Вибух пролунав у Харкові: Росіяни вдарили по околиці міста (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Мер Терехов закликав містян бути обережними, оскільки є загроза повторних прильотів.
"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - йде уточнення", - додав згодом очільник міста.
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