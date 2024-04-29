Россия получает компоненты для оружия через союзников Украины, - The Insider

Российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

Отмечается, что Россия не в состоянии выпускать танталовые конденсаторы, которые являются важным элементом электроники и используются в военной промышленности и авионике, в частности в БПЛА "Корсар" и "Шахед".

Конденсаторы японско-американского производителя Kyocera AVX в этом году и ранее закупали российские АО "НИКИРЕТ" (компания Росатома), Институт Росхимзащиты, ГосНИИ Авиационных систем, воинская часть 45187 ФСБ, пишут журналисты

Некоторые компании из РФ и Кыргызстана находятся под санкциями за незаконный импорт танталовых конденсаторов.

Несмотря на то, что эти конденсаторы могут быть в любой электронике, установлено, что иностранные детали есть в вооружении, которое РФ применяет против Украины, в том числе в ракетах X-101. Об этом стало известно благодаря анализу сбитой в Украине российской техники. Иностранные детали из тантала оказались в базе "Война и санкции" НАПК.

Среди прочего конденсаторы из тантала выпускают Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Их штаб-квартиры находятся в США, но продукция попадает в РФ, а затем - в Украину уже в виде ракет.

Детали из Сальвадора, Израиля и Мексики

Одно из ведущих мест в мире по экспорту конденсаторов занимает Сальвадор, где расположен завод японско-американской Kyocera AVX. Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами компании Kyocera AVX оснащены российские ракеты. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов поступала в РФ из Сальвадора напрямую. Теперь их, вероятно, везут через Китай - значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году, в графе "страна происхождения" в таможенных базах имеет пометку "Сальвадор".

Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.

В тройку лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию входит Мексика, где расположено производство американской Kemet. За 2023 год, по данным The Insider, в Россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet на сумму не менее 6 млн долларов. Конденсаторы попадают в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group ввозятся в Россию.

Литва

На бумаге ввезти в Евросоюз товары двойного назначения из Сальвадора, или Китая проще всего - через Вильнюс. С поставками танталовых конденсаторов помогают литовские таможенные брокеры. В частности, компания Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Судя по декларациям, которые оказались в распоряжении журналистов, ввозили детали в Литву для дальнейшей переправки в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ производит больше оружия, чем его надо, и уже наполняет склады, - Писториус