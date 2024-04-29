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Новости
20 094 43

Россия получает компоненты для оружия через союзников Украины, - The Insider

рф,ракет,виробництво

Российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используют для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

Отмечается, что Россия не в состоянии выпускать танталовые конденсаторы, которые являются важным элементом электроники и используются в военной промышленности и авионике, в частности в БПЛА "Корсар" и "Шахед".

Конденсаторы японско-американского производителя Kyocera AVX в этом году и ранее закупали российские АО "НИКИРЕТ" (компания Росатома), Институт Росхимзащиты, ГосНИИ Авиационных систем, воинская часть 45187 ФСБ, пишут журналисты

Некоторые компании из РФ и Кыргызстана находятся под санкциями за незаконный импорт танталовых конденсаторов.

Несмотря на то, что эти конденсаторы могут быть в любой электронике, установлено, что иностранные детали есть в вооружении, которое РФ применяет против Украины, в том числе в ракетах X-101. Об этом стало известно благодаря анализу сбитой в Украине российской техники. Иностранные детали из тантала оказались в базе "Война и санкции" НАПК.

Среди прочего конденсаторы из тантала выпускают Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Их штаб-квартиры находятся в США, но продукция попадает в РФ, а затем - в Украину уже в виде ракет.

Детали из Сальвадора, Израиля и Мексики

Одно из ведущих мест в мире по экспорту конденсаторов занимает Сальвадор, где расположен завод японско-американской Kyocera AVX. Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами компании Kyocera AVX оснащены российские ракеты. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов поступала в РФ из Сальвадора напрямую. Теперь их, вероятно, везут через Китай - значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году, в графе "страна происхождения" в таможенных базах имеет пометку "Сальвадор".

Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.

В тройку лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию входит Мексика, где расположено производство американской Kemet. За 2023 год, по данным The Insider, в Россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet на сумму не менее 6 млн долларов. Конденсаторы попадают в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group ввозятся в Россию.

Литва

На бумаге ввезти в Евросоюз товары двойного назначения из Сальвадора, или Китая проще всего - через Вильнюс. С поставками танталовых конденсаторов помогают литовские таможенные брокеры. В частности, компания Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Судя по декларациям, которые оказались в распоряжении журналистов, ввозили детали в Литву для дальнейшей переправки в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ производит больше оружия, чем его надо, и уже наполняет склады, - Писториус

Автор: 

Литва (2444) производство (460) ракеты (3549) россия (95361)


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Топ комментарии
+21
А ще ці кляті союзники заставляли Бубачьку зображати з себе дурника і класти асфальт...
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29.04.2024 07:17
+17
напомнить дело Мотор Сич к стати а где богуслаев и кто подписывал договора с помойкой из оп....а что там с закупками электричества и битума из Белоруссии через офшоры Хламидии, корниенко и т.д а что там с киностудиями в маЦкве под крышей шефиров работающие по сей день...
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29.04.2024 08:29
+16
...ще й хрюкати в своiх вiдео-гундосиках.
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29.04.2024 07:22
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29.04.2024 07:05 Ответить
Міни і Залужного теж вони зняли? Інсайдер не знає?
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29.04.2024 07:09 Ответить
Інсайдер - це "харошиє узкіє", з усіма витікаючими...
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29.04.2024 08:21 Ответить
А це тут до чого?
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29.04.2024 10:54 Ответить
Якби не зеля, то зараз і не придиралися до друзів. Первопричина це зешобло і його мародери, а торгівля такою завжди була. Зе шобло тільки і придирається - то ракет не дали, то літаків не дали, то не дозволяють по раші стріляти. А тим часом тирять і здають Україну на путінські свята по шматочку. А ми тут будемо партнерів журити і обсирати?
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29.04.2024 11:04 Ответить
Мова не про ******** зараз, а про пособників каZапо-рашистських окупантів з третіх країн. Не переводьте стрілки з їбаних "союзників" і "нейтралів".
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29.04.2024 10:55 Ответить
Шо не можна купити за гроші - купляється за великі гроші
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29.04.2024 07:14 Ответить
А ще ці кляті союзники заставляли Бубачьку зображати з себе дурника і класти асфальт...
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29.04.2024 07:17 Ответить
...ще й хрюкати в своiх вiдео-гундосиках.
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29.04.2024 07:22 Ответить
Так бубочка не зоображає, він такий і є. З його кошерним рилом блазня на роботу ніхто не брав, із-за рила і абсолютної тупості. Не може бути адвокат з рилом ідіота, ніхто до ТАКОГО не прийде. Тому його пристроїли блазнем в КВК. Як кажуть, з паршиволї вівці хоч шерсті жмут.
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29.04.2024 14:37 Ответить
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29.04.2024 19:59 Ответить
По этим вопросам Штаты на днях не зря попеняли Китай, бо примут архи контр меры(санкции).
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29.04.2024 07:20 Ответить
Во время вьетнамской войны ССО штатов успешно провели операцю Eldest Son: в цепочку логистики вьетконга внедрялись партии боеприпасов, взрывающиеся в канале ствола. Нечто подобное можно делать и с электронными компонентами, но для этого МЗС и СВР должны шото делать кроме пиара.
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29.04.2024 07:39 Ответить
А зачем? Они все большая сплочённая семья. Это в 70ые было противостояние. Вы как маленькие детки.
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29.04.2024 08:26 Ответить
100%
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29.04.2024 10:03 Ответить
Війна війною - а бізнес по розкладу.
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29.04.2024 08:25 Ответить
напомнить дело Мотор Сич к стати а где богуслаев и кто подписывал договора с помойкой из оп....а что там с закупками электричества и битума из Белоруссии через офшоры Хламидии, корниенко и т.д а что там с киностудиями в маЦкве под крышей шефиров работающие по сей день...
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29.04.2024 08:29 Ответить
Nothing to speak about!
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29.04.2024 08:29 Ответить
Yes. You right, nothing to speak - need action!
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29.04.2024 10:56 Ответить
Україна офіційно заявила про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини: деталі

