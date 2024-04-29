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Новости Война
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Ракета, которой россияне ударили по Одессе, содержала шрапнель для поражения как можно большего количества людей, - Плетенчук. ВИДЕО

Вечером 29 апреля россияне нанесли по Одессе удар ракетой, которая содержала шрапнель, чтобы поразить как можно большее количество людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Видео: Новости Live

"Удар нанесен по гражданской инфраструктуре, по спортивным комплексам", - сообщил Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и ведения боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Читайте также: Вследствие российского ракетного удара по Одессе погибли 4 человека и собака, еще 28 человек получили ранения, среди них экс-регионал Кивалов, - ОВА (обновлено)

Напомним, вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 16 и 5 лет и беременная женщина. Четверо людей в тяжелом состоянии.

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7868) Плетенчук Дмитрий (162)


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Топ комментарии
+17
Стандартна терористична атака.
Тільки коли подібне робить ІДІЛ то вони терористи, а коли ху-йло то засідає в ООН...
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29.04.2024 21:48
+13
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:47
+10
Дзеркально б таким в день коронації пуйла жахнути..по скупченням орков..
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29.04.2024 21:58
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Правила форума Совет форумчан
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:47 Ответить
Згоден з Вами з тим , що всю московню потрібно вішати 🤬
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29.04.2024 22:56 Ответить
Коли у Відні ТЦК відкриють?
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29.04.2024 23:11 Ответить
Стандартна терористична атака.
Тільки коли подібне робить ІДІЛ то вони терористи, а коли ху-йло то засідає в ООН...
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29.04.2024 21:48 Ответить
ооніст він
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29.04.2024 21:55 Ответить
Коли ІДІЛ зроблять собі ядерну бомбу - то і вони засідатимуть в ООН
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29.04.2024 23:48 Ответить
Як зауважив речник ВМС, на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях. Джерело:
а що , існують ракети для ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.
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29.04.2024 21:55 Ответить
Ну і де екстрене засідання Радбезу ООН щодо чергової терористичної атаки недоімперії? Ах, да Кулеба не знає, що існує ООН. Може хтось підкаже цьому випускнику трускавецької дипломатичної академії
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29.04.2024 21:58 Ответить
оон тільки палестинців спасає та африканців
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29.04.2024 22:33 Ответить
Дзеркально б таким в день коронації пуйла жахнути..по скупченням орков..
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29.04.2024 21:58 Ответить
Вроде кивалова ранило в бедро прямо в академии юридической, попала ракета по вузу или осколки. Может фейк?
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29.04.2024 22:06 Ответить
Так і є! Кидалова поранено, будинок-палац, тіпа академія, а насправді житло, згорів... Ось так йому рюцький мір віддячив, за який він топив... Карма... А ні яка влада в нього не могла реквізувати незаконну забудову на березі моря...
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29.04.2024 22:28 Ответить
Там есть вишенка на тортик по части кивалова и юр-академии. За последние 15 лет вся верхушка власти от гор и обл администраций и выше стали обладателями дипломов, сплошными юристами с корочками. Некоторые даже кандидатами наук и есть доктора. Бабло отбито за строительство здания за считаные годы! Но на вершине этой цепочки конечно кива-шкива, правда он во Львове кандидатом наук стал. Прозорливый был дятел. Не отнять. Более позорной эпохи скороспелых неучей во власти не знала даже Сомали.
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30.04.2024 14:12 Ответить
Отож! А звідти пряма дорога в судді, прокурвори, СБУ та інші жирні посади, які заздалегідь куплені та розподілені з дублюючими списками... Навіть Залужний не знехтував такими перспективами та захистив дисертацію під час війни...
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30.04.2024 14:44 Ответить
Могу и глубже копнуть. А до киваловской конторы этим занималась чучмой созданная межрегиональная академия государственого управления! Лихо её заканчивали секретари обкомов и горкомов той эпохи. Всех парторг спас. Потому и два срока вытянул. Мы тогда уже эту войну проиграли. Нужно было абсолютно всех кто такскал партбилеты кпсс от власти убирать в силовых органах особо! Да что теперь.
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30.04.2024 14:53 Ответить
Це правда ! Е фото ! Руські ТЕРРОРИСТИ і виродки людського роду гірше фашистів ГІТЛЕРА !
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29.04.2024 22:11 Ответить
А може вже накінець на 3 році війни запустимо виробництво Грім2 і Сапсан та почнемо відповідати...
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29.04.2024 22:11 Ответить
Хоч би по Севастополю, по ,,тамженашімлюдям,,
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30.04.2024 00:42 Ответить
Ківалову весь білий халат зрешетили, але він мужньо самостійно ліг на носилки.
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29.04.2024 22:27 Ответить
Кацапня просто мразь і істоти , яких потрібно всіх вбивати 🤬
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29.04.2024 22:52 Ответить
В Одесі і так русскій мір популярний - мазохісти
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30.04.2024 02:07 Ответить
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30.04.2024 08:29 Ответить
підрахуй))
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30.04.2024 09:04 Ответить
Знов плете муйню про шрапнель, в нього лайно в башті
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30.04.2024 08:45 Ответить
 
 