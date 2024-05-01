Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: Пошкоджено 10 будинків та господарчі споруди. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Близько 10:20 окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова.
"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, рашисти вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Обстріл Харкова 1 травня 2024 року
Напередодні повідомлялось, що російські окупанти завдали удару по Харкову.
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хочу бачити їх розбиті чи спалені ТЕС, розподільчі станції, підірвані дамби, розбиті газо та нафтопроводи...
чи нієя???
чи договорняк???
бо я також не чув щоб прилетіло по жотлу керівництва, десь під Києвом
він цього в голову лізуть дурні думки...
Коли маскву вже будуть накривати, буданов ?