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Новини
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Внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 4 людей та собака, ще 28 людей зазнали поранень, серед них ексрегіонал Ківалов, - ОВА (оновлено)

29 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Місцева влада повідомляє про 4 загиблих та 28 поранених.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей", - написав він.

Крім того, є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

На місці працюють всі відповідні служби.

Незабаром Кіпер повідомив, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей та собака. 

"Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - написав він.

Згодом кількість постраждалих зросла до 17.

За інформацією голови ОВА, щонайменше двоє з них у важкому стані.

Пізніше, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, заявив, що внаслідок атаки зазнав поранень ексрегіонал Сергій Ківалов.

Мер Одеси Геннадій Труханов, поінформував, що кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.

"У лікарні померла жінка 1983 року народження", - зазначив він.

Крім того, кількість поранених зросла до 20.

Згодом Олег Кіпер повідомив, про те що кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених до двадцяти восьми.

"Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі", - уточнив глава ОВА.

Нагадаємо 24 квітня Російські окупаційні війська завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто в Одесі.

Читайте: Ліквідація наслідків ракетного удару по Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) ракети (4001) жертви (1779)


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Топ коментарі
+23
Экс-регионал Кивалов получил осколочные ранения правого бедра. Он принимал баню в академии юристов. Скорее всего, это его личный дом на самом деле
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29.04.2024 19:50
+22
коли написали
що загинула собака
я подумав що то про Сірожу -підра-хуя мова
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29.04.2024 19:57
+20
Палає будинок Ківалова - отримав подарунок від своїх братів-росіян

https://twitter.com/Sasha_Sila1975/status/1784978408046559408
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29.04.2024 20:26
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Не знаю, чи це правда, але пишуть що Russisches Schwein запустили Іскандер з касетною боєголовкою.

Не хочеться в це вірити, але географія пошкоджень і поранень якась занадто велика для однієї ракети - від пожежі в Ківаловському"Палаці Гаррі Поттера" на березі моря, і до "Шкільного" на Таірова.

Але це поки що лише припущення, тож збираємо інформацію.
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29.04.2024 19:18 Відповісти
на місті собаки повинен бути ківалов,ще той підор !
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29.04.2024 22:24 Відповісти
Тому пдру теж прилетіло, відвезли в лікарню.
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29.04.2024 23:57 Відповісти
Собаку жаль... Ківалова ні, хоча таки жаль, що не здох 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.04.2024 12:54 Відповісти
Двоє загиблих та собака. На Трасі Здоров'я...люди гуляли у моря...
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29.04.2024 19:28 Відповісти
😢🕯️
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29.04.2024 19:33 Відповісти
жалко загиблих та собаку, підрахуя не стосується
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29.04.2024 20:47 Відповісти
Вже четверо.
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29.04.2024 23:58 Відповісти
Скажіть ви, якщо це правда.
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29.04.2024 19:42 Відповісти
А че скрывать: 150 генералов НАТО.
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29.04.2024 20:34 Відповісти
Не бреши ,генерали НАТО не збираються в хаті ківалова
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29.04.2024 20:53 Відповісти
Это про кивалова, что ли??
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29.04.2024 20:40 Відповісти
пітоР, а тобі яке діло?
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29.04.2024 21:24 Відповісти
Ты ждун из Одессы. Наверное адесит в 316546486 поколении.
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29.04.2024 20:03 Відповісти
Он урод.
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29.04.2024 20:11 Відповісти
Экс-регионал Кивалов получил осколочные ранения правого бедра. Он принимал баню в академии юристов. Скорее всего, это его личный дом на самом деле
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29.04.2024 19:50 Відповісти
коли написали
що загинула собака
я подумав що то про Сірожу -підра-хуя мова
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29.04.2024 19:57 Відповісти
Трохи Вас порадую- кажуть, що з осколковим пораненням в гомілку госпіталізований. Тримаємо кулачки)))
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29.04.2024 20:02 Відповісти
невже сдохне?
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29.04.2024 20:12 Відповісти
вряд-ли, до носилок само дошло, падло
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29.04.2024 20:55 Відповісти
пока шо буде кульгавим
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29.04.2024 20:58 Відповісти
Не згоден ! І не тільки я. Хіба можна порівнювати собаку з тією потворою ? Щур, тарган... Гнида.
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29.04.2024 21:43 Відповісти
С мальчиками или с девочками?
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29.04.2024 20:02 Відповісти
Ос так рюцький мір віддячив паскуді, яка за нього топила! Карма! І незаконна забудова тіпа академія, а насправді особисте житло - згоріло... Цікаво, що ні яка влада цю незаконну забудову так і не знесла... З усіма добазарився і ось маєш!
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29.04.2024 22:35 Відповісти
Уламки попередньо балістичної ракети "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною
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29.04.2024 20:07 Відповісти
По жилому дому целили, чтобы людей побольше поубивать(
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29.04.2024 20:19 Відповісти
вот эту Гниду надо добить!!!
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29.04.2024 20:23 Відповісти
Палає будинок Ківалова - отримав подарунок від своїх братів-росіян