https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
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29.04.2024 08:47 Ответить
🤔 серйозно? Чи можна довіряти цим джерелам?!
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29.04.2024 10:57 Ответить
Ауєнна стаття! Це до якого такого союзу належить Україна? Ну, згоден, Литва дружня нам країна, але інші, Мексика, Китай, Гонконг, Угорщина, точно ні. Є санкції? Є! Є в них шпарини? Є! Треба їх зачинити? Треба! Але до чого тут неіснуючі союзники, не зрозуміло.
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29.04.2024 09:15 Ответить
Каца--ам ні чого не мішає завозити та виробляти, а Україні то пороха не хватає то ще чогось, 3 рік війни, дронів не хвата, ракети свої не робим, снарядів і 20 відсотків не робим, як з такою владою перемагати?
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29.04.2024 09:28 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......

партнови, стефанчуки, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять....

а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
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29.04.2024 09:40 Ответить
Не про це мова. Чому ми і кацапи маємо бути в однакових умовах? Ми теж агресори?? Що там пройобують ******* - то одне, але це не означає, що ті, хто допомагає кацапам виготовляти зброю, яка вбиває українців - не *****. Ще й які, і Україна має пам'ятати на майбутнє кожного такого "союзника"
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29.04.2024 10:54 Ответить
Без ******** не обійшлось
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29.04.2024 09:51 Ответить
Израиль получает 60% нефти из Турции, а на публике Эрдоган рвёт жопу за палестинцев.
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29.04.2024 11:23 Ответить
На аналоговнєтних схемах без електролітів ніяк.
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29.04.2024 14:02 Ответить
Не зрозуміло, чим завинили танталові конденсатори? У. них едина перевага, що не втрачають емність на морозі. Є ще декілька других типів конденсаторів, які прекрасно працюють в таких умовах.
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29.04.2024 14:42 Ответить
Як раз для балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет які бувають літають у верхніх шарах атмосфери де мороз це норма.
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29.04.2024 16:45 Ответить
Не надоело дурачками прикидываться? Суть не в конденсаторах, а в том что на словах кое-то союзник, а на деле денежки прежде всего и это между прочим истинный капитализм, получение прибыли прежде всего, это коммунисты ради идеи готовы были с голоду пухнуть. Между прочим прибалты которые колотят себя пятками в грудь и кричат что самые верные друзья, сами в полный рост гонят через свою территорию санкционную продукцию, это конечно не оружие или изделия военного назначения но тоже можно нехило заработать.
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29.04.2024 14:54 Ответить
немножко не так ради идеи камунисты были готовы на то, что б другие пухли с голоду.
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29.04.2024 23:20 Ответить
нічєго лічного, просто бізнес ((((
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29.04.2024 15:12 Ответить
Помните как в известном фильме, чего они у меня все спрашивают как дела, им это правда интересно? Нет, не интересно, просто так спрашивают, здесь вообще всё просто так, кроме денег.
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29.04.2024 15:42 Ответить
Дитячий садок. Ці схеми відомі кому надо вже давно.
Мінфін або податкова служба США знайде любого порушника в любій чстині земної кулі за найкоротший час і притягне до відповідальності, за невеликим виключенням як Коломойський, але його час ще настане.
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29.04.2024 16:43 Ответить
Коломойского поэтому в "тюрьму" и спрятали, как можно требовать выдачи человека который и так "сидит".
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29.04.2024 17:02 Ответить
Він на свободі, в тюрмі він для Зе філів.
Коли Прямий чи 5 канал знімуть його в камері, то буде непогано.
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29.04.2024 17:30 Ответить
Танталові конденсатори... боже, ну шо за діч? Розрахована на людей які в мало того що в електроніці нічогісінько не шарять (це нормально) так ще й котрих в гуглі забанили.
Та ці конденсатри продаються відрами на будь якому радіобазарі. Невже там нема якіхось дійсно ексклюзивних компонентів що доводиться з якихось конденсаторів зраду "висасувати"?
Танталові конденсатори є практично в будь якій електроніці. Старих материнських платах/відеокартах/ноутах (які у нас тоннами відправляють на переробку), у русні думаю в ще більших кількостіх воно на мусорках валяється. Навіть якщо заборонити - конденсатоорів з власних мусорок їм вистачить ще не на один мільйон дронів і ракет. Забороняти треба якісь дійсно ексклюзивні і незамінні речі.
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29.04.2024 19:28 Ответить
Звичайно, що КНР зацікавлена у знищені українців вони хочуть заволодіти нашою землею.
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29.04.2024 23:13 Ответить
Никто не хочет спросить, а откуда у кацапа гроши на покупку? Через какого союзника Украины идет кацапогаз в Европу? А, извините, мы все знаем, то не через союзника, то ... ну не будем уточнять. Шо-шо, контракт? Украина обязана? Ну так может у всех перечисленных в статье тоже контракты?
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29.04.2024 23:27 Ответить
 
 