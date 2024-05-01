Враг обстрелял Калиново на Донетчине, 1 человек погиб, 2 ранены. ФОТО
Сегодня, 1 мая, войска РФ нанесли удар по Калиновому Новогродовской громады на Донетчине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела.
Филашкин напоминает, что Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам, ведь накануне там тоже погиб 1 человек.
"Окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаем. Это очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Прошу всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", - обращается он к жителям Донецкой области.
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