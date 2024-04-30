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Новости Война
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30 апреля объявлен днем траура в Одессе

Обстріл Одеси 30 квітня

В Одессе 30 апреля объявлено днем траура. В результате российского удара погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года

Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

Смотрите: Россияне ударили ракетой по одному из самых популярных среди одесситов и гостей мест города, - Кипер. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (26891) Одесса (7868) траур (221)


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День жалоби Одеса. Зайшов до мене на сторінку обговорення сайт Великий Київ з красивою природою, тваринами....Не може Київ бути Великим, коли Одеса в жалобі,Харків в руїнах, а аналізи війни проводять журналісти,замість бути в ЗСУ.
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30.04.2024 09:38 Ответить
 
 