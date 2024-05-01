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Росіяни вдарили по Одесі балістикою, загинуло 3 людей, - ОВА

Росіяни обстріляли Одесу та вбили 3 людей

Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені", - написав він.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. 

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Кіпер висловив співчуття родинам загиблих та закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Дивіться: Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Як писав Цензор.НЕТ увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Напередодні, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) жертви (1779)


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Топ коментарі
+22
Лютуют кацапские сволочи. Сейчас у них на фронте колоссальные потери как в живой силе так и в технике, и с каждой новой поставкой Украине оружия от союзников эти цифры будут расти в геометрической прогрессии. У тварей тупых есть выбор или убираться вон из украинской земли, или здохнуть здесь за хотелки больного на голову кремлёвского шизофреника путина.
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01.05.2024 01:54
+21
Рашистське біосміття
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01.05.2024 01:37
+9
Потрібно врешті уже "дотяпати" і відправити у відставку цього нікчемного і продажного злодюжного президента і уряд за те, що протягом тривалого часу не організували і не забезпечили оборону, ППО і ПРО країни, забезпечення Армії, мобілізацію, зруйнували оборонку, дають безкарно добити економіку, енергетику, інфраструктуру України. І готують країну до принизливого "мирного договору" на умовах рф (читай - капітуляції). Ще не "дотяпали"? Тоді чекайте - прийдуть чечени з бурятами і допоможуть...
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01.05.2024 08:32
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Рашистське біосміття
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01.05.2024 01:37 Відповісти
Попередньо загинули два підлітки, які бігли в укриття під час тривоги. Вбило касетною частиною.
Також загинув співробітник поліції.
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01.05.2024 01:46 Відповісти
Это жертвоприношение пуйла перед Вальпургиевой ночью. Сатанисты они все.
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01.05.2024 11:11 Відповісти
😥🙏🙏🙏
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01.05.2024 11:24 Відповісти
Лютуют кацапские сволочи. Сейчас у них на фронте колоссальные потери как в живой силе так и в технике, и с каждой новой поставкой Украине оружия от союзников эти цифры будут расти в геометрической прогрессии. У тварей тупых есть выбор или убираться вон из украинской земли, или здохнуть здесь за хотелки больного на голову кремлёвского шизофреника путина.
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01.05.2024 01:54 Відповісти
То може асфальтом треба стріляти? Отим, що: "Ми можемо збільшити фінансування армії у ва або три рази, але тоді ми не зможемо БУДУВАТИ ДОРОГИ!"
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01.05.2024 08:35 Відповісти
ні раскачівайтє рускіє наратіви, сказано же: до останнього українця...скоро ще лопати підвезуть.
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01.05.2024 09:12 Відповісти
І усі, до останнього українця, будуть прикопувати рускіє наратіви і таких самих рускіх мальчіков, щоб не смерділи. Бо вже тепло.
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01.05.2024 20:22 Відповісти
Тоже тут живу. Настроение так себе. Уезжают даже самые стойкие, безнадёга если одним словом.
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01.05.2024 08:53 Відповісти
Тому , що у вас ВОРГ на БАНКОВІЙ. « янетряпка « зізнався , що призначені саме ним КРОТИ злили ПЛАН КОНТРНАСТУПУ !Так , хто ж ПОКАРАН ⁉️Патріот Роман Червінський ‼️А, ПАШКА МЕРСЕДЕС НА ВОЛІ , Баканов, портнов ………МЕГАМАРОДЕРСТВО на крові Зе&ермак , де Валерій Залужний з командою ? На х… гниди і кроти підігрують Китаю , який поставляє їм ЗБРОЮ І є поплічником паРаши?
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01.05.2024 09:08 Відповісти
Ми їхньою зброєю воюємо з 3-го тижня вторгнення. Тому краще мовчіть.
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01.05.2024 09:32 Відповісти
Звідки кацапня ху*рить по Одесі постійно? Важко взнати? Де хвалені шпійони?
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01.05.2024 05:20 Відповісти
С Крыма запускают.
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01.05.2024 05:42 Відповісти
Я подозреваю,что не из Магадана. Разве эти сраные искандеры нельзя вычислить и накрыть?
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01.05.2024 06:07 Відповісти
Написавшим 01.05.2024 5:48 о бабахах в Одессе подумать,какое это отношение имеет к моему вопросу.
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01.05.2024 08:50 Відповісти
прошу пардонить...спутал с параллельной веткой... подозревающим, шо магаданом не тхне, читать далее... https://www.ukr.net/news/details/crimea/104212489.html Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали ... ЗЫ... если вы сравните время кацапатаки и время ответки, то можно предположить, шо наши пульнули по месту пуска.
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01.05.2024 09:00 Відповісти
параллельная ветка:



Нужен Авакс и патрулирующий в небе истребитель-два, чтобы запустившие ракеты кацапы не успели сбежать.

