Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Российские оккупационные войска атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетной частью.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.



Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстреле мирных украинских городов", - говорится в сообщении.

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Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года

Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

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