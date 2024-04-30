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Новини Війна
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Кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5. 4 людини у вкрай важкому стані, серед них - дитина

Обстріл Одеси 29 квітня.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Також зазначається, що у медзакладах Одеси наразі продовжують лікування 23 постраждалих.

"У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - зазначає Кіпер

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Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року 

Нагадаємо, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) жертви (1779)


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Топ коментарі
+13
Горе одеситам. Та щирий жаль, що нагородженого Пуйлом пана Підрахуя лише поранено в стегно.
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30.04.2024 08:12
+13
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30.04.2024 08:33
+10
Дуже шкода, ща загинули люди і багато порнено. Царство Небесне загиблим і скорішого одужання пораненим.
Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
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30.04.2024 08:16
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Горе одеситам. Та щирий жаль, що нагородженого Пуйлом пана Підрахуя лише поранено в стегно.
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30.04.2024 08:12 Відповісти
скоріш за все поранення в дупу
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30.04.2024 08:52 Відповісти
Дуже шкода, ща загинули люди і багато порнено. Царство Небесне загиблим і скорішого одужання пораненим.
Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
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30.04.2024 08:16 Відповісти
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30.04.2024 08:33 Відповісти
Жду заявление госдепа на єтот счёт.
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30.04.2024 08:54 Відповісти
куколды выразят глубочайшую озабоченность (потом попросят не бить по руснявым НПЗ)
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30.04.2024 09:08 Відповісти
Розовые пони не излечимы как и варвары.
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30.04.2024 09:11 Відповісти
Ось і до Підрахуя завітав "руський мір". До чого закликав, то і отримав, тільки людей шкода.
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30.04.2024 09:05 Відповісти


https://www.youtube.com/@Poyarkov

https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Помню, помню как Кивалов с русским послом Зурабовым в дёсна целовался, в любви клялся и буйно праздновал день своей любимой рашки, за здоровье Путина бокал поднимал... А ВОТ И БЛАГОДАРНОСТЬ, ЗАСЛУЖЕННАЯ)))))))))
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30.04.2024 11:00 Відповісти
где атакамсы на 300 км??? как убрал бенин Оманский Нарик Залужного так и тишина, ручной Елдаковский сырок потихоньку Донбасс сдает , ответок нет... что и требовалось доказать, ЗЕ Мрази это проект кремля и если Украине не избавиться от этих отбросов будет конец......
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30.04.2024 13:04 Відповісти
 
 