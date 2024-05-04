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Новости Война
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В Харькове два прилета "шахедов" по гражданской инфраструктуре, - мэр Терехов

Пожежа у Харкові після прильоту

В Харькове российские ударные беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий большой пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Два прилета "шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий - масштабный пожар", - отметил мэр Харькова.

На данный момент известно о трех пострадавших, среди них ребенок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: Повреждены 10 домов и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3542) обстрел (26928) Харьков (7450) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+4
А как же: "Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили Джерело:
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04.05.2024 08:09
+2
Сподіваюся щнезабаром лапті познайомляться із девайсами Storm Shadow
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04.05.2024 02:30
+2
Щоб ви виздихали кацогниди!
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04.05.2024 04:18
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Сподіваюся щнезабаром лапті познайомляться із девайсами Storm Shadow
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04.05.2024 02:30 Ответить
Щоб ви виздихали кацогниди!
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04.05.2024 04:18 Ответить
А как же: "Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили Джерело:
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04.05.2024 08:09 Ответить
"Спершу Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові російські дрони завдали удару по об'єктах цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що пожежі спричинили уламки збитих "Шахедів". (с)
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04.05.2024 09:37 Ответить
Щоб уламки Шахеда "упали" вгору, а не вниз, уламки повинні досягти першої космічної швидкості близько 8 км/с. Тому вони, нажаль, падають в низ
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04.05.2024 09:53 Ответить
 
 