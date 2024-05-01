В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило ориентировочные запасы в России ракет типа "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69, а также динамику их производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

По состоянию на конец апреля 2024 года на вооружении ВС РФ находится:

гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" - 40 единиц. Темпы производства этих ракет - до 10 единиц в месяц;

крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства - до 10 единиц в месяц;

крылатых ракет 3М-14 "Калибр" - 270 единиц. Темпы производства - 30-40 единиц в месяц;

управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц. Темпы производства - 1-3 единицы в месяц.

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