https://twitter.com/Sasha_Sila1975/status/1784978408046559408
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29.04.2024 20:26 Відповісти
Цікаво, що туди пожарки не можуть дістатись бо земля вкрадена у одеситів повністю забудована та впирається в море...
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29.04.2024 22:38 Відповісти
не хочуть
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30.04.2024 07:54 Відповісти
"ще 17 людей зазнали поранень, серед них ексрегіонал Ківалов - ОВА"

А чому це кацапську істоту ківалова раптом записали до людей?
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29.04.2024 20:33 Відповісти
скажіть що ківалова поранено важко, ну будь ласка
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29.04.2024 20:51 Відповісти
***** х уй дождался сруцкий миг.
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29.04.2024 20:50 Відповісти
Слава ППО !!!
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29.04.2024 20:51 Відповісти
Пане Alexanr, заспокойте 🙏 будь ласка
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29.04.2024 20:56 Відповісти


Вангую, мабуть и ******.уй - бедосик. С ним опасно находиться рядом. Куда бы он не сбежал, от судьбы не уйдет.
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29.04.2024 20:59 Відповісти
и о да, также держитесь подальше от трассы здоровья
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29.04.2024 21:02 Відповісти
По-моему 2018г, 04 февраля, самолет Одесса - Киев мямлит с отлетом. И шо бы Вы подумали, мол, из-за кого? А все из-за этого козла. Тогда в Раде сессия открывалась. Одет добротно, но из толпы не выделяется... только мэшты его подвели - рыжие. И это чмо садится на мой ряд, через 1 пустое место. Мля, я с прогребом от ******* на другой ряд, но стюардесса вернула меня обратно, правда разрешила после взлета пересесть... Каароч. это ничтожество приехало на вип машине и спецом с опозданием, чтобы сразу без промедления взлететь... Шо же эта козляра отчубучила? оно, оказывается - никчема звичайна. Самолет начал снижаться на посадку. По трансляции объявили всем занять свои места и пристегнуться. Шо же отчубучил лабух?Соскакивает со своего места (на весь ряд **** был в гордом одиночестве), резко открыл дверцу верхнего вещевого бардачка. Оттуда вылетает вращаясь его барсетка и со всего маху заехала в глаз симпотной молоденькой иностраночке... Гематома вокруг глаза - тут как тут. Бедная девчонка с презрением , шо не сел дурбыцал и не пристегнулся, посмотрела на него.... Дурачьок начал перед ней оправдываться, мол, это не он виноват, а стюардесса , которая положила с краю его барсетку. Дурак не в состоянии просчитать все риски перед бытовыми своими действиями. Не , ну как не понимать , шо если резко открыть дверцу , вниз может что-то вывалиться.. Понятно , что иностраночка не поняла его кацапочелюстную речь, Я потом сожалел, что не предложил ей заселфиться на фоне тупого ****а х уя... Она бы на этой фоте приподнялась бы не на шутку, но самое главное знала бы шо за дурак огрел ее под глаз.
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29.04.2024 21:22 Відповісти
треба було його там по печінці отоварити підара а не селфі робити
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30.04.2024 07:56 Відповісти
Там бы сам схлопотал по печени. Его встречали у самолета жлобы.
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30.04.2024 08:03 Відповісти
ради такого удовольствия можно и потерпеть 😁
15 минут мучений и как огурчик!
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30.04.2024 08:05 Відповісти
Людей та тварин завжди шкода... а тварюки та інші потвори-ківалови жалю не заслуговують
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29.04.2024 20:52 Відповісти
Охота спросить всех регионалов, начиная с Януковича, которого публично унижали в прямом эфире российских телеканалов (Соловьёв и Ко) на днях, заканчивая вот Киваловым - ну и как Вам дружба с россиянами ? Клёво заходит ?

