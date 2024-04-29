Россияне атаковали двумя КАБами село на Сумщине, разрушена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня россияне атаковали одно из сел Ямпольской громады на Сумщине.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Ударили двумя КАБами по территории села. Разрушена местная школа. К счастью, обошлось без пострадавших.



В который раз подчеркиваем необходимость соблюдать сигнал воздушной тревоги. Ведь враг коварный: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

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