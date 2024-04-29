Вследствие российского ракетного удара по Одессе погибли 4 человека и собака, еще 28 человек получили ранения, среди них экс-регионал Кивалов, - ОВА (обновлено)
29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Местные власти сообщают о 4 погибших и 28 раненых.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Враг совершил ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек", - написал он.
Кроме того, есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
На месте работают все соответствующие службы.
Вскоре Кипер сообщил, что вследствие ракетного удара погибли два человека и собака.
"Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.
Впоследствии количество пострадавших возросло до 17 человек.
По информации главы ОВА, по меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии.
Позже, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, заявил, что в результате атаки получил ранения экс-регионал Сергей Кивалов.
Мэр Одессы Геннадий Труханов, проинформировал, что количество погибших вследствие атаки увеличилось до трех.
"В больнице скончалась женщина 1983 года рождения", – отметил он.
Кроме того, количество раненых выросло до 20.
Впоследствии Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло до четырех, а раненых до двадцати восьми.
"Количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один мужчина. По уточненной информации пострадали 28 человек. Среди которых двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи", – уточнил глава ОВА.
Напомним, 24 апреля Российские оккупационные войска нанесли удар по месту хранения выведенных из строя автомобилей в Одессе.
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Не хочеться в це вірити, але географія пошкоджень і поранень якась занадто велика для однієї ракети - від пожежі в Ківаловському"Палаці Гаррі Поттера" на березі моря, і до "Шкільного" на Таірова.
Але це поки що лише припущення, тож збираємо інформацію.
що загинула собака
я подумав що то про Сірожу -підра-хуя мова
https://twitter.com/Sasha_Sila1975/status/1784978408046559408
А чому це кацапську істоту ківалова раптом записали до людей?
Вангую, мабуть и ******.уй - бедосик. С ним опасно находиться рядом. Куда бы он не сбежал, от судьбы не уйдет.
15 минут мучений и как огурчик!
Уроды . . . Довели страну.
Нажаль Труханов живий залишився
Вічна пам'ять всім, хто загинув від рук мерзенного кровожерливого племені кацапів.