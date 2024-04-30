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Украина получит F-16 уже летом, - посол Дании Миккельсен

f16

Первые самолеты F-16 Украина получит уже летом. Речь идет не только о самолетах, но и о системе обеспечения, обслуживании, наземных бригадах.

Об этом заявил посол Дании Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра, которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце, она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала", - сказал дипломат.

Он отметил сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только о самолете, это лишь одна составляющая. Также есть целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета.

"Это огромная задача, и мне выпала честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", - подчеркнул Миккельсен.

По его словам, пилоты и наземные команды очень хотят начать использование самолетов.

"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", - добавил посол.

Также читайте: Есть ряд наработок, речь идет о подземных хранилищах, бункерах, - Евлаш рассказал, как Украина будет защищать истребители F-16 от ударов РФ

Автор: 

Дания (581) F-16 (548)


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Топ комментарии
+4
Не спішить так дуже,влітку влітку,від літка й до зимки недалечко😒
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30.04.2024 09:28
+4
Після наступних виборів, Зелений виродок залишок свого нікчемного життя буде або в бігах, або в тюрьмі.
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30.04.2024 10:14
+3
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30.04.2024 09:46
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Не спішить так дуже,влітку влітку,від літка й до зимки недалечко😒
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30.04.2024 09:28 Ответить
Укрытия подземные и прочая инфраструктура достроены уже? Или Ф16 сразу попадут под удары Искандеров?
Отож тебе и не спишить.
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30.04.2024 09:36 Ответить
Наче якась диво-вундервафля очікується, чи партія інопланетних літаючих тарілок з Альдебарана поставлять. Свої ж літаки якось літають (СУ, МіГ)- що з ф-16 не так??
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30.04.2024 10:36 Ответить
ф 16 це тільки один елемент так сказати заключний, цілої системи.
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30.04.2024 12:22 Ответить
В Староконстянтинові аеродром, там капоніри, будувати нічого не потрібно.
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30.04.2024 11:05 Ответить
Не то, що асфальт катати? І швидко і дохідно... Або шашлики смажити... так то взагалі...
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30.04.2024 09:55 Ответить
Після наступних виборів, Зелений виродок залишок свого нікчемного життя буде або в бігах, або в тюрьмі.
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30.04.2024 10:14 Ответить
Хоть би ж так воно було !
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30.04.2024 11:51 Ответить
Не те, що у порівнянні з іраном і кндр куколдами виглядати, вірно?
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30.04.2024 10:38 Ответить
То ти на рахунок асфальту чи шашликів? А може про техніку гри на роялі? А ще можна на лижах і в Оман...
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30.04.2024 10:43 Ответить
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30.04.2024 09:46 Ответить
Це точно. Вже було "На початку весни", "весною", " наприкінці весни", "на початку літа", зараз почалося "вже влітку"..... . Серіал курва !
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30.04.2024 10:16 Ответить
було!!!!
весна 2023
літо 2023
новий рік2024
тепер літо 2024
яка пора року далі????
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30.04.2024 10:16 Ответить
Ви весну 24 пропустили
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30.04.2024 10:22 Ответить
я про...бав
а пропустили вони...
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30.04.2024 10:24 Ответить
А нє - ще є "вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних" !!!!!! А може 1 давайте ? А шо - теж нормально !
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30.04.2024 10:18 Ответить
і підкрутити обладнання треба, щоб не дуже літали, бо це ж єскалація
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30.04.2024 10:27 Ответить
в каком месяце лета и до лета ещё дожить надо и не факт что они,если и будут.то долго проживут! С леопардами тоже долго тянули в итоге сколько осталось?
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30.04.2024 10:31 Ответить
Информационный шум
Но конешно это уже бесит, когда инфопомойки пишут об этом каждую неделю!
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30.04.2024 10:41 Ответить
якого року?
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30.04.2024 10:53 Ответить
Год только не сообщили.
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30.04.2024 11:04 Ответить
то мали ж до літа..
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30.04.2024 11:36 Ответить
 
 