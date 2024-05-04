Зафиксировано движение вражеских БПЛА с Белгородщины, - Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске оккупантами из Белгородской области группы беспилотников в сторону Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Группа вражеских БПЛА с Белгородщины курсом на юго-запад", - говорится в сообщении ВС.
Мониторинговые паблики сообщают, что неустановленные российские беспилотники находятся в Богодуховском р-не Харьковской области, держат курс на Полтавщину.
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показать весь комментарий04.05.2024 00:53 Ответить Мне нравится 1
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