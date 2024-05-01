Ворог обстріляв Калинове на Донеччині, 1 людина загинула, 2 поранено. ФОТО

Сьогодні, 1 травня, війська РФ завдали удару по Калиновому Новогродівської громади на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу

Філашкін нагадує, що Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів, адже напередодні там теж загинула 1 людина.

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"Остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюємо. Це чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", - звертається він до мешканців Донеччини.