Уроды . . . Довели страну.
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29.04.2024 21:04 Відповісти
Це входить в пакет "соцвиплат" за держзраду, вони мабуть і документи підписують перед співпрацєю з фсб
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29.04.2024 21:12 Відповісти
Ну да. То ли еще будет (им).
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30.04.2024 05:40 Відповісти
Тільки так -

Нажаль Труханов живий залишився
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29.04.2024 21:11 Відповісти
ЖАЛЬ ЧТО КИВАЛОВА НЕ ШЛЁПНУЛИ
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29.04.2024 21:11 Відповісти
Но метка уже прилетела.
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29.04.2024 21:23 Відповісти
Рашисти нищать Одесу не жаліючи навіть своїх любитель "русского мира" Ківалова ,тому коли хтось заспокоює що варварська орда захищає "русскоязичноє населеніє" то подивітся в що вони перетворили російськомовні міста Донбасу ,тому подалі від всього що поєднує з цими виродками.
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29.04.2024 21:29 Відповісти
видать сірожа підрахуй погано справлявся з кремлівськими завданнями в Одесі . пуйло не міг не знати, куди стріляв. Влупив прицільно, бо вєра в царя ослабла у ригів...
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29.04.2024 21:34 Відповісти
добавлю. ППО, яке повинно було прикривати, сірожа ківалов з ригами все знищив е 10 років тому. Та і крим, звітки били, допомагав віджимати.
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29.04.2024 21:36 Відповісти
******#й должен был стать гауляйтером Юга Украины в 2022-м- 3 области. Но он взял слишком много бабла от Ху#ла и не оправдал оказанного ему високого доверия. С тех пор было ещё 2 кандидата: 1 с корейской фамилией, другой (нынешний) с еврейской. Нынешнего зовут Олег. Думай-ТЕ, кому ещё есть чем.
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29.04.2024 21:34 Відповісти
Не захистили навіть російські медільки, яких повно у кідалова. Там в Одесі багато кцапів, навіть мера вибрали кацапа. Карма відшукає кожного, ден б він не ховаався і скільки б років не ховався. Найбільше цієї гидоти сьогодні працює в офісі президента і його партії "слуг".
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29.04.2024 21:37 Відповісти
Патріоти, пересічні громадяни гинуть, а кацапське бидло лише поранення. Шкода, що втлумили, але будемо сподіватись, що воно все-таки подохне.
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29.04.2024 21:46 Відповісти
холоп кєвалов погано чєлобітную царю подавал! А інших людей і собаку шкода...
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29.04.2024 21:51 Відповісти
Меру підготуватися... Катакомби поруч !" ...Одеська мерія відмовилась встановлювати погруддя герою, який підірвав разом із собою Генічеський міст "...
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29.04.2024 21:54 Відповісти
підрахуй - "френдлифайєр"..
Вічна пам'ять всім, хто загинув від рук мерзенного кровожерливого племені кацапів.
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29.04.2024 21:57 Відповісти
Сірожа підрахуй хероїчно піймав сракою осколок від братушек ...Бог не фраєр))
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29.04.2024 22:26 Відповісти
Панове а вам не здається що ці міста где богато "рускоязичних, " то ці міста більше обстрілюють чим інші. Где більше було безладу під час революції гідности. Може я помиляюсь?
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29.04.2024 22:35 Відповісти
шкода собаку(( краще б ківалова
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29.04.2024 22:56 Відповісти
"...путин, введи воойска" - ну і... що накликали, те і мають
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30.04.2024 05:18 Відповісти
А от цікаво, замок гаррі поцера будуть відбудовувати так само як зараз відбудовують кубло агентів ФСБ чи ні?
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30.04.2024 07:09 Відповісти
Никогда рыгоналы не станут экс рыгоналами, и комуняки тоже. И именно те что постарше рыгоналы и были членами кпсс. Мы этого упрямо не усваиваем даже сегодня. Это 5 колона пока не сдохнет или не удушим в прямом смысле этого слова. Или мы их, или они нас! За бугром сидят давно знакомые нам лица, с баблом, и уверенностью в своей победе! Неужели не дошло???
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30.04.2024 13:59 Відповісти
Шарікових у нас ще повно, жаль постраждалих людей, от до чого довели риги а зебіли продовжують їх естафету...
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30.04.2024 16:13 Відповісти
 
 