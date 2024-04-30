УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9903 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 999 50

Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Російські окупаційні війська атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетною частиною.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.

Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 30 квітня оголошено днем жалоби в Одесі

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Автор: 

Одеса (5437) Костін Андрій (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Виродки.
показати весь коментар
30.04.2024 12:17
+30
Скільки років Ківалов захищав владу Росії в Україні. І отримав за це подяку картеччю від Росії з любов'ю.
показати весь коментар
30.04.2024 12:20
+20
Прекрасно. Кацапстан-член радбезу оон, з кацапським банками знову справи мутяться. Ну а ****? Країна -терорист? Ні,не чули. Це ж не басмачі на віслюках з Афганістану,їй богу.
показати весь коментар
30.04.2024 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виродки.
показати весь коментар
30.04.2024 12:17 Відповісти
Прекрасно. Кацапстан-член радбезу оон, з кацапським банками знову справи мутяться. Ну а ****? Країна -терорист? Ні,не чули. Це ж не басмачі на віслюках з Афганістану,їй богу.
показати весь коментар
30.04.2024 12:18 Відповісти
Скільки років Ківалов захищав владу Росії в Україні. І отримав за це подяку картеччю від Росії з любов'ю.
показати весь коментар
30.04.2024 12:20 Відповісти
а за Шарія, скільки там народу голосувало?
за Життя? і тд.
хтось з цих адептів руϟϟкого міри засудив цей варварський чин бомбардування москвою їх виборців?
показати весь коментар
30.04.2024 12:29 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 17:18 Відповісти
******** должен был сидеть в тюрьме еще с 2004. Если бы таких мразей сажали, то и войны бы не было. Но вместо этого этот преступник, вор и предатель Родины "учил" прокуроров и судей и Залужного, кстати.
показати весь коментар
30.04.2024 20:05 Відповісти
Звичайний фашизм.
показати весь коментар
30.04.2024 12:22 Відповісти
І головне що завтра про це весь світ забуде. Якщо взагалі знає. Цікаво яке би виття піднялося якби Україна так в'їбала по кацапам? Кожна сволота в світі пальцем би тикала місяцями.
показати весь коментар
30.04.2024 12:28 Відповісти
По CNN про таке говорять більше , ніж по ТелеМарафону
показати весь коментар
30.04.2024 13:00 Відповісти
Той "марафон" у нас зараз -- як Арестович у березні-квітні 2022 --- заспокійливе снодійне.
показати весь коментар
30.04.2024 18:31 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
30.04.2024 18:29 Відповісти
Підори
показати весь коментар
30.04.2024 12:22 Відповісти
Це пробний , скоріше за все це чекає і інші міста , тому люди ховайтеся , касети це пекло
показати весь коментар
30.04.2024 12:26 Відповісти
Як ховатися, якщо тривогу було оголошено за дві хвилини до вибуху?
показати весь коментар
30.04.2024 17:35 Відповісти
Patriot prositsia u Odesi
показати весь коментар
30.04.2024 12:26 Відповісти
А чим її тоді збили вчора
показати весь коментар
30.04.2024 13:05 Відповісти
Ага, розвантажували прям ківалову запаси для Гаррі Портера.
показати весь коментар
30.04.2024 12:29 Відповісти
А коли американці передавали касетні артилерійські **********, то всі світові русняві шльондри вили - "кококо, пуляючи з гармат на полі бою по окупантам, українці наразять на небезпеку цивільних! Не можна таке передавати!!!"
показати весь коментар
30.04.2024 12:28 Відповісти
Підори, вони повні гівнюки. тварюки, ще цьому радіють.
Нічого, ми не китайці сидіти біля річки. Ми українці мирні люди, але злопам"ятні що пипець.
показати весь коментар
30.04.2024 12:30 Відповісти
А ми сидимо соплі жуємо бо в нас і близько не виробляється таких ракет
Зеленій потворі не потрібні були ракети, нашо ракети якшо є асфальт і шашличок
показати весь коментар
30.04.2024 12:32 Відповісти
Не виробляються, але завдяки союзникам, ЗСУ такими ракетами луплять по аеродромам із Су-34, Су-35, Су-27, Ка-52
показати весь коментар
30.04.2024 12:41 Відповісти
Чому було чутно тільки один потужний вибух, а не серію слабких?
показати весь коментар
30.04.2024 12:41 Відповісти
Тому що тИ глухенький і тупенький.
показати весь коментар
30.04.2024 12:44 Відповісти
Ви на якій відстані від місця удару були?
показати весь коментар
30.04.2024 12:45 Відповісти
Відео хочь би подивився .
показати весь коментар
30.04.2024 12:47 Відповісти
Бачу, і навіть місце впізнаю. Мені суто технічно цікаво, як це множинна детонація злилась у один потужний бах?
показати весь коментар
30.04.2024 12:48 Відповісти
Ви були колись біля Океану? Буде можливість то поїдьте, послухай з відстані 1.5 - 2 км шум хвиль зливається у один монотонний гул. Маленьких шумів не почуєте, наприклад від серфінгіста.
