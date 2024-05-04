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Новини Війна
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У Харкові два прильоти "шахедів" по цивільній інфраструктурі, - мер Терехов

Пожежа у Харкові після прильоту

У Харкові російські ударні безпілотники завдали удару по об’єктам цивільної інфраструктури. На місці одного з влучань велика пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Два прильоти "шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань - масштабна пожежа", - зазначив мер Харкова.

На даний момент відомо про трьох постраждалих, серед них дитина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по приватному сектору Харкова: Пошкоджено 10 будинків та господарчі споруди. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4102) обстріл (28250) Харків (5563) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+4
А как же: "Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили Джерело:
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04.05.2024 08:09
+2
Сподіваюся щнезабаром лапті познайомляться із девайсами Storm Shadow
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04.05.2024 02:30
+2
Щоб ви виздихали кацогниди!
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04.05.2024 04:18
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Сподіваюся щнезабаром лапті познайомляться із девайсами Storm Shadow
показати весь коментар
04.05.2024 02:30 Відповісти
Щоб ви виздихали кацогниди!
показати весь коментар
04.05.2024 04:18 Відповісти
А как же: "Знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили Джерело:
показати весь коментар
04.05.2024 08:09 Відповісти
"Спершу Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові російські дрони завдали удару по об'єктах цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що пожежі спричинили уламки збитих "Шахедів". (с)
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04.05.2024 09:37 Відповісти
Щоб уламки Шахеда "упали" вгору, а не вниз, уламки повинні досягти першої космічної швидкості близько 8 км/с. Тому вони, нажаль, падають в низ
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04.05.2024 09:53 Відповісти
 
 