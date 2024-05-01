Росіяни вдарили по Одесі балістикою, загинуло 3 людей, - ОВА
Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені", - написав він.
За його словами, постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Кіпер висловив співчуття родинам загиблих та закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Як писав Цензор.НЕТ увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.
Напередодні, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.
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Також загинув співробітник поліції.
Нужен Авакс и патрулирующий в небе истребитель-два, чтобы запустившие ракеты кацапы не успели сбежать.
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В 2019 году немецкая газета Welt am Sonntag написала, сославшись на анонимного дипломата из внешнеполитической службы ЕС, что только в Брюсселе действуют около 250 известных европейцам сотрудников китайских спецслужб - а также около 200 российских.
Комитет британского парламента по разведке и безопасности в прошлом году писал в докладе, что штат китайской разведки и внутреннего сыска насчитывает, возможно, сотни тысяч человек - тогда как у разведки и контрразведки Великобритании, MI6 и MI5 - всего около 9 тыс. сотрудников.
До этого британские политики публично беспокоились о том, как много китайских студентов британских университетов участвуют в передовых исследованиях и разработках новейших технологий.
Во Франции, как напоминает FT, еще в 2019 году командующий флотом сообщил депутатам парламента, что в Бресте, где расположена военно-морская база и стоят в том числе атомные подлодки, в последнее время стали регистрировать подозрительно много браков китайских студенток с военными моряками.
А помимо старомодных резидентов и агентов, Китай, по оценкам западных спецслужб, располагает целой армией штатных и внештатных хакеров. Глава ФБР Кристофер Рэй в начале этого года сказал, что эта армия превосходит числом киберспециалистов его ведомства в соотношении как минимум 50:1.
Спалах високо в небі, звук ніби від вибуху ЗКР, але секунд через десять - серія глухих вибухів, схожа на стрільбу ЗУ-23, тільки темп стрільби сповільнюється.
Коротше кажучи, той вибух позавчора в небі, хмара диму - це не результат роботи ППО. Це спрацювання потужного вибивного заряду, який розкидує ************* на велику відстань.
Якщо почули бах, у вас є секунд десять, щоб пірнути у найближчу щілину або відскочити від вікна, поки суби не досягнуть землі.
Якось русня вміє між рядків послати сигнал "ето - свойо" усілякій ваті та какаяразніцам.
Прямо на вулиці стоїть черга на виклик медиків. До лікарні приходили люди різного віку та професій. Тут на один день облаштували спеціальну операційну, щоб прийняти всіх охочих і зробити запас крові.
"Так і має бути. Ми - єдина країна, маємо допомагати один одному", - каже мешканка Дніпра.