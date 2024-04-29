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Новости
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Вследствие российского ракетного удара по Одессе погибли 4 человека и собака, еще 28 человек получили ранения, среди них экс-регионал Кивалов, - ОВА (обновлено)

Ракетна атака росіян на Одесу 29 квітня.

29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Местные власти сообщают о 4 погибших и 28 раненых.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек", - написал он.

Кроме того, есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

На месте работают все соответствующие службы.

Вскоре Кипер сообщил, что вследствие ракетного удара погибли два человека и собака.

"Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 17 человек.

По информации главы ОВА, по меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии.

Позже, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, заявил, что в результате атаки получил ранения экс-регионал Сергей Кивалов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, проинформировал, что количество погибших вследствие атаки увеличилось до трех.

"В больнице скончалась женщина 1983 года рождения", – отметил он.

Кроме того, количество раненых выросло до 20.

Впоследствии Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло до четырех, а раненых до двадцати восьми.

"Количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один мужчина. По уточненной информации пострадали 28 человек. Среди которых двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи", – уточнил глава ОВА.

Напомним, 24 апреля Российские оккупационные войска нанесли удар по месту хранения выведенных из строя автомобилей в Одессе.

Смотрите также: Ликвидация последствий ракетного удара по Одессе. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7868) ракеты (3550)


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Топ комментарии
+23
Экс-регионал Кивалов получил осколочные ранения правого бедра. Он принимал баню в академии юристов. Скорее всего, это его личный дом на самом деле
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29.04.2024 19:50
+22
коли написали
що загинула собака
я подумав що то про Сірожу -підра-хуя мова
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29.04.2024 19:57
+20
Палає будинок Ківалова - отримав подарунок від своїх братів-росіян

https://twitter.com/Sasha_Sila1975/status/1784978408046559408
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29.04.2024 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Не знаю, чи це правда, але пишуть що Russisches Schwein запустили Іскандер з касетною боєголовкою.

Не хочеться в це вірити, але географія пошкоджень і поранень якась занадто велика для однієї ракети - від пожежі в Ківаловському"Палаці Гаррі Поттера" на березі моря, і до "Шкільного" на Таірова.

Але це поки що лише припущення, тож збираємо інформацію.
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29.04.2024 19:18 Ответить
на місті собаки повинен бути ківалов,ще той підор !
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29.04.2024 22:24 Ответить
Тому пдру теж прилетіло, відвезли в лікарню.
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29.04.2024 23:57 Ответить
Собаку жаль... Ківалова ні, хоча таки жаль, що не здох 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.04.2024 12:54 Ответить
Двоє загиблих та собака. На Трасі Здоров'я...люди гуляли у моря...
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29.04.2024 19:28 Ответить
😢🕯️
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29.04.2024 19:33 Ответить
жалко загиблих та собаку, підрахуя не стосується
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29.04.2024 20:47 Ответить
Вже четверо.
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29.04.2024 23:58 Ответить
Скажіть ви, якщо це правда.
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29.04.2024 19:42 Ответить
А че скрывать: 150 генералов НАТО.
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29.04.2024 20:34 Ответить
Не бреши ,генерали НАТО не збираються в хаті ківалова
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29.04.2024 20:53 Ответить
Это про кивалова, что ли??
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29.04.2024 20:40 Ответить
пітоР, а тобі яке діло?
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29.04.2024 21:24 Ответить
Ты ждун из Одессы. Наверное адесит в 316546486 поколении.
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29.04.2024 20:03 Ответить
Он урод.
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29.04.2024 20:11 Ответить
Экс-регионал Кивалов получил осколочные ранения правого бедра. Он принимал баню в академии юристов. Скорее всего, это его личный дом на самом деле
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29.04.2024 19:50 Ответить
коли написали
що загинула собака
я подумав що то про Сірожу -підра-хуя мова
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29.04.2024 19:57 Ответить
Трохи Вас порадую- кажуть, що з осколковим пораненням в гомілку госпіталізований. Тримаємо кулачки)))
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29.04.2024 20:02 Ответить
невже сдохне?
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29.04.2024 20:12 Ответить
вряд-ли, до носилок само дошло, падло
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29.04.2024 20:55 Ответить
пока шо буде кульгавим
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29.04.2024 20:58 Ответить
Не згоден ! І не тільки я. Хіба можна порівнювати собаку з тією потворою ? Щур, тарган... Гнида.
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29.04.2024 21:43 Ответить
С мальчиками или с девочками?
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29.04.2024 20:02 Ответить
Ос так рюцький мір віддячив паскуді, яка за нього топила! Карма! І незаконна забудова тіпа академія, а насправді особисте житло - згоріло... Цікаво, що ні яка влада цю незаконну забудову так і не знесла... З усіма добазарився і ось маєш!
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29.04.2024 22:35 Ответить
Уламки попередньо балістичної ракети "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною
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29.04.2024 20:07 Ответить
По жилому дому целили, чтобы людей побольше поубивать(
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29.04.2024 20:19 Ответить
вот эту Гниду надо добить!!!
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29.04.2024 20:23 Ответить
Палає будинок Ківалова - отримав подарунок від своїх братів-росіян

