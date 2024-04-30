30 квітня оголошено днем жалоби в Одесі
В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби. Внаслідок російського удару загинули 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби", - йдеться в повідомленні.
Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #590718
показати весь коментар30.04.2024 09:38 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль