Последствия удара РФ по частному сектору Харькова: Повреждены 10 домов и сооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска атаковали два района Харькова, в частности сектор частных домов .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по частному сектору Киевского района Харькова.

"Повреждено не менее 10 частных домовладений, хозяйственные постройки и тому подобное. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосе. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Предварительно, рашисты ударили по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Обстрел Харькова 1 мая 2024 года

Накануне сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

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