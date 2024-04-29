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Росіяни атакували двома КАБами село на Сумщині, зруйновано школу. ФОТОрепортаж

Сьогодні росіяни атакували одне із сіл Ямпільської громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вдарили двома КАБами по території села. Зруйновано місцеву школу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вкотре наголошуємо на необхідності дотримуватися сигналу повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Затримано подружжя агентів РФ, які наводили "Гради" на прикордоння Сумщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Удар по Сумщині
Удар по Сумщині

сумщина
Удар по Сумщині
Удар по Сумщині

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) КАБ (355)


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Топ коментарі
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Тварини. Яка б не була та будівля(церковно-приходська, мабуть), але наші тварини продовжують торгувати з кацапами - звідти спирт, туди сало. Ямпіль, Буринь, Шостка, Конотоп
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29.04.2024 20:01
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Тварини. Яка б не була та будівля(церковно-приходська, мабуть), але наші тварини продовжують торгувати з кацапами - звідти спирт, туди сало. Ямпіль, Буринь, Шостка, Конотоп
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29.04.2024 20:01 Відповісти
Це хто сало туди постачає ? Ямпіль ? То в тебе є факти ? Відео, запис бесіди ? Не розповсюджуй плітки баб, якщо ти муЧЧіна !
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29.04.2024 21:38 Відповісти
Треба буде - інші докази надам, а не відосики.
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29.04.2024 21:48 Відповісти
ТО надай факти з прізвищами. Хоча б в СБУ. А то так, бовкнув і в кущі !
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29.04.2024 21:56 Відповісти
А давай тобі надам.
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29.04.2024 22:14 Відповісти
Я не з поліції. Не з прикордонників. Мені можна назвати будь яке прізвище, то й що ? Гадаєш я побіжу з пліткою ? Працюй самостійно. Або оголошуй на весь інтернет прізвища ... зрадників.
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29.04.2024 22:29 Відповісти
Невірно. Мова про те, що для спец.хлопців - все це відомо. І?
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29.04.2024 22:49 Відповісти
Чудово. То прикордонників сповісти. Невже там не має хлопців, які кар'єру хочуть зробити ? Пару з салом, пару з зі спиртом. Ось і чергове підвищення.
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01.05.2024 09:51 Відповісти
Це справжня фашиська варварська орда ,це вже якими треба бути конченими що б воювати з мирним населенням ,з школами ,лікарнями дитячими садками ось він рашизм.
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29.04.2024 21:23 Відповісти
туалет бiля школи вистояв.
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29.04.2024 22:47 Відповісти
 
 