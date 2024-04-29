Ракета, якою росіяни вдарили по Одесі, містила шрапнель для ураження якомога більшої кількості людей, - Плетенчук. ВIДЕО

Увечері 29 квітня росіяни завдали по Одесі удар ракетою, яка містила шрапнель, щоб уразити якомога більшу кількість людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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"Удар завдано по цивільній інфраструктурі, по спортивних комплексах", - повідомив Плетенчук.

Як зауважив речник ВМС, на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

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Нагадаємо, увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 16 і п’яти років та вагітна жінка. Четверо людей у важкому стані.