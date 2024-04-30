В Одесі лунають вибухи

Російські війська обстрілюють Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" - написав він.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року

Нагадаємо, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

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