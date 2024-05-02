Росіяни замість "шахедів" атакують балістикою та ракетами типу Х-59, - Повітряні сили

Зараз Росія виключила "шахеди" зі своїх засобів нападу. Натомість цього вона атакує балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія зараз виключила зі своїх засобів нападу "Шахеди", атакують більше балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59, однак цієї ночі два "Шахеди" таки були застосовані, ми їх успішно ліквідували",- поінформував Євлаш.

Він уточнив, що Х-59 - це ракета середнього радіусу дії, яка має приблизну швидкість 1000 кілометрів на годину.

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"З нею можна боротися засобами ППО, які у нас є. Це не тільки Patriot'и, а й NASAMS'и і IRIS-T. Звичайно, це досить потужна зброя, призначена для ураження наземних об’єктів. Також вона є протикорабельним засобом. Зараз ми бачимо, що ворог активно застосовує саме цей тип ракет. Не можна недооцінювати цю зброю. Росіяни останнім часом значно збільшили інтенсивність застосування цього типу ракет. Є дещо покращений вид Х-59. Це Х-69. Вони схожі за своїми параметрами, однак Х-69 має більшу ударну спроможність і може далі залітати по території нашої країни", - відзначив речник Повітряних сил.