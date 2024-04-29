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Росіяни вдарили ракетою, по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, - Кіпер. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом… Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель", - підкреслив Кіпер.

Станом на 22:00 четверо людей загинули.

Дивіться: Ракета, якою росіяни вдарили по Одесі, містила шрапнель для ураження якомога більшої кількості людей, - Плетенчук. ВIДЕО

За інформацією ОВА, четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 

"32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", - повідомив Кіпер.

В Одесі 32 людей поранено.

Також читайте: Італія допоможе відновлювати Одесу. Угоду укладуть у травні, - голова італійського МЗС Таяні

Спортивний комплекс по якому росіяни завдали удару.

Нагадаємо, увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі.

Автор: 

обстріл (28435) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+26
Он забыл сообщить, что осколком ранило кивалова в ж"пу. Соболезнования не поступали.
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29.04.2024 23:00
+24
Якраз було в тирнеті відео з Одеси де хлопець зробив зауваження за кацапські пісні і молодь зауцькувала його , посилаючи на хйу.Тепер кацапи послали на хйу одеситів.Слухайте далі, музика і саорт внє палітікі , какая разніца ,хоть поржут.
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30.04.2024 00:21
+19
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29.04.2024 23:32
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Он забыл сообщить, что осколком ранило кивалова в ж"пу. Соболезнования не поступали.
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29.04.2024 23:00 Відповісти
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29.04.2024 23:32 Відповісти
РАШИСТАМИ ТЕРРОРИСТАМИ треба називати партнерів ПАДАЛЯКА
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30.04.2024 00:55 Відповісти
за що боровся тов. кидалов разом з януковощем ---то йому в сраку рюський мир прилетел . говорят что пуля прилетевшая в жопу многое меняет в голове . но тут случай клинический
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30.04.2024 09:09 Відповісти
Чи не з тієї локації з видом на море Яковина стрімив останні дні...
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29.04.2024 23:09 Відповісти
Якраз розповідав, як одеситам начхати на обстріли і вони веселяться та гуляють.
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29.04.2024 23:10 Відповісти
Хароший русский, твою маму
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29.04.2024 23:40 Відповісти
Він якраз і є одним з нормальних росіян. Має проукраїнську позицію.Він на ЗСУ збирає реально багато, крім того виявив бажання змінити паспорт на український ще до війни, але не встиг.
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30.04.2024 00:14 Відповісти
да да только мутный крот он и консерва глубокого залегания
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30.04.2024 04:01 Відповісти
Це ви про Подоляка напевне.
Ні? Дивно, кожне слово прямо в ціль.
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30.04.2024 06:14 Відповісти
а ты за ним не следишь? или так балаболишь - а я очень запомнил как оно брехало что Каховская дамба "разрушилась сама" или ее Украина подбила типа там не все так однозначно или что су-шки над черным морем сбивают не ЗСУ а сами кацапы
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30.04.2024 18:12 Відповісти
Такої маячні від Яковини я не чув, хоч іноді його дивлюся. Мабуть ви його путаєте з кимось. Можливо з тим самим Подоляком. Ото дійсно чорт.
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02.05.2024 06:56 Відповісти
ты вообще ни хрена чуешь - потому что тупой бот кацапаского крота второго арестовича - который на всех стримах кричит - что Украина "уже победила" черноротый ватник
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03.05.2024 03:00 Відповісти
Судячи з кількості постраждалих так дійсно гуляли. Хоча там з Криму летіти пару хвилин.
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29.04.2024 23:17 Відповісти
Якраз було в тирнеті відео з Одеси де хлопець зробив зауваження за кацапські пісні і молодь зауцькувала його , посилаючи на хйу.Тепер кацапи послали на хйу одеситів.Слухайте далі, музика і саорт внє палітікі , какая разніца ,хоть поржут.
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30.04.2024 00:21 Відповісти
Ну і що? Ми цілий березень сиділи в облозі Нам на голови летіли бомби, ракети, снаряди і міни В тому числі й касетні ********** На місто! Де переважно цивільне населення Хоча це прямо заборонено міжнародними домовленостями, підписаними і Росією (що не зважає кацапам у соцмережах зараз скиглить про те, що ООН не звертає уваги на застосування нами американських касетних *********** на фронті!) А деякі , "тоже украинцы", ще тоді ходили та стогнали: "Вот если-бы не сапративлялись, а сразу сдались - так и абстрелав-бы не было... И люди не гибли-бы... "
Так і тут - деякі гниди все одно будуть покладать вину за обстріли на ЗСУ...
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30.04.2024 06:01 Відповісти
Не доходить
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30.04.2024 08:17 Відповісти
Я теж слухаю пісні російською. Які я слухав ще за СРСР. Зараз слухаю Пікнік. І шо? Я від цього став меншим патріотом? Я не збираюсь касабам віддавати свою історію.
А ти за паспортом встиг збігати, Остапе?
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30.04.2024 10:27 Відповісти
Яку таку історію Твою ти не хочеш атдавать маніпулятор ! З твоєї шкрябанини висновок один, поцілуй у сраку пу...дефіцитний патріот !
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30.04.2024 13:06 Відповісти
Мені пофуй шо ти скажеш.
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30.04.2024 13:55 Відповісти
1 хвилина була .. тривога i далi бах ((
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30.04.2024 00:23 Відповісти
Пока зеленая гнида не даст оркам ультиматум: "Еще один обстрел любого города Украины, будет нанесен удар по спальному району одного из городов рыфы на удалении 1200 км от государственной границы Украины", обстрелы будут продолжаться. Можно даже любезно сказать, что у москвы будет иммунитет на удар. Пусть орки ненавидят москву.
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30.04.2024 00:36 Відповісти
їм пофіг, на такі ультиматуми, бо по перше немає чим, а друге глибоко посрати на своє населення.
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30.04.2024 06:59 Відповісти
А в-третьих хрен нам еще после этого помощь дадут Западные страны.
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30.04.2024 17:17 Відповісти
От войны не спрятаться просто не обращая внимания на тревогу... особенно в городах куда регулярно прилетает
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30.04.2024 00:55 Відповісти
Фото уламки ракети
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30.04.2024 03:07 Відповісти
Інформація ще потребує перевірки, про те що під час ракетного обстрілу Одеси загинув проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності МГУ Борис Васильєв.
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30.04.2024 03:51 Відповісти
Типо, *****.ую тер спину мочалкой, в душевой здания со шпилями?
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30.04.2024 06:17 Відповісти
А що кацап робив у Одесі під час війни з Росією? Може варто було-б хоч депортувать? Хоча результат перебування мене задовольняє повністю!
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30.04.2024 07:02 Відповісти
Кацапська мерзота влучила в Палац студентів Одеської юридичної академії, але жоден студент не постраждав.
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30.04.2024 06:24 Відповісти
пострадала опа кивалова
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30.04.2024 06:48 Відповісти
Тому що там (в тому палаці) студентів ніколи не було, там мешкає підрахуй ківалов з своєю родиною. Всі одесити про це знають і мовчать
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30.04.2024 22:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453565/ В Крыму прогремели взрывы. Перекрывали Керченский мост
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30.04.2024 06:48 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety В РФ цыгане сдали в металлолом новейший БПЛА - соцсети
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety

