Количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5. 4 человека - в крайне тяжелом состоянии, среди них - ребенок

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в больнице умер мужчина 1960 года рождения.

Также отмечается, что в медучреждениях Одессы сейчас продолжают лечение 23 пострадавших.

"В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", - отмечает Кипер.

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Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.