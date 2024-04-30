РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10875 посетителей онлайн
Новости Война
6 005 11

Количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5. 4 человека - в крайне тяжелом состоянии, среди них - ребенок

Обстріл Одеси 29 квітня.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в больнице умер мужчина 1960 года рождения.

Также отмечается, что в медучреждениях Одессы сейчас продолжают лечение 23 пострадавших.

"В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", - отмечает Кипер.

Также смотрите: Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7868) жертвы (2059)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Горе одеситам. Та щирий жаль, що нагородженого Пуйлом пана Підрахуя лише поранено в стегно.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:12
+13
показать весь комментарий
30.04.2024 08:33
+10
Дуже шкода, ща загинули люди і багато порнено. Царство Небесне загиблим і скорішого одужання пораненим.
Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горе одеситам. Та щирий жаль, що нагородженого Пуйлом пана Підрахуя лише поранено в стегно.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:12 Ответить
скоріш за все поранення в дупу
показать весь комментарий
30.04.2024 08:52 Ответить
Дуже шкода, ща загинули люди і багато порнено. Царство Небесне загиблим і скорішого одужання пораненим.
Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:16 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2024 08:33 Ответить
Жду заявление госдепа на єтот счёт.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:54 Ответить
куколды выразят глубочайшую озабоченность (потом попросят не бить по руснявым НПЗ)
показать весь комментарий
30.04.2024 09:08 Ответить
Розовые пони не излечимы как и варвары.
показать весь комментарий
30.04.2024 09:11 Ответить
Ось і до Підрахуя завітав "руський мір". До чого закликав, то і отримав, тільки людей шкода.
показать весь комментарий
30.04.2024 09:05 Ответить


https://www.youtube.com/@Poyarkov

https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Помню, помню как Кивалов с русским послом Зурабовым в дёсна целовался, в любви клялся и буйно праздновал день своей любимой рашки, за здоровье Путина бокал поднимал... А ВОТ И БЛАГОДАРНОСТЬ, ЗАСЛУЖЕННАЯ)))))))))
показать весь комментарий
30.04.2024 11:00 Ответить
где атакамсы на 300 км??? как убрал бенин Оманский Нарик Залужного так и тишина, ручной Елдаковский сырок потихоньку Донбасс сдает , ответок нет... что и требовалось доказать, ЗЕ Мрази это проект кремля и если Украине не избавиться от этих отбросов будет конец......
показать весь комментарий
30.04.2024 13:04 Ответить
 
 