Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы

Сейчас Россия исключила "шахеды" из своих средств нападения. Вместо этого она атакует баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия сейчас исключила из своих средств нападения "Шахеды", атакуют больше баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59. Однако, этой ночью два "Шахеды" таки были применены, мы их успешно ликвидировали", - сообщил Евлаш.

Он уточнил, что Х-59 - это ракета среднего радиуса действия, которая имеет приблизительную скорость 1000 километров в час.

Также читайте: В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69

"С ней можно бороться средствами ПВО, которые у нас есть. Это не только Patriot'ы, но и NASAMS'ы и IRIS-T. Конечно, это достаточно мощное оружие, предназначенное для поражения наземных объектов. Также оно является противокорабельным средством. Сейчас мы видим, что враг активно применяет именно этот тип ракет. Нельзя недооценивать это оружие. Россияне в последнее время значительно увеличили интенсивность применения этого типа ракет. Есть несколько улучшенный вид Х-59. Это Х-69. Они похожи по своим параметрам, однако Х-69 имеет большую ударную способность и может дальше залетать на территорию нашей страны", - отметил спикер Воздушных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия получает компоненты для оружия через союзников Украины, - The Insider