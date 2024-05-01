Сутки на Донетчине: рашисты убили 2 гражданских в Новоалександровке и Калиновом
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Красногоровку, поселки Острое, Заречное, Черкасское, Щербиновку, села Калиновое, Новоалександровку Донецкой области. Есть погибшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
За прошедшие сутки зафиксировано 1686 обстрелов населенных пунктов Донетчины. Армия РФ применила против мирного населения авиацию, РСЗО, артиллерию.
Управляемой авиабомбой оккупанты ударили по Новоалександровке - убили человека, повредили частный дом.
В селе Калиново в результате артиллерийского обстрела погиб человек, подвергся разрушениям дом.
Под огнем находилось Острое - пострадали многоквартирный дом и админздание.
Напомним, в Часов Яр большинство волонтеров уже не приезжают из-за постоянных обстрелов гражданских.
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