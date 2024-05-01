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Новости Фото Война
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Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: Повреждены 10 домов и сооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска атаковали два района Харькова, в частности сектор частных домов .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по частному сектору Киевского района Харькова.

"Повреждено не менее 10 частных домовладений, хозяйственные постройки и тому подобное. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосе. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Предварительно, рашисты ударили по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Обстрел Харькова 1 мая 2024 года

Накануне сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

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Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстрел (27114) Харьков (7475)


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а я хочу бачити такіж фото та відео з брянська, воронежа, бєлгорода ростова
хочу бачити їх розбиті чи спалені ТЕС, розподільчі станції, підірвані дамби, розбиті газо та нафтопроводи...
чи нієя???
чи договорняк???
бо я також не чув щоб прилетіло по жотлу керівництва, десь під Києвом
він цього в голову лізуть дурні думки...
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01.05.2024 14:22 Ответить
По Харкову тих приватних секторів чи не двадцять ....
Коли маскву вже будуть накривати, буданов ?
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06.05.2024 00:38 Ответить
 
 