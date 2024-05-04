В Харькове два прилета "шахедов" по гражданской инфраструктуре, - мэр Терехов

В Харькове российские ударные беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий большой пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Два прилета "шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий - масштабный пожар", - отметил мэр Харькова.

На данный момент известно о трех пострадавших, среди них ребенок.

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