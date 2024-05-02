Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы
Сейчас Россия исключила "шахеды" из своих средств нападения. Вместо этого она атакует баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия сейчас исключила из своих средств нападения "Шахеды", атакуют больше баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59. Однако, этой ночью два "Шахеды" таки были применены, мы их успешно ликвидировали", - сообщил Евлаш.
Он уточнил, что Х-59 - это ракета среднего радиуса действия, которая имеет приблизительную скорость 1000 километров в час.
"С ней можно бороться средствами ПВО, которые у нас есть. Это не только Patriot'ы, но и NASAMS'ы и IRIS-T. Конечно, это достаточно мощное оружие, предназначенное для поражения наземных объектов. Также оно является противокорабельным средством. Сейчас мы видим, что враг активно применяет именно этот тип ракет. Нельзя недооценивать это оружие. Россияне в последнее время значительно увеличили интенсивность применения этого типа ракет. Есть несколько улучшенный вид Х-59. Это Х-69. Они похожи по своим параметрам, однако Х-69 имеет большую ударную способность и может дальше залетать на территорию нашей страны", - отметил спикер Воздушных сил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шахедів більше не буде?
кулєба сказав, дивитися в очі правди.
А рфия хоть и отчиталась о постройке заводов для сборки шахедов, но по факту многие комплектующие там иранские.
И без них темпы выпуска сильно упали.
Тем не менее 200-300 штук в месяц для них реально вполне. Так, что будут запускать еще.