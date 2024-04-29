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Новини Війна
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Ракета, якою росіяни вдарили по Одесі, містила шрапнель для ураження якомога більшої кількості людей, - Плетенчук. ВIДЕО

Увечері 29 квітня росіяни завдали по Одесі удар ракетою, яка містила шрапнель, щоб уразити якомога більшу кількість людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Відео: Новини Live

"Удар завдано по цивільній інфраструктурі, по спортивних комплексах", - повідомив Плетенчук.

Як зауважив речник ВМС, на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 4 людей та собака, ще 28 людей зазнали поранень, серед них ексрегіонал Ківалов, - ОВА (оновлено)

Нагадаємо, увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 16 і п’яти років та вагітна жінка. Четверо людей у важкому стані.

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+17
Стандартна терористична атака.
Тільки коли подібне робить ІДІЛ то вони терористи, а коли ху-йло то засідає в ООН...
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29.04.2024 21:48
+13
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:47
+10
Дзеркально б таким в день коронації пуйла жахнути..по скупченням орков..
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29.04.2024 21:58
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Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:47 Відповісти
Згоден з Вами з тим , що всю московню потрібно вішати 🤬
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29.04.2024 22:56 Відповісти
Коли у Відні ТЦК відкриють?
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29.04.2024 23:11 Відповісти
Стандартна терористична атака.
Тільки коли подібне робить ІДІЛ то вони терористи, а коли ху-йло то засідає в ООН...
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29.04.2024 21:48 Відповісти
ооніст він
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29.04.2024 21:55 Відповісти
Коли ІДІЛ зроблять собі ядерну бомбу - то і вони засідатимуть в ООН
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29.04.2024 23:48 Відповісти
Як зауважив речник ВМС, на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях. Джерело:
а що , існують ракети для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.
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29.04.2024 21:55 Відповісти
Ну і де екстрене засідання Радбезу ООН щодо чергової терористичної атаки недоімперії? Ах, да Кулеба не знає, що існує ООН. Може хтось підкаже цьому випускнику трускавецької дипломатичної академії
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29.04.2024 21:58 Відповісти
оон тільки палестинців спасає та африканців
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29.04.2024 22:33 Відповісти
Дзеркально б таким в день коронації пуйла жахнути..по скупченням орков..
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29.04.2024 21:58 Відповісти
Вроде кивалова ранило в бедро прямо в академии юридической, попала ракета по вузу или осколки. Может фейк?
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29.04.2024 22:06 Відповісти
Так і є! Кидалова поранено, будинок-палац, тіпа академія, а насправді житло, згорів... Ось так йому рюцький мір віддячив, за який він топив... Карма... А ні яка влада в нього не могла реквізувати незаконну забудову на березі моря...
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29.04.2024 22:28 Відповісти
Там есть вишенка на тортик по части кивалова и юр-академии. За последние 15 лет вся верхушка власти от гор и обл администраций и выше стали обладателями дипломов, сплошными юристами с корочками. Некоторые даже кандидатами наук и есть доктора. Бабло отбито за строительство здания за считаные годы! Но на вершине этой цепочки конечно кива-шкива, правда он во Львове кандидатом наук стал. Прозорливый был дятел. Не отнять. Более позорной эпохи скороспелых неучей во власти не знала даже Сомали.
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30.04.2024 14:12 Відповісти
Отож! А звідти пряма дорога в судді, прокурвори, СБУ та інші жирні посади, які заздалегідь куплені та розподілені з дублюючими списками... Навіть Залужний не знехтував такими перспективами та захистив дисертацію під час війни...
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30.04.2024 14:44 Відповісти
Могу и глубже копнуть. А до киваловской конторы этим занималась чучмой созданная межрегиональная академия государственого управления! Лихо её заканчивали секретари обкомов и горкомов той эпохи. Всех парторг спас. Потому и два срока вытянул. Мы тогда уже эту войну проиграли. Нужно было абсолютно всех кто такскал партбилеты кпсс от власти убирать в силовых органах особо! Да что теперь.
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30.04.2024 14:53 Відповісти
Це правда ! Е фото ! Руські ТЕРРОРИСТИ і виродки людського роду гірше фашистів ГІТЛЕРА !
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29.04.2024 22:11 Відповісти
А може вже накінець на 3 році війни запустимо виробництво Грім2 і Сапсан та почнемо відповідати...
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29.04.2024 22:11 Відповісти
Хоч би по Севастополю, по ,,тамженашімлюдям,,
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30.04.2024 00:42 Відповісти
Ківалову весь білий халат зрешетили, але він мужньо самостійно ліг на носилки.
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29.04.2024 22:27 Відповісти
Кацапня просто мразь і істоти , яких потрібно всіх вбивати 🤬
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29.04.2024 22:52 Відповісти
В Одесі і так русскій мір популярний - мазохісти
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30.04.2024 02:07 Відповісти
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30.04.2024 08:29 Відповісти
підрахуй))
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30.04.2024 09:04 Відповісти
Знов плете муйню про шрапнель, в нього лайно в башті
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30.04.2024 08:45 Відповісти
 
 