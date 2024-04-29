Внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 4 людей та собака, ще 28 людей зазнали поранень, серед них ексрегіонал Ківалов, - ОВА (оновлено)

29 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Місцева влада повідомляє про 4 загиблих та 28 поранених.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей", - написав він.

Крім того, є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

На місці працюють всі відповідні служби.

Незабаром Кіпер повідомив, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей та собака.

"Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - написав він.

Згодом кількість постраждалих зросла до 17.

За інформацією голови ОВА, щонайменше двоє з них у важкому стані.

Пізніше, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, заявив, що внаслідок атаки зазнав поранень ексрегіонал Сергій Ківалов.

Мер Одеси Геннадій Труханов, поінформував, що кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.

"У лікарні померла жінка 1983 року народження", - зазначив він.

Крім того, кількість поранених зросла до 20.

Згодом Олег Кіпер повідомив, про те що кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених до двадцяти восьми.

"Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі", - уточнив глава ОВА.

Нагадаємо 24 квітня Російські окупаційні війська завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто в Одесі.

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