Вследствие российского ракетного удара по Одессе погибли 4 человека и собака, еще 28 человек получили ранения, среди них экс-регионал Кивалов, - ОВА (обновлено)

29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Местные власти сообщают о 4 погибших и 28 раненых.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек", - написал он.

Кроме того, есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

На месте работают все соответствующие службы.

Вскоре Кипер сообщил, что вследствие ракетного удара погибли два человека и собака.

"Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 17 человек.

По информации главы ОВА, по меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии.

Позже, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, заявил, что в результате атаки получил ранения экс-регионал Сергей Кивалов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, проинформировал, что количество погибших вследствие атаки увеличилось до трех.

"В больнице скончалась женщина 1983 года рождения", – отметил он.

Кроме того, количество раненых выросло до 20.

Впоследствии Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло до четырех, а раненых до двадцати восьми.

"Количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один мужчина. По уточненной информации пострадали 28 человек. Среди которых двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи", – уточнил глава ОВА.

Напомним, 24 апреля Российские оккупационные войска нанесли удар по месту хранения выведенных из строя автомобилей в Одессе.

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