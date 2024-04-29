Росія отримує компоненти для зброї через союзників України, - The Insider
Російські компанії імпортують танталові конденсатори, які використовують для виробництва ракет і безпілотників, через цілу низку країн, включно з державами-союзниками України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.
Зазначається, що Росія не взмозі випускати танталові конденсатори, які є важливим елементом електроніки та використовуються у військовій промисловості та авіоніці, зокрема в БПЛА "Корсар" і "Шахед".
Конденсатори японсько-американського виробника Kyocera AVX цьогоріч і раніше закуповували російські АТ "НІКІРЕТ" (компанія Росатома), Інститут Росхімзахисту, ДержНДІ Авіаційних систем, військова частина 45187 ФСБ, пишуть журналісти
Деякі компанії з РФ і Киргизстану перебувають під санкціями за незаконний імпорт танталових конденсаторів.
Попри те, що ці конденсатори можуть бути в будь-якій електроніці, встановлено, що іноземні деталі є в озброєнні, яке РФ застосовує проти України, серед іншого в ракетах X-101. Про це стало відомо завдяки аналізу збитої в Україні російської техніки. Іноземні деталі з танталу опинилися в базі "Війна і санкції" НАЗК.
Серед іншого конденсатори з танталу випускають Kyocera AVX, Vishay і KEMET Corporation. Їхні штаб-квартири розташовані в США, але продукція потрапляє у РФ, а потім - в Україну вже у вигляді ракет.
Деталі з Сальвадору, Ізраїлю та Мексики
Одне з провідних місць у світі з експорту конденсаторів посідає Сальвадор, де розташований завод японсько-американської Kyocera AVX. Як з'ясував The Insider, саме виробленими в Сальвадорі конденсаторами компанії Kyocera AVX оснащені російські ракети. У 2021 році чверть усіх постачань конденсаторів надходила до РФ із Сальвадору напряму. Тепер їх, імовірно, везуть через Китай - значна частина конденсаторів, які прийшли в Росію з Китаю 2023 року, у графі "країна походження" в митних базах має позначку "Сальвадор".
Продукція американської Vishay, яка створюється на заводі в Ізраїлі, потрапляє до РФ головним чином із Китаю та Гонконгу, але також із Кіпру та з Угорщини. За підрахунками журналістів, 2023 року в Росію надійшло танталових конденсаторів виробництва ізраїльського заводу Vishay приблизно на 1,3 млн доларів. У відповідь на запитання The Insider про використання конденсаторів Vishay у російських озброєннях компанія повідомила, що заблокувала поставки в РФ незабаром після початку війни в Україні.
До трійки лідерів за обсягом ввезення танталових конденсаторів до Росії входить Мексика, де розташоване виробництво американської Kemet. За 2023 рік, за даними The Insider, у Росію було завезено танталових конденсаторів Kemet на суму щонайменше 6 млн доларів. Конденсатори потрапляють до Угорщини з Гонконгу, а потім за допомогою угорської компанії Matrix Metal Group ввозяться в Росію.
Литва
На папері ввезти до Євросоюзу товари подвійного призначення з Сальвадору, чи Китаю найпростіше — через Вільнюс. З постачання танталових конденсаторів допомагають литовські митні брокери. Зокрема, компанія Vinges Terminalas і Autoverslo Logistika. Судячи з декларацій, які опинилися в розпорядженні журналістів, ввозили деталі в Литву для подальшого переправлення у РФ.
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треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
партнови, стефанчуки, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять....
а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...
Мінфін або податкова служба США знайде любого порушника в любій чстині земної кулі за найкоротший час і притягне до відповідальності, за невеликим виключенням як Коломойський, але його час ще настане.
Коли Прямий чи 5 канал знімуть його в камері, то буде непогано.
Та ці конденсатри продаються відрами на будь якому радіобазарі. Невже там нема якіхось дійсно ексклюзивних компонентів що доводиться з якихось конденсаторів зраду "висасувати"?
Танталові конденсатори є практично в будь якій електроніці. Старих материнських платах/відеокартах/ноутах (які у нас тоннами відправляють на переробку), у русні думаю в ще більших кількостіх воно на мусорках валяється. Навіть якщо заборонити - конденсатоорів з власних мусорок їм вистачить ще не на один мільйон дронів і ракет. Забороняти треба якісь дійсно ексклюзивні і незамінні речі.