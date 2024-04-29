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Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных мест среди одесситов и гостей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом... Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий", - подчеркнул Кипер.

Станом на 22:00 четверо людей загинули.

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По информации ОВА, четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака.

"32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная женщина. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", - сообщил Кипер.

В Одесі 32 людей поранено.

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Спортивний комплекс по якому росіяни завдали удару.

Напомним, вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе.

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879)


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Топ комментарии
+26
Он забыл сообщить, что осколком ранило кивалова в ж"пу. Соболезнования не поступали.
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29.04.2024 23:00
+24
Якраз було в тирнеті відео з Одеси де хлопець зробив зауваження за кацапські пісні і молодь зауцькувала його , посилаючи на хйу.Тепер кацапи послали на хйу одеситів.Слухайте далі, музика і саорт внє палітікі , какая разніца ,хоть поржут.
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30.04.2024 00:21
+19
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29.04.2024 23:32
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Он забыл сообщить, что осколком ранило кивалова в ж"пу. Соболезнования не поступали.
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29.04.2024 23:00 Ответить
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29.04.2024 23:32 Ответить
РАШИСТАМИ ТЕРРОРИСТАМИ треба називати партнерів ПАДАЛЯКА
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30.04.2024 00:55 Ответить
за що боровся тов. кидалов разом з януковощем ---то йому в сраку рюський мир прилетел . говорят что пуля прилетевшая в жопу многое меняет в голове . но тут случай клинический
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30.04.2024 09:09 Ответить
Чи не з тієї локації з видом на море Яковина стрімив останні дні...
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29.04.2024 23:09 Ответить
Якраз розповідав, як одеситам начхати на обстріли і вони веселяться та гуляють.
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29.04.2024 23:10 Ответить
Хароший русский, твою маму
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29.04.2024 23:40 Ответить
Він якраз і є одним з нормальних росіян. Має проукраїнську позицію.Він на ЗСУ збирає реально багато, крім того виявив бажання змінити паспорт на український ще до війни, але не встиг.
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30.04.2024 00:14 Ответить
да да только мутный крот он и консерва глубокого залегания
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30.04.2024 04:01 Ответить
Це ви про Подоляка напевне.
Ні? Дивно, кожне слово прямо в ціль.
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30.04.2024 06:14 Ответить
а ты за ним не следишь? или так балаболишь - а я очень запомнил как оно брехало что Каховская дамба "разрушилась сама" или ее Украина подбила типа там не все так однозначно или что су-шки над черным морем сбивают не ЗСУ а сами кацапы
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30.04.2024 18:12 Ответить
Такої маячні від Яковини я не чув, хоч іноді його дивлюся. Мабуть ви його путаєте з кимось. Можливо з тим самим Подоляком. Ото дійсно чорт.
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02.05.2024 06:56 Ответить
ты вообще ни хрена чуешь - потому что тупой бот кацапаского крота второго арестовича - который на всех стримах кричит - что Украина "уже победила" черноротый ватник
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03.05.2024 03:00 Ответить
Судячи з кількості постраждалих так дійсно гуляли. Хоча там з Криму летіти пару хвилин.
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29.04.2024 23:17 Ответить
Якраз було в тирнеті відео з Одеси де хлопець зробив зауваження за кацапські пісні і молодь зауцькувала його , посилаючи на хйу.Тепер кацапи послали на хйу одеситів.Слухайте далі, музика і саорт внє палітікі , какая разніца ,хоть поржут.
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30.04.2024 00:21 Ответить
Ну і що? Ми цілий березень сиділи в облозі Нам на голови летіли бомби, ракети, снаряди і міни В тому числі й касетні ********** На місто! Де переважно цивільне населення Хоча це прямо заборонено міжнародними домовленостями, підписаними і Росією (що не зважає кацапам у соцмережах зараз скиглить про те, що ООН не звертає уваги на застосування нами американських касетних *********** на фронті!) А деякі , "тоже украинцы", ще тоді ходили та стогнали: "Вот если-бы не сапративлялись, а сразу сдались - так и абстрелав-бы не было... И люди не гибли-бы... "
Так і тут - деякі гниди все одно будуть покладать вину за обстріли на ЗСУ...
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30.04.2024 06:01 Ответить
Не доходить
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30.04.2024 08:17 Ответить
Я теж слухаю пісні російською. Які я слухав ще за СРСР. Зараз слухаю Пікнік. І шо? Я від цього став меншим патріотом? Я не збираюсь касабам віддавати свою історію.
А ти за паспортом встиг збігати, Остапе?
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30.04.2024 10:27 Ответить
Яку таку історію Твою ти не хочеш атдавать маніпулятор ! З твоєї шкрябанини висновок один, поцілуй у сраку пу...дефіцитний патріот !
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30.04.2024 13:06 Ответить
Мені пофуй шо ти скажеш.
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30.04.2024 13:55 Ответить
1 хвилина була .. тривога i далi бах ((
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30.04.2024 00:23 Ответить
Пока зеленая гнида не даст оркам ультиматум: "Еще один обстрел любого города Украины, будет нанесен удар по спальному району одного из городов рыфы на удалении 1200 км от государственной границы Украины", обстрелы будут продолжаться. Можно даже любезно сказать, что у москвы будет иммунитет на удар. Пусть орки ненавидят москву.
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30.04.2024 00:36 Ответить
їм пофіг, на такі ультиматуми, бо по перше немає чим, а друге глибоко посрати на своє населення.
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30.04.2024 06:59 Ответить
А в-третьих хрен нам еще после этого помощь дадут Западные страны.
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30.04.2024 17:17 Ответить
От войны не спрятаться просто не обращая внимания на тревогу... особенно в городах куда регулярно прилетает
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30.04.2024 00:55 Ответить
Фото уламки ракети
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30.04.2024 03:07 Ответить
Інформація ще потребує перевірки, про те що під час ракетного обстрілу Одеси загинув проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності МГУ Борис Васильєв.
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30.04.2024 03:51 Ответить
Типо, *****.ую тер спину мочалкой, в душевой здания со шпилями?
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30.04.2024 06:17 Ответить
А що кацап робив у Одесі під час війни з Росією? Може варто було-б хоч депортувать? Хоча результат перебування мене задовольняє повністю!
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30.04.2024 07:02 Ответить
Кацапська мерзота влучила в Палац студентів Одеської юридичної академії, але жоден студент не постраждав.
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30.04.2024 06:24 Ответить
пострадала опа кивалова
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30.04.2024 06:48 Ответить
Тому що там (в тому палаці) студентів ніколи не було, там мешкає підрахуй ківалов з своєю родиною. Всі одесити про це знають і мовчать
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30.04.2024 22:16 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453565/ В Крыму прогремели взрывы. Перекрывали Керченский мост
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30.04.2024 06:48 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety В РФ цыгане сдали в металлолом новейший БПЛА - соцсети
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety

