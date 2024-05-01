Росіяни вдарили по Одесі балістикою, загинуло 3 людей, - ОВА

Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені", - написав він.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Кіпер висловив співчуття родинам загиблих та закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Як писав Цензор.НЕТ увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Напередодні, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.