Украина получит F-16 уже летом, - посол Дании Миккельсен

Первые самолеты F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и о системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

Об этом заявил посол Дании Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра, которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце, она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала", - сказал дипломат.

Он отметил сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только о самолете, это лишь одна составляющая. Также есть целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета.

"Это огромная задача, и мне выпала честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", - подчеркнул Миккельсен.

По его словам, пилоты и наземные команды очень хотят начать использование самолетов.

"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", - добавил посол.

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