Сотрудники пункта приема вместо выплаты денег вызвали полицию. Копы выясняют, как Орлан-10 попал к цыганам.

https://korrespondent.net/world/russia/
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30.04.2024 07:06 Ответить
умные цыгане , Орлан-10 только на металлолом и годится
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30.04.2024 07:07 Ответить
Кивалов раненный в зад , потерял много крови
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30.04.2024 07:11 Ответить
Пожар в "замке Кивалова" ликвидирован: спасатели показали результаты
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30.04.2024 07:14 Ответить
Какая у него группа крови?
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30.04.2024 11:42 Ответить
ось чому до влади прийшов Зе
подивіться на будиночок кідалова
замість сидіти з 2004 року за вибори він будує палаци
жодна влада його не чипала як і решту підарів
🤑
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30.04.2024 07:49 Ответить
Його навіть Ющ-Дрищ нагороджував. Якщо не помиляюсь, присвоїв звання заслуженого юриста, чи щось таке. В його бурсі-універі "защіщалі" дисертації Порошенко, Філатов, Залужний, Коня Сошкіна ...
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30.04.2024 08:39 Ответить
ну гніющ то ваще було посміховисько, навіть януку подарував межгірря замість тюремного строку
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30.04.2024 08:59 Ответить
Ющ - це даремно витрачені роки для України. Пом´ятаю як він разом з йулею хотіли скоротити ВСУ до мінімуму (тоді військовослужбовці шуткували що ледве недо однієї роти почесної варти для прийому іноземних гостів).
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30.04.2024 22:21 Ответить
после войны кивалов будет показывать боевые раны своим студентам
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30.04.2024 07:52 Ответить
хиба що у лазні, пГативний
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30.04.2024 12:24 Ответить
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30.04.2024 08:27 Ответить
Ківалова помаранчева влада Ющенка ще й медаллю нагородила в 2007 році.
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30.04.2024 08:51 Ответить
Ті грамоти усім підряд за посадою виписували. В мене теж десь валяється, якщо на розтопку не пішла
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30.04.2024 09:00 Ответить
Ти не правий, окремі грамоти підкріплялися грішми. дійсно що грамоту можна було згорнути у трубку та забити у дупу, а на премію хоча б пива з друзями попити.
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30.04.2024 22:25 Ответить
А шо біба? Висловив співчуття, замість терміново радбез оон вимагати.....теракт а йому *****, він на цьому грає для европи, шоб ппо давали....члєнограй на людських життях
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30.04.2024 11:18 Ответить
Дійсно що підрахую зараз образливо, стільки років разом з зеком мріяв про руський мир а тут рашистською ракетою дупу розірвало. «От жалко пацана …» (Л.Подеревянський).
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30.04.2024 22:29 Ответить
Модератор, видимо молод, если не знает, что фраза "Ківалов - підрахуй" - это не ругательство, а один из лозунгов Помаранчевой Революции, когда Кивалов мухлевал с голосами за Януковича на своем транзитном сервере и бесконечно не мог досчитать остаток голосов. Его просили: "Кивалов - подсчитай!". А за выпиливание неугодных комментариев - минус в карму.
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01.05.2024 02:26 Ответить
дожилися
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01.05.2024 07:13 Ответить
Модератор, вивчай українську: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 ПІДРАХУВАТИ
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01.05.2024 02:29 Ответить
Ликбез для модератора по фразе "Кiвалов-підрахуй":
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01.05.2024 02:33 Ответить
 
 