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Следует отметить, шо в это же время наши вальнули по Крыму, возможно по пусковым установкам - https://www.ukr.net/news/details/crimea/104212489.html Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали ...

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01.05.2024 09:01 Відповісти
Це не так просто. Він не стаціонарний, він на колесах. Відстрілявся-поїхав. Кацапи наші Хаймарси також вполювати не можуть. Тільки язиком 100500 знищили.
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01.05.2024 08:40 Відповісти
BBC

В 2019 году немецкая газета Welt am Sonntag написала, сославшись на анонимного дипломата из внешнеполитической службы ЕС, что только в Брюсселе действуют около 250 известных европейцам сотрудников китайских спецслужб - а также около 200 российских.

Комитет британского парламента по разведке и безопасности в прошлом году писал в докладе, что штат китайской разведки и внутреннего сыска насчитывает, возможно, сотни тысяч человек - тогда как у разведки и контрразведки Великобритании, MI6 и MI5 - всего около 9 тыс. сотрудников.

До этого британские политики публично беспокоились о том, как много китайских студентов британских университетов участвуют в передовых исследованиях и разработках новейших технологий.

Во Франции, как напоминает FT, еще в 2019 году командующий флотом сообщил депутатам парламента, что в Бресте, где расположена военно-морская база и стоят в том числе атомные подлодки, в последнее время стали регистрировать подозрительно много браков китайских студенток с военными моряками.

