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Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Российские оккупационные войска атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетной частью.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.

Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстреле мирных украинских городов", - говорится в сообщении.

Также читайте: 30 апреля объявлено днем траура в Одессе

Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года

Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

Смотрите: Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Одесса (7879) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+32
Виродки.
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30.04.2024 12:17
+30
Скільки років Ківалов захищав владу Росії в Україні. І отримав за це подяку картеччю від Росії з любов'ю.
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30.04.2024 12:20
+20
Прекрасно. Кацапстан-член радбезу оон, з кацапським банками знову справи мутяться. Ну а ****? Країна -терорист? Ні,не чули. Це ж не басмачі на віслюках з Афганістану,їй богу.
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30.04.2024 12:18
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Виродки.
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30.04.2024 12:17 Ответить
Прекрасно. Кацапстан-член радбезу оон, з кацапським банками знову справи мутяться. Ну а ****? Країна -терорист? Ні,не чули. Це ж не басмачі на віслюках з Афганістану,їй богу.
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30.04.2024 12:18 Ответить
Скільки років Ківалов захищав владу Росії в Україні. І отримав за це подяку картеччю від Росії з любов'ю.
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30.04.2024 12:20 Ответить
а за Шарія, скільки там народу голосувало?
за Життя? і тд.
хтось з цих адептів руϟϟкого міри засудив цей варварський чин бомбардування москвою їх виборців?
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30.04.2024 12:29 Ответить
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30.04.2024 17:18 Ответить
******** должен был сидеть в тюрьме еще с 2004. Если бы таких мразей сажали, то и войны бы не было. Но вместо этого этот преступник, вор и предатель Родины "учил" прокуроров и судей и Залужного, кстати.
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30.04.2024 20:05 Ответить
Звичайний фашизм.
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30.04.2024 12:22 Ответить
І головне що завтра про це весь світ забуде. Якщо взагалі знає. Цікаво яке би виття піднялося якби Україна так в'їбала по кацапам? Кожна сволота в світі пальцем би тикала місяцями.
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30.04.2024 12:28 Ответить
По CNN про таке говорять більше , ніж по ТелеМарафону
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30.04.2024 13:00 Ответить
Той "марафон" у нас зараз -- як Арестович у березні-квітні 2022 --- заспокійливе снодійне.
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30.04.2024 18:31 Ответить
+100500!
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30.04.2024 18:29 Ответить
Підори
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30.04.2024 12:22 Ответить
Це пробний , скоріше за все це чекає і інші міста , тому люди ховайтеся , касети це пекло
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30.04.2024 12:26 Ответить
Як ховатися, якщо тривогу було оголошено за дві хвилини до вибуху?
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30.04.2024 17:35 Ответить
Patriot prositsia u Odesi
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30.04.2024 12:26 Ответить
А чим її тоді збили вчора
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30.04.2024 13:05 Ответить
Ага, розвантажували прям ківалову запаси для Гаррі Портера.
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30.04.2024 12:29 Ответить
А коли американці передавали касетні артилерійські **********, то всі світові русняві шльондри вили - "кококо, пуляючи з гармат на полі бою по окупантам, українці наразять на небезпеку цивільних! Не можна таке передавати!!!"
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30.04.2024 12:28 Ответить
Підори, вони повні гівнюки. тварюки, ще цьому радіють.
Нічого, ми не китайці сидіти біля річки. Ми українці мирні люди, але злопам"ятні що пипець.
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30.04.2024 12:30 Ответить
А ми сидимо соплі жуємо бо в нас і близько не виробляється таких ракет
Зеленій потворі не потрібні були ракети, нашо ракети якшо є асфальт і шашличок
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30.04.2024 12:32 Ответить
Не виробляються, але завдяки союзникам, ЗСУ такими ракетами луплять по аеродромам із Су-34, Су-35, Су-27, Ка-52
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30.04.2024 12:41 Ответить
Чому було чутно тільки один потужний вибух, а не серію слабких?
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30.04.2024 12:41 Ответить
Тому що тИ глухенький і тупенький.
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30.04.2024 12:44 Ответить
Ви на якій відстані від місця удару були?
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30.04.2024 12:45 Ответить
Відео хочь би подивився .
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30.04.2024 12:47 Ответить
Бачу, і навіть місце впізнаю. Мені суто технічно цікаво, як це множинна детонація злилась у один потужний бах?
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30.04.2024 12:48 Ответить
