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Новини Війна
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В Одесі РФ атакувала місце зберігання виведених з ладу авто, - Сили оборони півдня

ракета,крилата

Російські окупаційні війська в Одесі завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто.

Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська федерація нанесла удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса. Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без жертв, військові на місці удару не перебували.

"Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США", - додали там.

Нагадаємо, вранці 24 квітня російські окупаційні війська атакували Одесу, загарбники завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збирав розвіддані про ППО та наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки: СБУ затримала агента ФСБ в Одесі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Одеса (5433) Сили оборони півдня (320)


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Топ коментарі
+3
це могли бути не обов'язково цивільні авто...
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24.04.2024 10:56
+2
Головне жертв немає. Путлер капут!
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24.04.2024 10:53
+2
Нехай це буде їх власна відповідальність. Заборону не просто так вигадали.
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24.04.2024 11:13
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Такую лычную нэприязнь испитываю я к виведеним з ладу авто - кушят нэ могу!
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24.04.2024 10:51 Відповісти
це могли бути не обов'язково цивільні авто...
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24.04.2024 10:56 Відповісти
один манкурт навів, а інші, не мали сечі в мізках, щоб не накопичувати в одному місці.
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24.04.2024 11:37 Відповісти
Так покажіть. Це ж не секретний обїєкт. Ми посміємося з дурних кацапів, а вони лікті кусатимуть...
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24.04.2024 10:52 Відповісти
Маю відео прильотів, але не дам!
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24.04.2024 11:02 Відповісти
Так вже все повикладали
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24.04.2024 11:09 Відповісти
Нехай це буде їх власна відповідальність. Заборону не просто так вигадали.
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24.04.2024 11:13 Відповісти
Там навіть шматок карти з гугла та пояснення по чому саме вдарили. Таємниця Полішинеля...
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24.04.2024 11:14 Відповісти
читайте поміж рядків, чи вважаєте, що це Junkyard : в Одесі завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто... Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу Джерело:
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24.04.2024 11:42 Відповісти
Ну якщо "вишукують" та ще й завдають по ним удари, то значить знайшли. І про результати вони знають, тому що їхні безпілотники постійно висять у повітрі.

Так що приховувати можна лише від звичайних людей в інтернеті...
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24.04.2024 11:49 Відповісти
хотів би я надіятись, що це не так, але... зебілазализон із кожноденним зе!стрижнем у кінці- це ж поЗетивні новини...
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24.04.2024 11:54 Відповісти
Ще треба враховувати фактор ждунів. У Одесі вати завжди було багато. Тому інфрмацію русні вони можуть зливати регулярно. Їм навіть "вишукувати" нічого не потрібно...
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24.04.2024 11:57 Відповісти
Головне жертв немає. Путлер капут!
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24.04.2024 10:53 Відповісти
 
 