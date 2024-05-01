Россияне ударили по Одессе баллистикой, погибли 3 человека, - ОВА

Вечером 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены", - написал он.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Кипер выразил соболезнования семьям погибших и призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Как писал Цензор.НЕТ вечером в Одессе прогремели взрывы.

Накануне, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.