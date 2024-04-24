В Одесі РФ атакувала місце зберігання виведених з ладу авто, - Сили оборони півдня
Російські окупаційні війська в Одесі завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто.
Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська федерація нанесла удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса. Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу", - йдеться в повідомленні.
Обійшлося без жертв, військові на місці удару не перебували.
"Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США", - додали там.
Нагадаємо, вранці 24 квітня російські окупаційні війська атакували Одесу, загарбники завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
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