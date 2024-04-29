УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8891 відвідувач онлайн
Новини
20 094 43

Росія отримує компоненти для зброї через союзників України, - The Insider

рф,ракет,виробництво

Російські компанії імпортують танталові конденсатори, які використовують для виробництва ракет і безпілотників, через цілу низку країн, включно з державами-союзниками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Зазначається, що Росія не взмозі випускати танталові конденсатори, які є важливим елементом електроніки та використовуються у військовій промисловості та авіоніці, зокрема в БПЛА "Корсар" і "Шахед".

Конденсатори японсько-американського виробника Kyocera AVX цьогоріч і раніше закуповували російські АТ "НІКІРЕТ" (компанія Росатома), Інститут Росхімзахисту, ДержНДІ Авіаційних систем, військова частина 45187 ФСБ, пишуть журналісти

Деякі компанії з РФ і Киргизстану перебувають під санкціями за незаконний імпорт танталових конденсаторів.

Попри те, що ці конденсатори можуть бути в будь-якій електроніці, встановлено, що іноземні деталі є в озброєнні, яке РФ застосовує проти України, серед іншого в ракетах X-101. Про це стало відомо завдяки аналізу збитої в Україні російської техніки. Іноземні деталі з танталу опинилися в базі "Війна і санкції" НАЗК.

Серед іншого конденсатори з танталу випускають Kyocera AVX, Vishay і KEMET Corporation. Їхні штаб-квартири розташовані в США, але продукція потрапляє у РФ, а потім - в Україну вже у вигляді ракет.

Деталі з Сальвадору, Ізраїлю та Мексики

Одне з провідних місць у світі з експорту конденсаторів посідає Сальвадор, де розташований завод японсько-американської Kyocera AVX. Як з'ясував The Insider, саме виробленими в Сальвадорі конденсаторами компанії Kyocera AVX оснащені російські ракети. У 2021 році чверть усіх постачань конденсаторів надходила до РФ із Сальвадору напряму. Тепер їх, імовірно, везуть через Китай - значна частина конденсаторів, які прийшли в Росію з Китаю 2023 року, у графі "країна походження" в митних базах має позначку "Сальвадор".

Продукція американської Vishay, яка створюється на заводі в Ізраїлі, потрапляє до РФ головним чином із Китаю та Гонконгу, але також із Кіпру та з Угорщини. За підрахунками журналістів, 2023 року в Росію надійшло танталових конденсаторів виробництва ізраїльського заводу Vishay приблизно на 1,3 млн доларів. У відповідь на запитання The Insider про використання конденсаторів Vishay у російських озброєннях компанія повідомила, що заблокувала поставки в РФ незабаром після початку війни в Україні.

До трійки лідерів за обсягом ввезення танталових конденсаторів до Росії входить Мексика, де розташоване виробництво американської Kemet. За 2023 рік, за даними The Insider, у Росію було завезено танталових конденсаторів Kemet на суму щонайменше 6 млн доларів. Конденсатори потрапляють до Угорщини з Гонконгу, а потім за допомогою угорської компанії Matrix Metal Group ввозяться в Росію.

Литва

На папері ввезти до Євросоюзу товари подвійного призначення з Сальвадору, чи Китаю найпростіше — через Вільнюс. З постачання танталових конденсаторів допомагають литовські митні брокери. Зокрема, компанія Vinges Terminalas і Autoverslo Logistika. Судячи з декларацій, які опинилися в розпорядженні журналістів, ввозили деталі в Литву для подальшого переправлення у РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ виробляє більше зброї, ніж її треба, та вже наповнює склади, - Пісторіус

Автор: 

