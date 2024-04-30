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Новини Війна
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В Одесі лунають вибухи

вибух
Російські війська обстрілюють Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" - написав він.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року

Нагадаємо, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Читайте: Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437)


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Топ коментарі
+20
Підари! Суки! Прокляття на ваші рашитстькі голови!
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01.05.2024 00:01
+10
Чому незрозуміло? Вони будуть предметом нескінченного пошуку для керівників західного світу. З ціллю колись передати Україні для захисту від Москви. Кажуть, неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Захід додав до цього ще одну цікавість. Неможливо знайти будь що навіть при денному світлі у пустій кімнаті, якщо ти цього не бажаєш.
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01.05.2024 00:03
+8
Так сразу відповідь потрібно давати звідки прилетіло.
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01.05.2024 00:05
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http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
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30.04.2024 23:56 Відповісти
Чому незрозуміло? Вони будуть предметом нескінченного пошуку для керівників західного світу. З ціллю колись передати Україні для захисту від Москви. Кажуть, неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Захід додав до цього ще одну цікавість. Неможливо знайти будь що навіть при денному світлі у пустій кімнаті, якщо ти цього не бажаєш.
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01.05.2024 00:03 Відповісти
Можливий бартер.
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.
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01.05.2024 00:40 Відповісти
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
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01.05.2024 00:44 Відповісти
Підари! Суки! Прокляття на ваші рашитстькі голови!
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01.05.2024 00:01 Відповісти
Так сразу відповідь потрібно давати звідки прилетіло.
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01.05.2024 00:05 Відповісти
Что так сложно обнаружить пусковые платформы?
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01.05.2024 00:12 Відповісти
Где то у них база есть.
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01.05.2024 00:22 Відповісти
При совке в Севастополе на свою голову настроили кучу подземных сооружений и укрытий из расчёта на ядерную войну. Там и прячутся. Пальнул - и в капонир.
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01.05.2024 00:29 Відповісти
Дык, ракетами можно "ЗАМУРОВАТЬ" ВЫХОД С КАПОНИРА.
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01.05.2024 05:51 Відповісти
Знаючі, що в нас рашист у генштабі, я вже мало на що сподіваюся
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01.05.2024 00:28 Відповісти
Женераль сирник мабуть святкує Пєрвомай, тому й не може "віддячити" сородичам?
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01.05.2024 00:31 Відповісти
Троє загиблих…
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01.05.2024 01:21 Відповісти
Кожен день траур, де відповідь по Криму та москві
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01.05.2024 01:22 Відповісти
Нужен Авакс и патрулирующий в небе истребитель-два, чтобы запустившие ракеты кацапы не успели сбежать.
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01.05.2024 05:53 Відповісти
Следует отметить, шо в это же время наши вальнули по Крыму, возможно по пусковым установкам - https://www.ukr.net/news/details/crimea/104212489.html Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали ...
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01.05.2024 06:04 Відповісти
 
 