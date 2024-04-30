30 апреля объявлен днем траура в Одессе
В Одессе 30 апреля объявлено днем траура. В результате российского удара погибли 5 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура", - говорится в сообщении.
Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года
Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.
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Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий30.04.2024 09:38 Ответить Мне нравится 1
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