Литва (2378) виробництво (1616) ракети (4000) росія (64923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
А ще ці кляті союзники заставляли Бубачьку зображати з себе дурника і класти асфальт...
показати весь коментар
29.04.2024 07:17
+17
напомнить дело Мотор Сич к стати а где богуслаев и кто подписывал договора с помойкой из оп....а что там с закупками электричества и битума из Белоруссии через офшоры Хламидии, корниенко и т.д а что там с киностудиями в маЦкве под крышей шефиров работающие по сей день...
показати весь коментар
29.04.2024 08:29
+16
...ще й хрюкати в своiх вiдео-гундосиках.
показати весь коментар
29.04.2024 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2024 07:05 Відповісти
Міни і Залужного теж вони зняли? Інсайдер не знає?
показати весь коментар
29.04.2024 07:09 Відповісти
Інсайдер - це "харошиє узкіє", з усіма витікаючими...
показати весь коментар
29.04.2024 08:21 Відповісти
А це тут до чого?
показати весь коментар
29.04.2024 10:54 Відповісти
Якби не зеля, то зараз і не придиралися до друзів. Первопричина це зешобло і його мародери, а торгівля такою завжди була. Зе шобло тільки і придирається - то ракет не дали, то літаків не дали, то не дозволяють по раші стріляти. А тим часом тирять і здають Україну на путінські свята по шматочку. А ми тут будемо партнерів журити і обсирати?
показати весь коментар
29.04.2024 11:04 Відповісти
Мова не про ******** зараз, а про пособників каZапо-рашистських окупантів з третіх країн. Не переводьте стрілки з їбаних "союзників" і "нейтралів".
показати весь коментар
29.04.2024 10:55 Відповісти
Шо не можна купити за гроші - купляється за великі гроші
показати весь коментар
29.04.2024 07:14 Відповісти
А ще ці кляті союзники заставляли Бубачьку зображати з себе дурника і класти асфальт...
показати весь коментар
29.04.2024 07:17 Відповісти
...ще й хрюкати в своiх вiдео-гундосиках.
показати весь коментар
29.04.2024 07:22 Відповісти
Так бубочка не зоображає, він такий і є. З його кошерним рилом блазня на роботу ніхто не брав, із-за рила і абсолютної тупості. Не може бути адвокат з рилом ідіота, ніхто до ТАКОГО не прийде. Тому його пристроїли блазнем в КВК. Як кажуть, з паршиволї вівці хоч шерсті жмут.
показати весь коментар
29.04.2024 14:37 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2024 19:59 Відповісти
По этим вопросам Штаты на днях не зря попеняли Китай, бо примут архи контр меры(санкции).
показати весь коментар
29.04.2024 07:20 Відповісти
Во время вьетнамской войны ССО штатов успешно провели операцю Eldest Son: в цепочку логистики вьетконга внедрялись партии боеприпасов, взрывающиеся в канале ствола. Нечто подобное можно делать и с электронными компонентами, но для этого МЗС и СВР должны шото делать кроме пиара.
показати весь коментар
29.04.2024 07:39 Відповісти
А зачем? Они все большая сплочённая семья. Это в 70ые было противостояние. Вы как маленькие детки.
показати весь коментар
29.04.2024 08:26 Відповісти
100%
показати весь коментар
29.04.2024 10:03 Відповісти
Війна війною - а бізнес по розкладу.
показати весь коментар
29.04.2024 08:25 Відповісти
напомнить дело Мотор Сич к стати а где богуслаев и кто подписывал договора с помойкой из оп....а что там с закупками электричества и битума из Белоруссии через офшоры Хламидии, корниенко и т.д а что там с киностудиями в маЦкве под крышей шефиров работающие по сей день...
показати весь коментар
29.04.2024 08:29 Відповісти
Nothing to speak about!
показати весь коментар
29.04.2024 08:29 Відповісти
Yes. You right, nothing to speak - need action!
показати весь коментар
29.04.2024 10:56 Відповісти
Україна офіційно заявила про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини: деталі

https://informator.ua/uk/ukrajina-oficiyno-zayavila-pro-vidstup-vid-dotrimannya-yevropeyskoji-konvenciji-pro-zahist-prav-ta-svobod-lyudini-detali
показати весь коментар
29.04.2024 08:47 Відповісти
🤔 серйозно? Чи можна довіряти цим джерелам?!
показати весь коментар
29.04.2024 10:57 Відповісти
Ауєнна стаття! Це до якого такого союзу належить Україна? Ну, згоден, Литва дружня нам країна, але інші, Мексика, Китай, Гонконг, Угорщина, точно ні. Є санкції? Є! Є в них шпарини? Є! Треба їх зачинити? Треба! Але до чого тут неіснуючі союзники, не зрозуміло.
показати весь коментар
29.04.2024 09:15 Відповісти
Каца--ам ні чого не мішає завозити та виробляти, а Україні то пороха не хватає то ще чогось, 3 рік війни, дронів не хвата, ракети свої не робим, снарядів і 20 відсотків не робим, як з такою владою перемагати?
показати весь коментар
29.04.2024 09:28 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......

партнови, стефанчуки, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять....

