30 апреля объявлен днем траура в Одессе

В Одессе 30 апреля объявлено днем траура. В результате российского удара погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы 29 апреля 2024 года

Вечером 29 апреля российские войска ударили ракетой по Одессе. Предварительно, удар был нанесен баллистикой с кассетным боеприпасом.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв вчерашнего ракетного удара по Одессе возросло до 5.

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