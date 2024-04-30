Кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5. 4 людини у вкрай важкому стані, серед них - дитина

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Також зазначається, що у медзакладах Одеси наразі продовжують лікування 23 постраждалих.

"У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - зазначає Кіпер.

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Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року

Нагадаємо, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.