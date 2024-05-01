Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 34 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 285 ударов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате атак оккупантов один гражданский обратился за медицинской помощью, повреждены 8 частных домовладений, два автомобиля и линии электросетей", - говорится в сообщении.

По информации начальника Сумской ГВА Алексея Дрозденко, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов. Зафиксировано 30 взрывов. Обстрелам подверглись Шалигинская, Есманьская и Середино-Будская громады", - добавил Дрозденко.

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