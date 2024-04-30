РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Война
8 391 22

В Одессе раздаются взрывы, - мэр Труханов

вибух

Российские войска обстреливают Одессу.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются очень громкие взрывы, не оставляйте укрытий!" – написал он.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля 2024 года

Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе . По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди одесситов и гостей города мест.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе увеличилось до 5.

Смотрите также: Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7868)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Підари! Суки! Прокляття на ваші рашитстькі голови!
показать весь комментарий
01.05.2024 00:01
+10
Чому незрозуміло? Вони будуть предметом нескінченного пошуку для керівників західного світу. З ціллю колись передати Україні для захисту від Москви. Кажуть, неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Захід додав до цього ще одну цікавість. Неможливо знайти будь що навіть при денному світлі у пустій кімнаті, якщо ти цього не бажаєш.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:03
+8
Так сразу відповідь потрібно давати звідки прилетіло.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
показать весь комментарий
30.04.2024 23:56 Ответить
Чому незрозуміло? Вони будуть предметом нескінченного пошуку для керівників західного світу. З ціллю колись передати Україні для захисту від Москви. Кажуть, неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Захід додав до цього ще одну цікавість. Неможливо знайти будь що навіть при денному світлі у пустій кімнаті, якщо ти цього не бажаєш.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:03 Ответить
Можливий бартер.
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:40 Ответить
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:44 Ответить
Підари! Суки! Прокляття на ваші рашитстькі голови!
показать весь комментарий
01.05.2024 00:01 Ответить
Так сразу відповідь потрібно давати звідки прилетіло.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:05 Ответить
Что так сложно обнаружить пусковые платформы?
показать весь комментарий
01.05.2024 00:12 Ответить
Где то у них база есть.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:22 Ответить
При совке в Севастополе на свою голову настроили кучу подземных сооружений и укрытий из расчёта на ядерную войну. Там и прячутся. Пальнул - и в капонир.
показать весь комментарий
01.05.2024 00:29 Ответить
Дык, ракетами можно "ЗАМУРОВАТЬ" ВЫХОД С КАПОНИРА.
показать весь комментарий
01.05.2024 05:51 Ответить
Знаючі, що в нас рашист у генштабі, я вже мало на що сподіваюся
показать весь комментарий
01.05.2024 00:28 Ответить
Женераль сирник мабуть святкує Пєрвомай, тому й не може "віддячити" сородичам?
показать весь комментарий
01.05.2024 00:31 Ответить
Троє загиблих…
показать весь комментарий
01.05.2024 01:21 Ответить
Кожен день траур, де відповідь по Криму та москві
показать весь комментарий
01.05.2024 01:22 Ответить
Нужен Авакс и патрулирующий в небе истребитель-два, чтобы запустившие ракеты кацапы не успели сбежать.
показать весь комментарий
01.05.2024 05:53 Ответить
Следует отметить, шо в это же время наши вальнули по Крыму, возможно по пусковым установкам - https://www.ukr.net/news/details/crimea/104212489.html Вночі в окупованих Сімферополі та Джанкої лунали ...
показать весь комментарий
01.05.2024 06:04 Ответить
 
 