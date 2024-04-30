Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
Российские оккупационные войска атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетной частью.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.
Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстреле мирных украинских городов", - говорится в сообщении.
Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года
Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.
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за Життя? і тд.
хтось з цих адептів руϟϟкого міри засудив цей варварський чин бомбардування москвою їх виборців?
Нічого, ми не китайці сидіти біля річки. Ми українці мирні люди, але злопам"ятні що пипець.
Зеленій потворі не потрібні були ракети, нашо ракети якшо є асфальт і шашличок
Ви мабуть погано вчилися у школі якщо не знаєте що гучнійший звук може поглинати тихійші.
Якщо заряд ВР близький до заряду у снаряді "Гепарда", то я мав би чути глухі вибухи впродовж трьох секунд.
Ладно, не важливо. Відео є, на ньому все видно.
За даними українських військових, у будівлі на площі 600 квадратних метрів спалахнула пожежа.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев