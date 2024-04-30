Количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5. 4 человека - в крайне тяжелом состоянии, среди них - ребенок
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в больнице умер мужчина 1960 года рождения.
Также отмечается, что в медучреждениях Одессы сейчас продолжают лечение 23 пострадавших.
"В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", - отмечает Кипер.
Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.
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Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
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Помню, помню как Кивалов с русским послом Зурабовым в дёсна целовался, в любви клялся и буйно праздновал день своей любимой рашки, за здоровье Путина бокал поднимал... А ВОТ И БЛАГОДАРНОСТЬ, ЗАСЛУЖЕННАЯ)))))))))