Сотрудники пункта приема вместо выплаты денег вызвали полицию. Копы выясняют, как Орлан-10 попал к цыганам.

https://korrespondent.net/world/russia/
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30.04.2024 07:06 Відповісти
умные цыгане , Орлан-10 только на металлолом и годится
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30.04.2024 07:07 Відповісти
Кивалов раненный в зад , потерял много крови
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30.04.2024 07:11 Відповісти
Пожар в "замке Кивалова" ликвидирован: спасатели показали результаты
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30.04.2024 07:14 Відповісти
Какая у него группа крови?
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30.04.2024 11:42 Відповісти
ось чому до влади прийшов Зе
подивіться на будиночок кідалова
замість сидіти з 2004 року за вибори він будує палаци
жодна влада його не чипала як і решту підарів
🤑
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30.04.2024 07:49 Відповісти
Його навіть Ющ-Дрищ нагороджував. Якщо не помиляюсь, присвоїв звання заслуженого юриста, чи щось таке. В його бурсі-універі "защіщалі" дисертації Порошенко, Філатов, Залужний, Коня Сошкіна ...
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30.04.2024 08:39 Відповісти
ну гніющ то ваще було посміховисько, навіть януку подарував межгірря замість тюремного строку
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30.04.2024 08:59 Відповісти
Ющ - це даремно витрачені роки для України. Пом´ятаю як він разом з йулею хотіли скоротити ВСУ до мінімуму (тоді військовослужбовці шуткували що ледве недо однієї роти почесної варти для прийому іноземних гостів).
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30.04.2024 22:21 Відповісти
после войны кивалов будет показывать боевые раны своим студентам
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30.04.2024 07:52 Відповісти
хиба що у лазні, пГативний
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30.04.2024 12:24 Відповісти
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30.04.2024 08:27 Відповісти
Ківалова помаранчева влада Ющенка ще й медаллю нагородила в 2007 році.
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30.04.2024 08:51 Відповісти
Ті грамоти усім підряд за посадою виписували. В мене теж десь валяється, якщо на розтопку не пішла
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30.04.2024 09:00 Відповісти
Ти не правий, окремі грамоти підкріплялися грішми. дійсно що грамоту можна було згорнути у трубку та забити у дупу, а на премію хоча б пива з друзями попити.
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30.04.2024 22:25 Відповісти
А шо біба? Висловив співчуття, замість терміново радбез оон вимагати.....теракт а йому *****, він на цьому грає для европи, шоб ппо давали....члєнограй на людських життях
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30.04.2024 11:18 Відповісти
Дійсно що підрахую зараз образливо, стільки років разом з зеком мріяв про руський мир а тут рашистською ракетою дупу розірвало. «От жалко пацана …» (Л.Подеревянський).
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30.04.2024 22:29 Відповісти
Модератор, видимо молод, если не знает, что фраза "Ківалов - підрахуй" - это не ругательство, а один из лозунгов Помаранчевой Революции, когда Кивалов мухлевал с голосами за Януковича на своем транзитном сервере и бесконечно не мог досчитать остаток голосов. Его просили: "Кивалов - подсчитай!". А за выпиливание неугодных комментариев - минус в карму.
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01.05.2024 02:26 Відповісти
дожилися
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01.05.2024 07:13 Відповісти
Модератор, вивчай українську: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 ПІДРАХУВАТИ
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01.05.2024 02:29 Відповісти
Ликбез для модератора по фразе "Кiвалов-підрахуй":
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01.05.2024 02:33 Відповісти
 
 