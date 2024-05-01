Взрыв раздался в Харькове: Россияне ударили по окраине города (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Воздушные силы предупредили о пусках корректируемых авиационных бомб на Харьковщине.
Мэр Терехов призвал горожан быть осторожными, поскольку существует угроза повторных прилетов.
"По предварительной информации, "прилет" произошел в частный дом на окраине города. Относительно пострадавших и разрушений - идет уточнение", - добавил впоследствии глава города.
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