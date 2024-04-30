В Одессе раздаются взрывы, - мэр Труханов
Российские войска обстреливают Одессу.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются очень громкие взрывы, не оставляйте укрытий!" – написал он.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля 2024 года
Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе увеличилось до 5.
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"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".
Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.