а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
показати весь коментар
29.04.2024 09:40 Відповісти
Не про це мова. Чому ми і кацапи маємо бути в однакових умовах? Ми теж агресори?? Що там пройобують ******* - то одне, але це не означає, що ті, хто допомагає кацапам виготовляти зброю, яка вбиває українців - не *****. Ще й які, і Україна має пам'ятати на майбутнє кожного такого "союзника"
показати весь коментар
29.04.2024 10:54 Відповісти
Без ******** не обійшлось
показати весь коментар
29.04.2024 09:51 Відповісти
Израиль получает 60% нефти из Турции, а на публике Эрдоган рвёт жопу за палестинцев.
показати весь коментар
29.04.2024 11:23 Відповісти
На аналоговнєтних схемах без електролітів ніяк.
показати весь коментар
29.04.2024 14:02 Відповісти
Не зрозуміло, чим завинили танталові конденсатори? У. них едина перевага, що не втрачають емність на морозі. Є ще декілька других типів конденсаторів, які прекрасно працюють в таких умовах.
показати весь коментар
29.04.2024 14:42 Відповісти
Як раз для балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет які бувають літають у верхніх шарах атмосфери де мороз це норма.
показати весь коментар
29.04.2024 16:45 Відповісти
Не надоело дурачками прикидываться? Суть не в конденсаторах, а в том что на словах кое-то союзник, а на деле денежки прежде всего и это между прочим истинный капитализм, получение прибыли прежде всего, это коммунисты ради идеи готовы были с голоду пухнуть. Между прочим прибалты которые колотят себя пятками в грудь и кричат что самые верные друзья, сами в полный рост гонят через свою территорию санкционную продукцию, это конечно не оружие или изделия военного назначения но тоже можно нехило заработать.
показати весь коментар
29.04.2024 14:54 Відповісти
немножко не так ради идеи камунисты были готовы на то, что б другие пухли с голоду.
показати весь коментар
29.04.2024 23:20 Відповісти
нічєго лічного, просто бізнес ((((
показати весь коментар
29.04.2024 15:12 Відповісти
Помните как в известном фильме, чего они у меня все спрашивают как дела, им это правда интересно? Нет, не интересно, просто так спрашивают, здесь вообще всё просто так, кроме денег.
показати весь коментар
29.04.2024 15:42 Відповісти
Дитячий садок. Ці схеми відомі кому надо вже давно.
Мінфін або податкова служба США знайде любого порушника в любій чстині земної кулі за найкоротший час і притягне до відповідальності, за невеликим виключенням як Коломойський, але його час ще настане.
показати весь коментар
29.04.2024 16:43 Відповісти
Коломойского поэтому в "тюрьму" и спрятали, как можно требовать выдачи человека который и так "сидит".
показати весь коментар
29.04.2024 17:02 Відповісти
Він на свободі, в тюрмі він для Зе філів.
Коли Прямий чи 5 канал знімуть його в камері, то буде непогано.
показати весь коментар
29.04.2024 17:30 Відповісти
Танталові конденсатори... боже, ну шо за діч? Розрахована на людей які в мало того що в електроніці нічогісінько не шарять (це нормально) так ще й котрих в гуглі забанили.
Та ці конденсатри продаються відрами на будь якому радіобазарі. Невже там нема якіхось дійсно ексклюзивних компонентів що доводиться з якихось конденсаторів зраду "висасувати"?
Танталові конденсатори є практично в будь якій електроніці. Старих материнських платах/відеокартах/ноутах (які у нас тоннами відправляють на переробку), у русні думаю в ще більших кількостіх воно на мусорках валяється. Навіть якщо заборонити - конденсатоорів з власних мусорок їм вистачить ще не на один мільйон дронів і ракет. Забороняти треба якісь дійсно ексклюзивні і незамінні речі.
показати весь коментар
29.04.2024 19:28 Відповісти
Звичайно, що КНР зацікавлена у знищені українців вони хочуть заволодіти нашою землею.
показати весь коментар
29.04.2024 23:13 Відповісти
Никто не хочет спросить, а откуда у кацапа гроши на покупку? Через какого союзника Украины идет кацапогаз в Европу? А, извините, мы все знаем, то не через союзника, то ... ну не будем уточнять. Шо-шо, контракт? Украина обязана? Ну так может у всех перечисленных в статье тоже контракты?
показати весь коментар
29.04.2024 23:27 Відповісти
 
 