Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО
Російські окупаційні війська атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетною частиною.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.
Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - йдеться в повідомленні.
Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.
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за Життя? і тд.
хтось з цих адептів руϟϟкого міри засудив цей варварський чин бомбардування москвою їх виборців?
Нічого, ми не китайці сидіти біля річки. Ми українці мирні люди, але злопам"ятні що пипець.
Зеленій потворі не потрібні були ракети, нашо ракети якшо є асфальт і шашличок
Ви мабуть погано вчилися у школі якщо не знаєте що гучнійший звук може поглинати тихійші.
Якщо заряд ВР близький до заряду у снаряді "Гепарда", то я мав би чути глухі вибухи впродовж трьох секунд.
Ладно, не важливо. Відео є, на ньому все видно.
За даними українських військових, у будівлі на площі 600 квадратних метрів спалахнула пожежа.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев