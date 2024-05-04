Зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск окупантами з Бєлгородської області групи безпілотників в бік України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Група ворожих БПЛА з Бєлгородщини курсом на південний захід", - ідеться у повідомленні ПС.
Моніторингові пабліки повідомляють, що невстановлені російські безпілотники перебувають у Богодухівському р-ні Харківщині, тримають курс на Полтавщину.
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показати весь коментар04.05.2024 00:53 Відповісти Мені подобається 1
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