Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Російські окупаційні війська атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетною частиною.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.



Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.