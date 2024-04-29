Россия получает компоненты для оружия через союзников Украины, - The Insider
Российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.
Отмечается, что Россия не в состоянии выпускать танталовые конденсаторы, которые являются важным элементом электроники и используются в военной промышленности и авионике, в частности в БПЛА "Корсар" и "Шахед".
Конденсаторы японско-американского производителя Kyocera AVX в этом году и ранее закупали российские АО "НИКИРЕТ" (компания Росатома), Институт Росхимзащиты, ГосНИИ Авиационных систем, воинская часть 45187 ФСБ, пишут журналисты
Некоторые компании из РФ и Кыргызстана находятся под санкциями за незаконный импорт танталовых конденсаторов.
Несмотря на то, что эти конденсаторы могут быть в любой электронике, установлено, что иностранные детали есть в вооружении, которое РФ применяет против Украины, в том числе в ракетах X-101. Об этом стало известно благодаря анализу сбитой в Украине российской техники. Иностранные детали из тантала оказались в базе "Война и санкции" НАПК.
Среди прочего конденсаторы из тантала выпускают Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Их штаб-квартиры находятся в США, но продукция попадает в РФ, а затем - в Украину уже в виде ракет.
Детали из Сальвадора, Израиля и Мексики
Одно из ведущих мест в мире по экспорту конденсаторов занимает Сальвадор, где расположен завод японско-американской Kyocera AVX. Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами компании Kyocera AVX оснащены российские ракеты. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов поступала в РФ из Сальвадора напрямую. Теперь их, вероятно, везут через Китай - значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году, в графе "страна происхождения" в таможенных базах имеет пометку "Сальвадор".
Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.
В тройку лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию входит Мексика, где расположено производство американской Kemet. За 2023 год, по данным The Insider, в Россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet на сумму не менее 6 млн долларов. Конденсаторы попадают в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group ввозятся в Россию.
Литва
На бумаге ввезти в Евросоюз товары двойного назначения из Сальвадора, или Китая проще всего - через Вильнюс. С поставками танталовых конденсаторов помогают литовские таможенные брокеры. В частности, компания Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Судя по декларациям, которые оказались в распоряжении журналистов, ввозили детали в Литву для дальнейшей переправки в РФ.
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https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
партнови, стефанчуки, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять....
а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
Мінфін або податкова служба США знайде любого порушника в любій чстині земної кулі за найкоротший час і притягне до відповідальності, за невеликим виключенням як Коломойський, але його час ще настане.
Коли Прямий чи 5 канал знімуть його в камері, то буде непогано.
Та ці конденсатри продаються відрами на будь якому радіобазарі. Невже там нема якіхось дійсно ексклюзивних компонентів що доводиться з якихось конденсаторів зраду "висасувати"?
Танталові конденсатори є практично в будь якій електроніці. Старих материнських платах/відеокартах/ноутах (які у нас тоннами відправляють на переробку), у русні думаю в ще більших кількостіх воно на мусорках валяється. Навіть якщо заборонити - конденсатоорів з власних мусорок їм вистачить ще не на один мільйон дронів і ракет. Забороняти треба якісь дійсно ексклюзивні і незамінні речі.