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Новости Война
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В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69

Пуск російської крилатої ракети Калібр

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило ориентировочные запасы в России ракет типа "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69, а также динамику их производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

По состоянию на конец апреля 2024 года на вооружении ВС РФ находится:

  • гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" - 40 единиц. Темпы производства этих ракет - до 10 единиц в месяц;
  • крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства - до 10 единиц в месяц;
  • крылатых ракет 3М-14 "Калибр" - 270 единиц. Темпы производства - 30-40 единиц в месяц;
  • управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц. Темпы производства - 1-3 единицы в месяц.

Также читайте: В ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой из КНДР, нарушив санкции

Автор: 

армия РФ (19057) крылатые ракеты (878) ракеты (3555) баллистические ракеты (359) ГУР (415)


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Топ комментарии
+7
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01.05.2024 18:26
+6
Продовжують ''вангувати''
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01.05.2024 16:58
+5
Якийсь боба ще у грудні 2022 року доводив мені, що у кацапів закінчуються ракети, бо так сказали Арєстовічъ зі Світаном і масові обстріли закінчаться, бо залишилось ракет лише на два залпи. А воно ось як. Пропая той боба. Хоча обіцяв продовжити спілкування через рік.
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01.05.2024 17:32
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Ой чого тільки в ГУР не називали ! То іпсо все? чині? -та тільки проти кого?
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01.05.2024 16:58 Ответить
Продовжують ''вангувати''
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01.05.2024 16:58 Ответить
ГУР вірити - себе не поважати.....
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01.05.2024 19:42 Ответить
А шо по "кинжалам" та Х-69?
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01.05.2024 16:59 Ответить
Х-69 завтра всьо, а Кинжали вчора всьо. Буданов зуб дає.
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01.05.2024 18:20 Ответить
нам вже досить зубів аферистовича про вже "всьо".
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01.05.2024 18:26 Ответить
От-от. Реінкарнація губошльопа абдрестовича на маравоні прошла успішно.
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01.05.2024 18:37 Ответить
а вы языками можете только работать и куями по роялю с виздосиками
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01.05.2024 17:03 Ответить
А скільки в Україні на місяць 0,тільки пи₴дякають Зепліснява.
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01.05.2024 17:51 Ответить
А яка різниця скільки?
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01.05.2024 17:04 Ответить
Тема "Іскандерів" не розкрита.
І ЗКР теж.
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01.05.2024 17:04 Ответить
І теж гур разом з арєстовічем протеже дєрьмака казало що ракети закінчаться ще літом 22
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01.05.2024 17:08 Ответить
Головне в цій новині не кількість ракет, а те, що кацапи продовжують їх виробляти...
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01.05.2024 17:13 Ответить
більше того, німецька розвідка повідомляла, що раша вже має можливість Н кількість відкладати у запаси.
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01.05.2024 18:07 Ответить
Отож. А наша влада здатна лише на гучні заяви та щоденні хрипаті відосики
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01.05.2024 22:31 Ответить
Тобто виходить близько 60 ракет/місяць. А скільки робить "Захід"? Весь "Захід" - США, Європа, Англія і навіть Японія, Корея, Австралія?
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01.05.2024 17:30 Ответить
Україна...
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01.05.2024 17:56 Ответить
все залежить від влади як вона організує так і буде, хоча унас є вже готові інженерні рішення на сотні модифікацій ракет,але навіть старе що робили за совка вже нездатні виробити, хоча подивіться той же Іран який все життя під санкціями живе взяв ті розробки, модифікував під ******* потреби експортує..тим же хусітам наприклад
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01.05.2024 18:16 Ответить
"народ якої дуже серйозно помилився у 2019 р" - а у 2010 у другому турі ти за кого голосував?
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02.05.2024 10:33 Ответить
2009 - 2012 працював за кордоном. Не голосував взагалі. А що?
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02.05.2024 10:44 Ответить
А якби був в Україні, то за кого голосував би у першому та другому турі?
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02.05.2024 10:59 Ответить
Т.к. не був в Україні, то не дуже заглиблювався у вивчення кандидатів. Начебто, у мене тоді було 2 варіанти. Або Тігіпко або Яценюк.
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02.05.2024 11:33 Ответить
Воно не бачить що під носом, підітріть свою сраку ГУ
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01.05.2024 17:31 Ответить
Якийсь боба ще у грудні 2022 року доводив мені, що у кацапів закінчуються ракети, бо так сказали Арєстовічъ зі Світаном і масові обстріли закінчаться, бо залишилось ракет лише на два залпи. А воно ось як. Пропая той боба. Хоча обіцяв продовжити спілкування через рік.
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01.05.2024 17:32 Ответить
Цього разу Буданов на кавовій гущі гадав чи на картах таро?
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01.05.2024 17:40 Ответить
На внутренностях чёрного козла в полнолуние!
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01.05.2024 18:05 Ответить
От якби zeльоного казла... Та не з нашим щастям...
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01.05.2024 19:11 Ответить
Буданга знов на ТАРО розкинув,чи з'явився ще якийсь,діджиталізований Федоровим,спосіб підрахунку російських ракет?
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01.05.2024 17:41 Ответить
Якщо в ГУР всі такі ж підрахуї як буданов, то яка цінність цих даних?
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01.05.2024 17:45 Ответить
Они ,зелёные считают чужие ракеты,а где же свои за два года войны,в 2019 Гром был разработан на 80 процентов, а зелёная гнида начала велика будивництво
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01.05.2024 18:20 Ответить
правильно писати 'велике крадівництво'
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01.05.2024 18:40 Ответить
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01.05.2024 18:26 Ответить
проходив курси в Абдристовича ))
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01.05.2024 18:39 Ответить
Яке джерело: стеля чи палець?
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01.05.2024 18:28 Ответить
кришталева куля
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01.05.2024 20:13 Ответить
На 2-3 рази
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01.05.2024 18:37 Ответить
Самое главное - шо они есть у РФ, а у нас нет. Все остальное - туфта и очковтирательство.
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01.05.2024 18:58 Ответить
ех хе хе ... чимало ...
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01.05.2024 19:36 Ответить
В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69 Источник:
===========
Ракет на 2-3 залпа. У путина рак. Кофе весной в Ялте. Война закончиться до 2023 года...
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01.05.2024 20:12 Ответить
Який президент лох такі ж лохи і в ГУР і всюди куди це чмо когось призначае
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01.05.2024 21:19 Ответить
Хто їх рахував?
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01.05.2024 20:30 Ответить
То ще на 1-2 пострілу ?
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01.05.2024 21:25 Ответить
 
 