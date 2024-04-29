Росія отримує компоненти для зброї через союзників України, - The Insider

Російські компанії імпортують танталові конденсатори, які використовують для виробництва ракет і безпілотників, через цілу низку країн, включно з державами-союзниками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Зазначається, що Росія не взмозі випускати танталові конденсатори, які є важливим елементом електроніки та використовуються у військовій промисловості та авіоніці, зокрема в БПЛА "Корсар" і "Шахед".

Конденсатори японсько-американського виробника Kyocera AVX цьогоріч і раніше закуповували російські АТ "НІКІРЕТ" (компанія Росатома), Інститут Росхімзахисту, ДержНДІ Авіаційних систем, військова частина 45187 ФСБ, пишуть журналісти

Деякі компанії з РФ і Киргизстану перебувають під санкціями за незаконний імпорт танталових конденсаторів.

Попри те, що ці конденсатори можуть бути в будь-якій електроніці, встановлено, що іноземні деталі є в озброєнні, яке РФ застосовує проти України, серед іншого в ракетах X-101. Про це стало відомо завдяки аналізу збитої в Україні російської техніки. Іноземні деталі з танталу опинилися в базі "Війна і санкції" НАЗК.

Серед іншого конденсатори з танталу випускають Kyocera AVX, Vishay і KEMET Corporation. Їхні штаб-квартири розташовані в США, але продукція потрапляє у РФ, а потім - в Україну вже у вигляді ракет.

Деталі з Сальвадору, Ізраїлю та Мексики

Одне з провідних місць у світі з експорту конденсаторів посідає Сальвадор, де розташований завод японсько-американської Kyocera AVX. Як з'ясував The Insider, саме виробленими в Сальвадорі конденсаторами компанії Kyocera AVX оснащені російські ракети. У 2021 році чверть усіх постачань конденсаторів надходила до РФ із Сальвадору напряму. Тепер їх, імовірно, везуть через Китай - значна частина конденсаторів, які прийшли в Росію з Китаю 2023 року, у графі "країна походження" в митних базах має позначку "Сальвадор".

Продукція американської Vishay, яка створюється на заводі в Ізраїлі, потрапляє до РФ головним чином із Китаю та Гонконгу, але також із Кіпру та з Угорщини. За підрахунками журналістів, 2023 року в Росію надійшло танталових конденсаторів виробництва ізраїльського заводу Vishay приблизно на 1,3 млн доларів. У відповідь на запитання The Insider про використання конденсаторів Vishay у російських озброєннях компанія повідомила, що заблокувала поставки в РФ незабаром після початку війни в Україні.

До трійки лідерів за обсягом ввезення танталових конденсаторів до Росії входить Мексика, де розташоване виробництво американської Kemet. За 2023 рік, за даними The Insider, у Росію було завезено танталових конденсаторів Kemet на суму щонайменше 6 млн доларів. Конденсатори потрапляють до Угорщини з Гонконгу, а потім за допомогою угорської компанії Matrix Metal Group ввозяться в Росію.

Литва

На папері ввезти до Євросоюзу товари подвійного призначення з Сальвадору, чи Китаю найпростіше — через Вільнюс. З постачання танталових конденсаторів допомагають литовські митні брокери. Зокрема, компанія Vinges Terminalas і Autoverslo Logistika. Судячи з декларацій, які опинилися в розпорядженні журналістів, ввозили деталі в Литву для подальшого переправлення у РФ.

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