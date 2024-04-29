В ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой из КНДР, нарушив санкции

Уполномоченные при ООН по слежению за санкциями против Северной Кореи подтвердили, что российская армия 2 января 2024 года ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, что является прямым нарушением санкций Совета безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В отчете, представленном в одном из комитетов Совбеза, констатируется, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия в и из Северной Кореи.

Трое уполномоченных по санкциям посетили Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки ракеты, и не нашли никаких доказательств того, что ракета была изготовлена в России.

В отчете указывается, что эксперты ООН "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета". Но информация, предоставленная украинской стороной, "свидетельствует о том, что ракета была запущена в пределах территории Российской Федерации".

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"Такое место пребывания, если ракета была под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", - констатируется в отчете.

Северная Корея с 2006 года из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет находится под санкциями Совета безопасности ООН, которые предусматривают запрет на импорт и экспорт военных технологий.

Отмечается, что в марте Россия наложила вето в Совете безопасности на ежегодное продление мандата наблюдателей ООН по санкциям, который действовал в течение последних 15 лет. Мандат нынешней группы экспертов заканчивается во вторник, 30 апреля.

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Издание Bloomberg сообщало, что коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для изготовления оружия. Среди прочего, северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 до 800 км.