Россияне атаковали двумя КАБами село на Сумщине, разрушена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня россияне атаковали одно из сел Ямпольской громады на Сумщине.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Ударили двумя КАБами по территории села. Разрушена местная школа. К счастью, обошлось без пострадавших.
В который раз подчеркиваем необходимость соблюдать сигнал воздушной тревоги. Ведь враг коварный: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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