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Новини Війна
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Зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородщини, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск окупантами з Бєлгородської області групи безпілотників в бік України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Група ворожих БПЛА з Бєлгородщини курсом на південний захід", - ідеться у повідомленні ПС.

Моніторингові пабліки повідомляють, що невстановлені російські безпілотники перебувають у Богодухівському р-ні Харківщині, тримають курс на Полтавщину.

Також читайте: Росіяни замість "шахедів" атакують балістикою та ракетами типу Х-59, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4102) Повітряні сили (2596)


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а маэ буты навпакы. на белгородщину мает лететь. и за одессу нада ******* туда кассетой атакамса по белгородщине. спросите зачем? патамушто ***** вендетта!!!!
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04.05.2024 00:53 Відповісти
 
 