Россияне ударили по Одессе баллистикой, погибли 3 человека, - ОВА
Вечером 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены", - написал он.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Кипер выразил соболезнования семьям погибших и призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Как писал Цензор.НЕТ вечером в Одессе прогремели взрывы.
Накануне, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.
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В 2019 году немецкая газета Welt am Sonntag написала, сославшись на анонимного дипломата из внешнеполитической службы ЕС, что только в Брюсселе действуют около 250 известных европейцам сотрудников китайских спецслужб - а также около 200 российских.
Комитет британского парламента по разведке и безопасности в прошлом году писал в докладе, что штат китайской разведки и внутреннего сыска насчитывает, возможно, сотни тысяч человек - тогда как у разведки и контрразведки Великобритании, MI6 и MI5 - всего около 9 тыс. сотрудников.
До этого британские политики публично беспокоились о том, как много китайских студентов британских университетов участвуют в передовых исследованиях и разработках новейших технологий.
Во Франции, как напоминает FT, еще в 2019 году командующий флотом сообщил депутатам парламента, что в Бресте, где расположена военно-морская база и стоят в том числе атомные подлодки, в последнее время стали регистрировать подозрительно много браков китайских студенток с военными моряками.
А помимо старомодных резидентов и агентов, Китай, по оценкам западных спецслужб, располагает целой армией штатных и внештатных хакеров. Глава ФБР Кристофер Рэй в начале этого года сказал, что эта армия превосходит числом киберспециалистов его ведомства в соотношении как минимум 50:1.
Спалах високо в небі, звук ніби від вибуху ЗКР, але секунд через десять - серія глухих вибухів, схожа на стрільбу ЗУ-23, тільки темп стрільби сповільнюється.
Коротше кажучи, той вибух позавчора в небі, хмара диму - це не результат роботи ППО. Це спрацювання потужного вибивного заряду, який розкидує ************* на велику відстань.
Якщо почули бах, у вас є секунд десять, щоб пірнути у найближчу щілину або відскочити від вікна, поки суби не досягнуть землі.
Якось русня вміє між рядків послати сигнал "ето - свойо" усілякій ваті та какаяразніцам.
Прямо на вулиці стоїть черга на виклик медиків. До лікарні приходили люди різного віку та професій. Тут на один день облаштували спеціальну операційну, щоб прийняти всіх охочих і зробити запас крові.
"Так і має бути. Ми - єдина країна, маємо допомагати один одному", - каже мешканка Дніпра.