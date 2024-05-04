У Харкові два прильоти "шахедів" по цивільній інфраструктурі, - мер Терехов
У Харкові російські ударні безпілотники завдали удару по об’єктам цивільної інфраструктури. На місці одного з влучань велика пожежа.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Два прильоти "шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань - масштабна пожежа", - зазначив мер Харкова.
На даний момент відомо про трьох постраждалих, серед них дитина.
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