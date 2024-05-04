Зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини, - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск окупантами з Бєлгородської області групи безпілотників в бік України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Група ворожих БПЛА з Бєлгородщини курсом на південний захід", - ідеться у повідомленні ПС.

Моніторингові пабліки повідомляють, що невстановлені російські безпілотники перебувають у Богодухівському р-ні Харківщині, тримають курс на Полтавщину.

Також читайте: Росіяни замість "шахедів" атакують балістикою та ракетами типу Х-59, - Повітряні сили