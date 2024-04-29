Росіяни атакували двома КАБами село на Сумщині, зруйновано школу. ФОТОрепортаж

Сьогодні росіяни атакували одне із сіл Ямпільської громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вдарили двома КАБами по території села. Зруйновано місцеву школу. На щастя, обійшлося без постраждалих.



Вкотре наголошуємо на необхідності дотримуватися сигналу повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

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