https://twitter.com/Sasha_Sila1975/status/1784978408046559408
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29.04.2024 20:26 Ответить
Цікаво, що туди пожарки не можуть дістатись бо земля вкрадена у одеситів повністю забудована та впирається в море...
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29.04.2024 22:38 Ответить
не хочуть
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30.04.2024 07:54 Ответить
"ще 17 людей зазнали поранень, серед них ексрегіонал Ківалов - ОВА"

А чому це кацапську істоту ківалова раптом записали до людей?
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29.04.2024 20:33 Ответить
скажіть що ківалова поранено важко, ну будь ласка
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29.04.2024 20:51 Ответить
***** х уй дождался сруцкий миг.
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29.04.2024 20:50 Ответить
Слава ППО !!!
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29.04.2024 20:51 Ответить
Пане Alexanr, заспокойте 🙏 будь ласка
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29.04.2024 20:56 Ответить


Вангую, мабуть и ******.уй - бедосик. С ним опасно находиться рядом. Куда бы он не сбежал, от судьбы не уйдет.
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29.04.2024 20:59 Ответить
и о да, также держитесь подальше от трассы здоровья
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29.04.2024 21:02 Ответить
По-моему 2018г, 04 февраля, самолет Одесса - Киев мямлит с отлетом. И шо бы Вы подумали, мол, из-за кого? А все из-за этого козла. Тогда в Раде сессия открывалась. Одет добротно, но из толпы не выделяется... только мэшты его подвели - рыжие. И это чмо садится на мой ряд, через 1 пустое место. Мля, я с прогребом от ******* на другой ряд, но стюардесса вернула меня обратно, правда разрешила после взлета пересесть... Каароч. это ничтожество приехало на вип машине и спецом с опозданием, чтобы сразу без промедления взлететь... Шо же эта козляра отчубучила? оно, оказывается - никчема звичайна. Самолет начал снижаться на посадку. По трансляции объявили всем занять свои места и пристегнуться. Шо же отчубучил лабух?Соскакивает со своего места (на весь ряд **** был в гордом одиночестве), резко открыл дверцу верхнего вещевого бардачка. Оттуда вылетает вращаясь его барсетка и со всего маху заехала в глаз симпотной молоденькой иностраночке... Гематома вокруг глаза - тут как тут. Бедная девчонка с презрением , шо не сел дурбыцал и не пристегнулся, посмотрела на него.... Дурачьок начал перед ней оправдываться, мол, это не он виноват, а стюардесса , которая положила с краю его барсетку. Дурак не в состоянии просчитать все риски перед бытовыми своими действиями. Не , ну как не понимать , шо если резко открыть дверцу , вниз может что-то вывалиться.. Понятно , что иностраночка не поняла его кацапочелюстную речь, Я потом сожалел, что не предложил ей заселфиться на фоне тупого ****а х уя... Она бы на этой фоте приподнялась бы не на шутку, но самое главное знала бы шо за дурак огрел ее под глаз.
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29.04.2024 21:22 Ответить
треба було його там по печінці отоварити підара а не селфі робити
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30.04.2024 07:56 Ответить
Там бы сам схлопотал по печени. Его встречали у самолета жлобы.
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30.04.2024 08:03 Ответить
ради такого удовольствия можно и потерпеть 😁
15 минут мучений и как огурчик!
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30.04.2024 08:05 Ответить
Людей та тварин завжди шкода... а тварюки та інші потвори-ківалови жалю не заслуговують
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29.04.2024 20:52 Ответить
Охота спросить всех регионалов, начиная с Януковича, которого публично унижали в прямом эфире российских телеканалов (Соловьёв и Ко) на днях, заканчивая вот Киваловым - ну и как Вам дружба с россиянами ? Клёво заходит ?

