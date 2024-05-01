Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: Пошкоджено 10 будинків та господарчі споруди. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Близько 10:20 окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова.

"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, рашисти вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Обстріл Харкова 1 травня 2024 року

Напередодні повідомлялось, що російські окупанти завдали удару по Харкову.

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