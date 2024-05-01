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Вибух пролунав у Харкові: Росіяни вдарили по околиці міста (оновлено)

вибух

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Мер Терехов закликав містян бути обережними, оскільки є загроза повторних прильотів.

"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - йде уточнення", - додав згодом очільник міста.

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Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562) КАБ (346)


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