Ви були колись біля Океану? Буде можливість то поїдьте, послухай з відстані 1.5 - 2 км шум хвиль зливається у один монотонний гул. Маленьких шумів не почуєте, наприклад від серфінгіста.
Ви мабуть погано вчилися у школі якщо не знаєте що гучнійший звук може поглинати тихійші.
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30.04.2024 13:32 Ответить
Не той випадок. Детонація ************** триває секунди три.
Якщо заряд ВР близький до заряду у снаряді "Гепарда", то я мав би чути глухі вибухи впродовж трьох секунд.
Ладно, не важливо. Відео є, на ньому все видно.
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30.04.2024 13:41 Ответить
Ми на відстані км 8 чули один потужний вибух, а знайомі, що живуть на відстані км 2, чули п'ять
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30.04.2024 17:38 Ответить
Зрозуміло, спасибі.
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30.04.2024 17:42 Ответить
Ці варвари свідомо знищують мирних українців, що б посіяти паніку і хаос ,для рашиських виродків нічого немає святого, це здичавіла орда ця погань сама не вміє жити і іншим не дає ,маючи найбільші території в світі так звана країна живе в середньовічному мороку.
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30.04.2024 12:46 Ответить
То де та гамнішіінтернешенал? Чи то другоє?
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30.04.2024 12:50 Ответить
кровавый копняк в жопу любителю расеи сыроже ********
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30.04.2024 12:52 Ответить
ктото ваще видел этого кидалова шо его ранило в жепу? может он просто прикинулся жертвой?
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30.04.2024 13:01 Ответить
В это видео нужно Васю ********** его жирным рылом ткнуть!!!
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30.04.2024 13:13 Ответить
Це ж не з сектора Гази, тому пох.
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30.04.2024 13:39 Ответить
один вопрос, а Штаты (республиканцы), Европейские партнеры и шавки кремля фицо, орбан эти видео видят??? потому что одна из задач поставленных кремлем фсбэшнику Елдаку и его шестеркам кулебам, маркаровым, венедиктовым и т.д это минимизировать информацию про их преступления в Украине, что бы потом в оон рассказывать про мальчиков в трусиках....
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30.04.2024 13:25 Ответить
Коллективный запад собирает доказательную базу на Ермака, очень коварен и хитёр Ермак, чтобы его прижать по закону ЦРУ с коллегами может понадобиться годы.
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30.04.2024 13:51 Ответить
коварен и хитер))) Х,,,Й он фсбэшный в гавне, начиная с цемаха, вагнеровцев, торговлю должностями через брата, разминирование Чонгара под предлогом открытия хаба, Мотор сич, убийство Монастырского, татаров с шурсмой, кум ген. прокурор, кум коля котлета, кража гуманитарки, участник всех схем Хламижия, резников, корниенко и т.д все упирается в то , что он поставлен патрушевым в Омане смотрящим за бениным Нарко Ослом в замен на работающие киностудии, сватов, офшоры к ним подвязанные и майно и т.д вот по этому пока Дурак играет роль гиДранта эта Падаль жирует...
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30.04.2024 14:04 Ответить
І він так вилизував зад Путлера: У понеділок російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За даними місцевої влади, п'ятеро людей загинули, ще одна померла від інсульту, який був спровокований нападом. Поранення отримали 32 місцевих жителя, серед яких відомий український політик Сергій Ківалов. Зараз він очолює Одеську юридичну академію, а в минулому був співавтором закону про захист російської мови та очолював Українську центральну виборчу комісію під час Помаранчевої революції.
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30.04.2024 16:01 Ответить
Атакамсами по Останкинской башне.Там достаточно несколько атакамсов и это Останкинское гавно упадет.И америкосов спрашивать ненадо так как они точно не разрешат,они все время боятся ядерной войны.Вон клепают один за одним сериалы о ядерном апокалипсисе.Просто долбануть по Останинко.
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30.04.2024 17:33 Ответить
Внаслідок удару постраждав один із найвідоміших будинків Одеси - особняк, який місцеві жителі називають "замком Гаррі Поттера" або "замком Ківалова". Це одна з будівель Одеської юридичної академії, крім того, за даними українських ЗМІ, в ній періодично проживав сам Ківалов, ректор цього навчального закладу.

За даними українських військових, у будівлі на площі 600 квадратних метрів спалахнула пожежа.
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30.04.2024 16:04 Ответить
Так он в это время душ принимал и получил по гузну. Говорят, много крови потерял, такого и врагу не пожелаешь , но мудака не жалко.
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30.04.2024 17:04 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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30.04.2024 17:36 Ответить
А где сам Искандер?
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30.04.2024 20:03 Ответить
Шо за тупой вопрс? Чи с драныкоедов нет спросу?
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01.05.2024 06:18 Ответить
Спрос есть и с драникоедов...Искандера нет.
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01.05.2024 18:08 Ответить
а за 200 км стоять натівські петріоти і ніхно не дасть. Подонки.
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01.05.2024 07:13 Ответить
Ракета ударила саме тоді коли там був Підрахуй. Чимось він недогодив своїм хазяям.
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01.05.2024 12:48 Ответить
 
 