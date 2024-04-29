Росіяни вдарили ракетою, по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, - Кіпер. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом… Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель", - підкреслив Кіпер.







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За інформацією ОВА, четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

"32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", - повідомив Кіпер.

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Нагадаємо, увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі.