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Новости Война
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Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы

Росія б'є не шахедами, а ракетами

Сейчас Россия исключила "шахеды" из своих средств нападения. Вместо этого она атакует баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия сейчас исключила из своих средств нападения "Шахеды", атакуют больше баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59. Однако, этой ночью два "Шахеды" таки были применены, мы их успешно ликвидировали", - сообщил Евлаш.

Он уточнил, что Х-59 - это ракета среднего радиуса действия, которая имеет приблизительную скорость 1000 километров в час.

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"С ней можно бороться средствами ПВО, которые у нас есть. Это не только Patriot'ы, но и NASAMS'ы и IRIS-T. Конечно, это достаточно мощное оружие, предназначенное для поражения наземных объектов. Также оно является противокорабельным средством. Сейчас мы видим, что враг активно применяет именно этот тип ракет. Нельзя недооценивать это оружие. Россияне в последнее время значительно увеличили интенсивность применения этого типа ракет. Есть несколько улучшенный вид Х-59. Это Х-69. Они похожи по своим параметрам, однако Х-69 имеет большую ударную способность и может дальше залетать на территорию нашей страны", - отметил спикер Воздушных сил.

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Автор: 

беспилотник (3541) ракеты (3555) Воздушные силы (2251) Евлаш Илья (138)


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Подякуємо БЮТівскій тварині що ракети на газ обміняла.
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02.05.2024 11:33 Ответить
Пустовойтенко з БЮТ?
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02.05.2024 11:38 Ответить
Ішакєди притримують під прибуття західної допомоги.
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02.05.2024 11:44 Ответить
всьо?
шахедів більше не буде?
кулєба сказав, дивитися в очі правди.
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02.05.2024 11:48 Ответить
коли цей речник каже ,,замість,, то він шось знає про причину...але звідки?
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02.05.2024 13:25 Ответить
Потому, что порядка 300 шахедов Иран использовал против Израиля и теперь им надо пополнить запасы и накопить новые.
А рфия хоть и отчиталась о постройке заводов для сборки шахедов, но по факту многие комплектующие там иранские.
И без них темпы выпуска сильно упали.
Тем не менее 200-300 штук в месяц для них реально вполне. Так, что будут запускать еще.
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02.05.2024 11:55 Ответить
 
 