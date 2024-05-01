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Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: Пошкоджено 10 будинків та господарчі споруди. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Близько 10:20 окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова.

"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, рашисти вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Обстріл Харкова 1 травня 2024 року

Напередодні повідомлялось, що російські окупанти завдали удару по Харкову.

Читайте: Ворог обстріляв Калинове на Донеччині, 1 людина загинула, 2 поранено. ФОТО

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстріл (28435) Харків (5591)


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а я хочу бачити такіж фото та відео з брянська, воронежа, бєлгорода ростова
хочу бачити їх розбиті чи спалені ТЕС, розподільчі станції, підірвані дамби, розбиті газо та нафтопроводи...
чи нієя???
чи договорняк???
бо я також не чув щоб прилетіло по жотлу керівництва, десь під Києвом
він цього в голову лізуть дурні думки...
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01.05.2024 14:22 Відповісти
По Харкову тих приватних секторів чи не двадцять ....
Коли маскву вже будуть накривати, буданов ?
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06.05.2024 00:38 Відповісти
 
 