Ви мабуть погано вчилися у школі якщо не знаєте що гучнійший звук може поглинати тихійші.
показати весь коментар
30.04.2024 13:32 Відповісти
Не той випадок. Детонація ************** триває секунди три.
Якщо заряд ВР близький до заряду у снаряді "Гепарда", то я мав би чути глухі вибухи впродовж трьох секунд.
Ладно, не важливо. Відео є, на ньому все видно.
показати весь коментар
30.04.2024 13:41 Відповісти
Ми на відстані км 8 чули один потужний вибух, а знайомі, що живуть на відстані км 2, чули п'ять
показати весь коментар
30.04.2024 17:38 Відповісти
Зрозуміло, спасибі.
показати весь коментар
30.04.2024 17:42 Відповісти
Ці варвари свідомо знищують мирних українців, що б посіяти паніку і хаос ,для рашиських виродків нічого немає святого, це здичавіла орда ця погань сама не вміє жити і іншим не дає ,маючи найбільші території в світі так звана країна живе в середньовічному мороку.
показати весь коментар
30.04.2024 12:46 Відповісти
То де та гамнішіінтернешенал? Чи то другоє?
показати весь коментар
30.04.2024 12:50 Відповісти
кровавый копняк в жопу любителю расеи сыроже ********
показати весь коментар
30.04.2024 12:52 Відповісти
ктото ваще видел этого кидалова шо его ранило в жепу? может он просто прикинулся жертвой?
показати весь коментар
30.04.2024 13:01 Відповісти
В это видео нужно Васю ********** его жирным рылом ткнуть!!!
показати весь коментар
30.04.2024 13:13 Відповісти
Це ж не з сектора Гази, тому пох.
показати весь коментар
30.04.2024 13:39 Відповісти
один вопрос, а Штаты (республиканцы), Европейские партнеры и шавки кремля фицо, орбан эти видео видят??? потому что одна из задач поставленных кремлем фсбэшнику Елдаку и его шестеркам кулебам, маркаровым, венедиктовым и т.д это минимизировать информацию про их преступления в Украине, что бы потом в оон рассказывать про мальчиков в трусиках....
показати весь коментар
30.04.2024 13:25 Відповісти
Коллективный запад собирает доказательную базу на Ермака, очень коварен и хитёр Ермак, чтобы его прижать по закону ЦРУ с коллегами может понадобиться годы.
показати весь коментар
30.04.2024 13:51 Відповісти
коварен и хитер))) Х,,,Й он фсбэшный в гавне, начиная с цемаха, вагнеровцев, торговлю должностями через брата, разминирование Чонгара под предлогом открытия хаба, Мотор сич, убийство Монастырского, татаров с шурсмой, кум ген. прокурор, кум коля котлета, кража гуманитарки, участник всех схем Хламижия, резников, корниенко и т.д все упирается в то , что он поставлен патрушевым в Омане смотрящим за бениным Нарко Ослом в замен на работающие киностудии, сватов, офшоры к ним подвязанные и майно и т.д вот по этому пока Дурак играет роль гиДранта эта Падаль жирует...
показати весь коментар
30.04.2024 14:04 Відповісти
І він так вилизував зад Путлера: У понеділок російська армія завдала ракетного удару по Одесі. За даними місцевої влади, п'ятеро людей загинули, ще одна померла від інсульту, який був спровокований нападом. Поранення отримали 32 місцевих жителя, серед яких відомий український політик Сергій Ківалов. Зараз він очолює Одеську юридичну академію, а в минулому був співавтором закону про захист російської мови та очолював Українську центральну виборчу комісію під час Помаранчевої революції.
показати весь коментар
30.04.2024 16:01 Відповісти
Атакамсами по Останкинской башне.Там достаточно несколько атакамсов и это Останкинское гавно упадет.И америкосов спрашивать ненадо так как они точно не разрешат,они все время боятся ядерной войны.Вон клепают один за одним сериалы о ядерном апокалипсисе.Просто долбануть по Останинко.
показати весь коментар
30.04.2024 17:33 Відповісти
Внаслідок удару постраждав один із найвідоміших будинків Одеси - особняк, який місцеві жителі називають "замком Гаррі Поттера" або "замком Ківалова". Це одна з будівель Одеської юридичної академії, крім того, за даними українських ЗМІ, в ній періодично проживав сам Ківалов, ректор цього навчального закладу.

За даними українських військових, у будівлі на площі 600 квадратних метрів спалахнула пожежа.
показати весь коментар
30.04.2024 16:04 Відповісти
Так он в это время душ принимал и получил по гузну. Говорят, много крови потерял, такого и врагу не пожелаешь , но мудака не жалко.
показати весь коментар
30.04.2024 17:04 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
30.04.2024 17:36 Відповісти
А где сам Искандер?
показати весь коментар
30.04.2024 20:03 Відповісти
Шо за тупой вопрс? Чи с драныкоедов нет спросу?
показати весь коментар
01.05.2024 06:18 Відповісти
Спрос есть и с драникоедов...Искандера нет.
показати весь коментар
01.05.2024 18:08 Відповісти
а за 200 км стоять натівські петріоти і ніхно не дасть. Подонки.
показати весь коментар
01.05.2024 07:13 Відповісти
Ракета ударила саме тоді коли там був Підрахуй. Чимось він недогодив своїм хазяям.
показати весь коментар
01.05.2024 12:48 Відповісти
 
 