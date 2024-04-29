Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных мест среди одесситов и гостей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом... Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий", - подчеркнул Кипер.







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По информации ОВА, четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака.

"32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная женщина. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", - сообщил Кипер.

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Напомним, вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе.