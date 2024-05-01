Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: Повреждены 10 домов и сооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска атаковали два района Харькова, в частности сектор частных домов .
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по частному сектору Киевского района Харькова.
"Повреждено не менее 10 частных домовладений, хозяйственные постройки и тому подобное. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосе. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Предварительно, рашисты ударили по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
Обстрел Харькова 1 мая 2024 года
Накануне сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову.
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хочу бачити їх розбиті чи спалені ТЕС, розподільчі станції, підірвані дамби, розбиті газо та нафтопроводи...
чи нієя???
чи договорняк???
бо я також не чув щоб прилетіло по жотлу керівництва, десь під Києвом
він цього в голову лізуть дурні думки...
Коли маскву вже будуть накривати, буданов ?