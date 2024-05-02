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Новини Війна
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Росіяни замість "шахедів" атакують балістикою та ракетами типу Х-59, - Повітряні сили

Росія б'є не шахедами, а ракетами

Зараз Росія виключила "шахеди" зі своїх засобів нападу. Натомість цього вона атакує балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія зараз виключила зі своїх засобів нападу "Шахеди", атакують більше балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59, однак цієї ночі два "Шахеди" таки були застосовані, ми їх успішно ліквідували",- поінформував Євлаш.

Він уточнив, що Х-59 - це ракета середнього радіусу дії, яка має приблизну швидкість 1000 кілометрів на годину.

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"З нею можна боротися засобами ППО, які у нас є. Це не тільки Patriot'и, а й NASAMS'и і IRIS-T. Звичайно, це досить потужна зброя, призначена для ураження наземних об’єктів. Також вона є протикорабельним засобом. Зараз ми бачимо, що ворог активно застосовує саме цей тип ракет. Не можна недооцінювати цю зброю. Росіяни останнім часом значно збільшили інтенсивність застосування цього типу ракет. Є дещо покращений вид Х-59. Це Х-69. Вони схожі за своїми параметрами, однак Х-69 має більшу ударну спроможність і може далі залітати по території нашої країни", - відзначив речник Повітряних сил.

Автор: 

безпілотник (4101) ракети (4004) Повітряні сили (2591) Євлаш Ілля (162)


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Подякуємо БЮТівскій тварині що ракети на газ обміняла.
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02.05.2024 11:33 Відповісти
Пустовойтенко з БЮТ?
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02.05.2024 11:38 Відповісти
Ішакєди притримують під прибуття західної допомоги.
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02.05.2024 11:44 Відповісти
всьо?
шахедів більше не буде?
кулєба сказав, дивитися в очі правди.
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02.05.2024 11:48 Відповісти
коли цей речник каже ,,замість,, то він шось знає про причину...але звідки?
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02.05.2024 13:25 Відповісти
Потому, что порядка 300 шахедов Иран использовал против Израиля и теперь им надо пополнить запасы и накопить новые.
А рфия хоть и отчиталась о постройке заводов для сборки шахедов, но по факту многие комплектующие там иранские.
И без них темпы выпуска сильно упали.
Тем не менее 200-300 штук в месяц для них реально вполне. Так, что будут запускать еще.
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02.05.2024 11:55 Відповісти
 
 