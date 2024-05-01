Доба на Донеччині: рашисти вибили 2 цивільних у Новоолександрівці та Калиновому

Минулої доби російські загарбники обстріляли Красногорівку, селища Гостре, Зарічне, Черкаське, Щербинівка, села Калинове, Новоолександрівка Донецької області. Є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

Протягом минулої доби зафіксовано 1686 обстрілів населених пунктів Донеччини. Армія РФ застосувала проти мирного населення авіацію, РСЗВ, артилерію.

Керованою авіабомбою окупанти вдарили по Новоолександрівці – вбили людину, пошкодили приватну оселю.

У селі Калинове внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, зазнав руйнувань будинок.

Під вогнем перебувало Гостре - постраждали багатоквартирний будинок і адмінбудівля.

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Нагадаємо, у Часів Яр більшість волонтерів вже не приїжджають через постійні обстріли цивільних.