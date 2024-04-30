В Одессе раздаются взрывы, - мэр Труханов

Российские войска обстреливают Одессу.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются очень громкие взрывы, не оставляйте укрытий!" – написал он.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля 2024 года

Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе увеличилось до 5.

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