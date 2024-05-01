Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 34 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 285 ударів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок атак окупантів одна цивільна особа звернулась за медичною допомогою, пошкоджено 8 приватних домоволодінь, два автомобілі та лінії електромереж", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади", - додав Дрозденко.

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