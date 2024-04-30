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30 квітня оголошено днем жалоби в Одесі

Обстріл Одеси 30 квітня

В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби. Внаслідок російського удару загинули 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Також читайте: Росіяни вдарили ракетою, по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій, - Кіпер. ФОТОрепортаж

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День жалоби Одеса. Зайшов до мене на сторінку обговорення сайт Великий Київ з красивою природою, тваринами....Не може Київ бути Великим, коли Одеса в жалобі,Харків в руїнах, а аналізи війни проводять журналісти,замість бути в ЗСУ.
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30.04.2024 09:38 Відповісти
 
 