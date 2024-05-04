Зафиксировано движение вражеских БПЛА с Белгородщины, - Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске оккупантами из Белгородской области группы беспилотников в сторону Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Группа вражеских БПЛА с Белгородщины курсом на юго-запад", - говорится в сообщении ВС.

Мониторинговые паблики сообщают, что неустановленные российские беспилотники находятся в Богодуховском р-не Харьковской области, держат курс на Полтавщину.

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