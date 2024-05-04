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Новости Война
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Зафиксировано движение вражеских БПЛА с Белгородщины, - Воздушные силы ВСУ

шахед

Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске оккупантами из Белгородской области группы беспилотников в сторону Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Группа вражеских БПЛА с Белгородщины курсом на юго-запад", - говорится в сообщении ВС.

Мониторинговые паблики сообщают, что неустановленные российские беспилотники находятся в Богодуховском р-не Харьковской области, держат курс на Полтавщину.

Также читайте: Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3542) Воздушные силы (2257)


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а маэ буты навпакы. на белгородщину мает лететь. и за одессу нада ******* туда кассетой атакамса по белгородщине. спросите зачем? патамушто ***** вендетта!!!!
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04.05.2024 00:53 Ответить
 
 