А помимо старомодных резидентов и агентов, Китай, по оценкам западных спецслужб, располагает целой армией штатных и внештатных хакеров. Глава ФБР Кристофер Рэй в начале этого года сказал, что эта армия превосходит числом киберспециалистов его ведомства в соотношении как минимум 50:1.
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01.05.2024 08:15 Відповісти
Китайоси не здатні щось винайти, тільки вкрасти. Вони дуже працьовиті, але зомбі - виконують тільки те, що їм скажуть. За будь-яких обставин, війна з Китаєм - це не наша війна.
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01.05.2024 12:34 Відповісти
гавний развєдчік кохвію пьйот на набережній.
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01.05.2024 09:15 Відповісти
Сегодня ночью было два мощных бабаха . Первый - какой-то двойной был. Второй - одинарный; от обоих срабатывала сигнализация машин во дворе. Был еще минимум один бабах, но удаленный.
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01.05.2024 05:48 Відповісти
Цей віддалений був десь в районі 9 станції В. Фонтану.
Спалах високо в небі, звук ніби від вибуху ЗКР, але секунд через десять - серія глухих вибухів, схожа на стрільбу ЗУ-23, тільки темп стрільби сповільнюється.
Коротше кажучи, той вибух позавчора в небі, хмара диму - це не результат роботи ППО. Це спрацювання потужного вибивного заряду, який розкидує ************* на велику відстань.
Якщо почули бах, у вас є секунд десять, щоб пірнути у найближчу щілину або відскочити від вікна, поки суби не досягнуть землі.
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01.05.2024 08:14 Відповісти
Я шокирован, шо зебилы не дудят во все дудки насчет применения кацапами против цивильных кассетных зарядов.
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01.05.2024 08:32 Відповісти
А я був шокований, коли мій покійний дід, ярий комуніст, горою стояв саме за зєлю, а не за когось старшого з опзж.
Якось русня вміє між рядків послати сигнал "ето - свойо" усілякій ваті та какаяразніцам.
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01.05.2024 08:36 Відповісти
У меня - то же самое. А год назад бы сьокусс, мол, зебил не оправдал доверия(ну и шо, шо я голосовал за него), тепер тре голосувати за Бойка, толкова людина... Хоч бери шмайсер та коси налiво-направо.
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01.05.2024 08:51 Відповісти
Та "шмайсер" мабуть не допоможе, треба MG-42...
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01.05.2024 11:17 Відповісти
Валюха зі "Сватів" благословила https://patrioty.org.ua/svitske-zhyttia/moi-dorohi-synochky-valiukha-zi-svativ-blahoslovyla-okupantiv-na-vbyvstva-512660.html окупантів на вбивства.
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01.05.2024 17:58 Відповісти
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01.05.2024 06:42 Відповісти
Жалко людей, Кідалова не жалко, якби подох!
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01.05.2024 06:49 Відповісти
Завтра 10-летний юбилей свинособачьих шашлыков на Куликовом поле. Будут ещё обстрелы.
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01.05.2024 06:57 Відповісти
Жодного дня не проходить без терору проти мирних громадян ,ці виродки свідомо убивають мирних жителів,руйнують міста і села ,влада мовчить ,світове співтовариство мовчить де антивоєні протести по світу ? чому не збирется нікчемна ген. асамблея ООН рашисти творят геноцид всі спостерігають.
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01.05.2024 07:24 Відповісти
Дык, зебилы почему молчат, не созывают заседание ООН?
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01.05.2024 08:46 Відповісти
🤢Бояться « партнерів» обідеть , вони ведуть за спинами союзників переговори з кітаем , як здати» ПАСЕРЕДІНЕ» і закріпитися назавжди
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01.05.2024 09:23 Відповісти
Потрібно врешті уже "дотяпати" і відправити у відставку цього нікчемного і продажного злодюжного президента і уряд за те, що протягом тривалого часу не організували і не забезпечили оборону, ППО і ПРО країни, забезпечення Армії, мобілізацію, зруйнували оборонку, дають безкарно добити економіку, енергетику, інфраструктуру України. І готують країну до принизливого "мирного договору" на умовах рф (читай - капітуляції). Ще не "дотяпали"? Тоді чекайте - прийдуть чечени з бурятами і допоможуть...
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01.05.2024 08:32 Відповісти
Що, русня вже нового нам підготувала? Більш слухняного?
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01.05.2024 09:02 Відповісти
Такого , як ця БАНДА ЗРАДНИКІВ і вигадати складно !
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01.05.2024 09:27 Відповісти
Легко. Діючий полковник ГРУ РФ, за посадою - голова Уряду Національної Довіри та Порятунку України.
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01.05.2024 15:03 Відповісти
💯 , саме так ‼️ Ще 20 днів і ZEперевертень з кротами і мародерами на крові по Конституції - НЕЛЕГЕТИМНІ !
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01.05.2024 09:26 Відповісти
Еще когда было месяц, тобто последние 10 дней - это не время, а клей резиновый, тянется-тянется - не заканчивается.
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01.05.2024 09:40 Відповісти
Саме страшне , те ,що МАСКИ СБРОШЕНИ , вірити нікому! В СУСПІЛЬСВІ , хоч і хворому на всю голову , була надія на сталевого генерала Залужного ! Де він зараз ? Нікого не цікавить , ковтають БРЕХНЮ від ЗЕМРАЗОТИ , чи він з ними на підтанцьовці , чи може ув'язнений , як патріот Роман Червінський ! Журналісти , або куплені, або ссуть , за виключенням 2%
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01.05.2024 10:40 Відповісти
Правда https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=57s всерівно вилізе.
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01.05.2024 18:01 Відповісти
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01.05.2024 10:14 Відповісти
А что же обосравшиеся от страха партнёры и дальше будут на это всё спокойно смотреть? Трусы.
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01.05.2024 10:15 Відповісти
В вашого ПОДОЛЯКА партнери , саме РАШИСТИ ! Ойго слова :» ми не взривали мости , думали , що партнери будуть акуратно користуватись»,» все закінчиться за три дні , казав ЗЕІУДА на нараді з олігархами перед самим 22. Лютого 2022 р
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01.05.2024 10:34 Відповісти
Треба терміново шукати місця базування іскандерів в Криму. Це повинна бути пріоритетна ціль для атакамсів. Зараз тільки вони спасуть нашу південну Пальміру.
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01.05.2024 12:52 Відповісти
Мешканці Дніпра відгукнулися на заклик медиків та прийшли здати кров
Прямо на вулиці стоїть черга на виклик медиків. До лікарні приходили люди різного віку та професій. Тут на один день облаштували спеціальну операційну, щоб прийняти всіх охочих і зробити запас крові.

"Так і має бути. Ми - єдина країна, маємо допомагати один одному", - каже мешканка Дніпра.
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01.05.2024 14:04 Відповісти
 
 