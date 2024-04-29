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Россияне атаковали двумя КАБами село на Сумщине, разрушена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня россияне атаковали одно из сел Ямпольской громады на Сумщине.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Ударили двумя КАБами по территории села. Разрушена местная школа. К счастью, обошлось без пострадавших.

В который раз подчеркиваем необходимость соблюдать сигнал воздушной тревоги. Ведь враг коварный: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

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Удар по Сумщині
Удар по Сумщині

сумщина
Удар по Сумщині
Удар по Сумщині

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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Топ комментарии
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Тварини. Яка б не була та будівля(церковно-приходська, мабуть), але наші тварини продовжують торгувати з кацапами - звідти спирт, туди сало. Ямпіль, Буринь, Шостка, Конотоп
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29.04.2024 20:01
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Тварини. Яка б не була та будівля(церковно-приходська, мабуть), але наші тварини продовжують торгувати з кацапами - звідти спирт, туди сало. Ямпіль, Буринь, Шостка, Конотоп
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29.04.2024 20:01 Ответить
Це хто сало туди постачає ? Ямпіль ? То в тебе є факти ? Відео, запис бесіди ? Не розповсюджуй плітки баб, якщо ти муЧЧіна !
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29.04.2024 21:38 Ответить
Треба буде - інші докази надам, а не відосики.
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29.04.2024 21:48 Ответить
ТО надай факти з прізвищами. Хоча б в СБУ. А то так, бовкнув і в кущі !
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29.04.2024 21:56 Ответить
А давай тобі надам.
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29.04.2024 22:14 Ответить
Я не з поліції. Не з прикордонників. Мені можна назвати будь яке прізвище, то й що ? Гадаєш я побіжу з пліткою ? Працюй самостійно. Або оголошуй на весь інтернет прізвища ... зрадників.
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29.04.2024 22:29 Ответить
Невірно. Мова про те, що для спец.хлопців - все це відомо. І?
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29.04.2024 22:49 Ответить
Чудово. То прикордонників сповісти. Невже там не має хлопців, які кар'єру хочуть зробити ? Пару з салом, пару з зі спиртом. Ось і чергове підвищення.
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01.05.2024 09:51 Ответить
Це справжня фашиська варварська орда ,це вже якими треба бути конченими що б воювати з мирним населенням ,з школами ,лікарнями дитячими садками ось він рашизм.
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29.04.2024 21:23 Ответить
туалет бiля школи вистояв.
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29.04.2024 22:47 Ответить
 
 