этом каждую неделю!
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30.04.2024 10:41 Відповісти
якого року?
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30.04.2024 10:53 Відповісти
Год только не сообщили.
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30.04.2024 11:04 Відповісти
то мали ж до літа..
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30.04.2024 11:36 Відповісти
 
 