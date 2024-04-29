Росіяни вдарили ракетою, по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, - Кіпер. ФОТОрепортаж
Війська РФ вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом… Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель", - підкреслив Кіпер.
За інформацією ОВА, четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.
"32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", - повідомив Кіпер.
Нагадаємо, увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі.
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Ні? Дивно, кожне слово прямо в ціль.
Так і тут - деякі гниди все одно будуть покладать вину за обстріли на ЗСУ...
А ти за паспортом встиг збігати, Остапе?
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety
Сотрудники пункта приема вместо выплаты денег вызвали полицию. Копы выясняют, как Орлан-10 попал к цыганам.
https://korrespondent.net/world/russia/
подивіться на будиночок кідалова
замість сидіти з 2004 року за вибори він будує палаци
жодна влада його не чипала як і решту підарів
🤑