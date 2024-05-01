В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило ориентировочные запасы в России ракет типа "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69, а также динамику их производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
По состоянию на конец апреля 2024 года на вооружении ВС РФ находится:
- гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" - 40 единиц. Темпы производства этих ракет - до 10 единиц в месяц;
- крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства - до 10 единиц в месяц;
- крылатых ракет 3М-14 "Калибр" - 270 единиц. Темпы производства - 30-40 единиц в месяц;
- управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц. Темпы производства - 1-3 единицы в месяц.
Топ комментарии
+7 CrossFirenko
показать весь комментарий01.05.2024 18:26
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий01.05.2024 16:58
+5 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий01.05.2024 17:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ЗКР теж.
===========
Ракет на 2-3 залпа. У путина рак. Кофе весной в Ялте. Война закончиться до 2023 года...