Уроды . . . Довели страну.
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29.04.2024 21:04 Ответить
Це входить в пакет "соцвиплат" за держзраду, вони мабуть і документи підписують перед співпрацєю з фсб
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29.04.2024 21:12 Ответить
Ну да. То ли еще будет (им).
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30.04.2024 05:40 Ответить
Тільки так -

Нажаль Труханов живий залишився
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29.04.2024 21:11 Ответить
ЖАЛЬ ЧТО КИВАЛОВА НЕ ШЛЁПНУЛИ
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29.04.2024 21:11 Ответить
Но метка уже прилетела.
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29.04.2024 21:23 Ответить
Рашисти нищать Одесу не жаліючи навіть своїх любитель "русского мира" Ківалова ,тому коли хтось заспокоює що варварська орда захищає "русскоязичноє населеніє" то подивітся в що вони перетворили російськомовні міста Донбасу ,тому подалі від всього що поєднує з цими виродками.
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29.04.2024 21:29 Ответить
видать сірожа підрахуй погано справлявся з кремлівськими завданнями в Одесі . пуйло не міг не знати, куди стріляв. Влупив прицільно, бо вєра в царя ослабла у ригів...
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29.04.2024 21:34 Ответить
добавлю. ППО, яке повинно було прикривати, сірожа ківалов з ригами все знищив е 10 років тому. Та і крим, звітки били, допомагав віджимати.
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29.04.2024 21:36 Ответить
******#й должен был стать гауляйтером Юга Украины в 2022-м- 3 области. Но он взял слишком много бабла от Ху#ла и не оправдал оказанного ему високого доверия. С тех пор было ещё 2 кандидата: 1 с корейской фамилией, другой (нынешний) с еврейской. Нынешнего зовут Олег. Думай-ТЕ, кому ещё есть чем.
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29.04.2024 21:34 Ответить
Не захистили навіть російські медільки, яких повно у кідалова. Там в Одесі багато кцапів, навіть мера вибрали кацапа. Карма відшукає кожного, ден б він не ховаався і скільки б років не ховався. Найбільше цієї гидоти сьогодні працює в офісі президента і його партії "слуг".
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29.04.2024 21:37 Ответить
Патріоти, пересічні громадяни гинуть, а кацапське бидло лише поранення. Шкода, що втлумили, але будемо сподіватись, що воно все-таки подохне.
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29.04.2024 21:46 Ответить
холоп кєвалов погано чєлобітную царю подавал! А інших людей і собаку шкода...
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29.04.2024 21:51 Ответить
Меру підготуватися... Катакомби поруч !" ...Одеська мерія відмовилась встановлювати погруддя герою, який підірвав разом із собою Генічеський міст "...
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29.04.2024 21:54 Ответить
підрахуй - "френдлифайєр"..
Вічна пам'ять всім, хто загинув від рук мерзенного кровожерливого племені кацапів.
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29.04.2024 21:57 Ответить
Сірожа підрахуй хероїчно піймав сракою осколок від братушек ...Бог не фраєр))
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29.04.2024 22:26 Ответить
Панове а вам не здається що ці міста где богато "рускоязичних, " то ці міста більше обстрілюють чим інші. Где більше було безладу під час революції гідности. Може я помиляюсь?
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29.04.2024 22:35 Ответить
шкода собаку(( краще б ківалова
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29.04.2024 22:56 Ответить
"...путин, введи воойска" - ну і... що накликали, те і мають
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30.04.2024 05:18 Ответить
А от цікаво, замок гаррі поцера будуть відбудовувати так само як зараз відбудовують кубло агентів ФСБ чи ні?
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30.04.2024 07:09 Ответить
Никогда рыгоналы не станут экс рыгоналами, и комуняки тоже. И именно те что постарше рыгоналы и были членами кпсс. Мы этого упрямо не усваиваем даже сегодня. Это 5 колона пока не сдохнет или не удушим в прямом смысле этого слова. Или мы их, или они нас! За бугром сидят давно знакомые нам лица, с баблом, и уверенностью в своей победе! Неужели не дошло???
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30.04.2024 13:59 Ответить
Шарікових у нас ще повно, жаль постраждалих людей, от до чого довели риги а зебіли продовжують їх естафету...
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30.04.2024 16:13 Ответить
 
 