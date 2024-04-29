Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных мест среди одесситов и гостей города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.
"Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом... Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий", - подчеркнул Кипер.
По информации ОВА, четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака.
"32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная женщина. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", - сообщил Кипер.
Напомним, вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
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Ні? Дивно, кожне слово прямо в ціль.
Так і тут - деякі гниди все одно будуть покладать вину за обстріли на ЗСУ...
А ти за паспортом встиг збігати, Остапе?
https://korrespondent.net/world/russia/4682850-v-rf-tsyhane-sdaly-v-metallolom-noveishyi-bpla-sotssety
Сотрудники пункта приема вместо выплаты денег вызвали полицию. Копы выясняют, как Орлан-10 попал к цыганам.
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подивіться на будиночок кідалова
замість сидіти з 2004 року за вибори він будує палаци
жодна влада його не чипала як і решту підарів
🤑