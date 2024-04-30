Кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5. 4 людини у вкрай важкому стані, серед них - дитина
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в лікарні помер чоловік 1960 року народження.
Також зазначається, що у медзакладах Одеси наразі продовжують лікування 23 постраждалих.
"У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - зазначає Кіпер.
Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року
Нагадаємо, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
Топ коментарі
+13 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар30.04.2024 08:12
+13 частный сектор
показати весь коментар30.04.2024 08:33
+10 Анатолий К #427424
показати весь коментар30.04.2024 08:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як я ненавиджу кацапів і все кацапське, їх мову, їх культуру, бо все це несе смерть і страждаання. Ці потвори, гірші за нацистів і фашистів, джерело терористичних рухів по світу і неперевершені брехуни. Ми, укрїнці, ніколи вам не пробачимо цю війну, ці вбивства. Чого ви лізете до нас? Ми живемо собі своїм життям, як всі люди на планеті, займайтеся своїм болотом і виродками, яких перетворили на невиліковних потвор-вбивць.
https://www.youtube.com/@Poyarkov
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Помню, помню как Кивалов с русским послом Зурабовым в дёсна целовался, в любви клялся и буйно праздновал день своей любимой рашки, за здоровье Путина бокал поднимал... А ВОТ И БЛАГОДАРНОСТЬ, ЗАСЛУЖЕННАЯ)))))))))