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Сутки на Донетчине: рашисты убили 2 гражданских в Новоалександровке и Калиновом

область,донецька

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Красногоровку, поселки Острое, Заречное, Черкасское, Щербиновку, села Калиновое, Новоалександровку Донецкой области. Есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

За прошедшие сутки зафиксировано 1686 обстрелов населенных пунктов Донетчины. Армия РФ применила против мирного населения авиацию, РСЗО, артиллерию.

Управляемой авиабомбой оккупанты ударили по Новоалександровке - убили человека, повредили частный дом.

В селе Калиново в результате артиллерийского обстрела погиб человек, подвергся разрушениям дом.

Под огнем находилось Острое - пострадали многоквартирный дом и админздание.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, в Часов Яр большинство волонтеров уже не приезжают из-за постоянных обстрелов гражданских.

Автор: 

обстрел (26891) Донецкая область (9505)


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