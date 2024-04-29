Ракета, которой россияне ударили по Одессе, содержала шрапнель для поражения как можно большего количества людей, - Плетенчук. ВИДЕО

Вечером 29 апреля россияне нанесли по Одессе удар ракетой, которая содержала шрапнель, чтобы поразить как можно большее количество людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Удар нанесен по гражданской инфраструктуре, по спортивным комплексам", - сообщил Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и ведения боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

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Напомним, вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 16 и 5 лет и беременная женщина. Четверо людей в тяжелом состоянии.