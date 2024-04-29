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Новости Война
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В ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой из КНДР, нарушив санкции

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Уполномоченные при ООН по слежению за санкциями против Северной Кореи подтвердили, что российская армия 2 января 2024 года ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, что является прямым нарушением санкций Совета безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В отчете, представленном в одном из комитетов Совбеза, констатируется, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия  в и из Северной Кореи.

Трое уполномоченных по санкциям посетили Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки ракеты, и не нашли никаких доказательств того, что ракета была изготовлена в России.

В отчете указывается, что эксперты ООН "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета". Но информация, предоставленная украинской стороной, "свидетельствует о том, что ракета была запущена в пределах территории Российской Федерации".

Читайте также: Поставки оружия из КНДР в Россию продолжают расти, - Пентагон

"Такое место пребывания, если ракета была под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", - констатируется в отчете.

Северная Корея с 2006 года из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет находится под санкциями Совета безопасности ООН, которые предусматривают запрет на импорт и экспорт военных технологий.

Отмечается, что в марте Россия наложила вето в Совете безопасности на ежегодное продление мандата наблюдателей ООН по санкциям, который действовал в течение последних 15 лет. Мандат нынешней группы экспертов заканчивается во вторник, 30 апреля.

Читайте также: Россия блокирует санкции против КНДР в Совбезе ООН в обмен на оружие для войны в Украине, – Госдепартамент США

Издание Bloomberg сообщало, что коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для изготовления оружия. Среди прочего, северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 до 800 км.

Автор: 

КНДР (1189) крылатые ракеты (878) ООН (4157) россия (95361) Харьков (7449)


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Топ комментарии
+21
О-ооттакенний болт Кон- чен- ий поклав на ці шалені занепокоєння.
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29.04.2024 22:28
+12
...вона була придбана громадянами Російської Федерації", - констатується у звіті. Джерело:

вони там в ООН зовсім іпануті...
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29.04.2024 22:29
+9
Полгода заметить этого не могли?
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29.04.2024 22:32
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О-ооттакенний болт Кон- чен- ий поклав на ці шалені занепокоєння.
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29.04.2024 22:28 Ответить
поклав
я навіть знаю ЩО
Болт
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29.04.2024 23:50 Ответить
скроіше зіграв на ООН без рук, як зеленський на роялі.
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30.04.2024 00:52 Ответить
...вона була придбана громадянами Російської Федерації", - констатується у звіті. Джерело:

вони там в ООН зовсім іпануті...
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29.04.2024 22:29 Ответить
Та ні,якраз навпаки. Вони таким чином натякають на те, що не один путєн винний, а і ґлубінний нарот!
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29.04.2024 22:37 Ответить
Полгода заметить этого не могли?
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29.04.2024 22:32 Ответить
В ООН все это время думали, голову ломали, как северную корею с рыфы отмазать. Не получилось почему-то.
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30.04.2024 00:51 Ответить
заголовок - агонь!
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29.04.2024 22:32 Ответить
глубоке занепокоєння виказали вже??
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29.04.2024 22:33 Ответить
Заголовок взагалі бімба - якби та ракета була з Гондураса, то кацапи взагалі б нічого не порушили.
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29.04.2024 22:35 Ответить
ким чен ин вже злякався.
***** всрався
всі в бункерах...
та срали вони на вас з високої гори ще раз.
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29.04.2024 22:36 Ответить
Порушення резолюції - і що? А наслідки якісь будуть для порушника? Чи якщо порушник - постійний член Радбезу, то йому плювати на всі резолюції?
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29.04.2024 22:37 Ответить
там мається на увазі, що кндр поставила ракету і тим порушила санкції- заборону поставляти парашці зброю. санкції порушити не можна. бо це рємінь по сраці, як його можна порушити.
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30.04.2024 07:12 Ответить
І шо? То півн корея порушила, а куйло кожен день кидає ракети по містам то хто він? Терорист? Так . Хусейна за меньші гріхи грохнули.
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29.04.2024 22:39 Ответить
Саме тому США надали нам жменьку ATACMS та нарешті дозволили вдарити ними по бойовим кацапам на території Кримського півострова.
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29.04.2024 22:43 Ответить
И???
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29.04.2024 22:44 Ответить
Мабуть вони( ООН) дуже збудилися. Ой озаботились. Ой- занепокоїлися .
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29.04.2024 23:01 Ответить
Все що потрібно знати про санкції
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29.04.2024 23:04 Ответить
Організація обісраних нікчем. Кацапи просто насрали усьому радбезу на голову і шо? І нічого!
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29.04.2024 23:09 Ответить
Ким Член Им передал привет через своего брата Пу Ху Ю...чем очередной раз покумарился с дяди Бжо...., который все 5 лет ходит обеспокоенный, как обосц...й.. Но нам это все сильно неприятно и до боли обидно, что с одной стороны давит московитское ханство, а за спиной стоят сцикуны.....
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29.04.2024 23:09 Ответить
Невже недоімперію виженете з ООН? ))
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29.04.2024 23:22 Ответить
шось вякнули, аби оправдати свою безпорадність за день до кінця *****.ти
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29.04.2024 23:24 Ответить
Ну, сподіваюся, тепер росію зобов'яжуть бити по нам тільки ракетами власного виробництва і справедливість буде відновлено
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29.04.2024 23:32 Ответить
Якби Україна хотіла б - купили самі у Корейців в обмін на їжу.
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30.04.2024 00:23 Ответить
Ну какие ракеты в КНДР? Они стекло не могут сделать самостоятельно и автомобили дровами топят. Это либо старые советские, либо современные китайские. КНДР - это китайский прокси, как и Иран.
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30.04.2024 00:24 Ответить
Володимир Олександрович! Я Вас упізнав!

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30.04.2024 00:47 Ответить
то він ще на той момент думав, що за порєбріком народ.
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30.04.2024 07:14 Ответить
він і зараз так думає.
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30.04.2024 07:53 Ответить
Русский даже свою мать не пощадит , не говоря про соседей .Так было и 2-ой мировой войне так и теперь ,вернувшись из "сво" вояка убил свою старую мать ,что недала на борматуху.
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11.05.2024 21:36 Ответить
Когда то еше при Ельцине рашку поймали на том что она поставляет марку листового металла в Севкорею из которой делают корпусы ракет. Конечно все технологии и материалы поставили Парашка и Китай. Севкорейцы столько склепали из готовых материалам по готовым чертежам. Также как Парашка обеспечила Иран технологией производства оружейного плутония и ядерной бомбы а так-же технологией изготовления ракет. Только цивилизованный мир в упро это не замечает-не хотят накладывать санкции на рашку и иран-ведь нефть подорожает
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30.04.2024 09:36 Ответить
Да срать они хотели на ООН. Тем более там есть свой чувак, который наложит ветто в случае чего.
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30.04.2024 00:43 Ответить
Та небензя щас все всім пояснить-розтолкує. Підняли кіпіш за якихось ракет, от комарі -це проблема... імпотенти оонівські.
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30.04.2024 05:34 Ответить
І шо? Озабочєность виразілі хоть?
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30.04.2024 07:52 Ответить
Глубокооо абеспакоены
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30.04.2024 09:06 Ответить
рашиський гітлєр вже казав раніше, можна все купити у воєнторзі, то шановна Коміссія ООН уподобається таких висловлювань- ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації".
Це просто вже ППЦ!
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30.04.2024 09:07 Ответить
ну то й шо?
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30.04.2024 09:15 Ответить
А слабо на севкорею наложить такие санкции чтобы они там с голоду передохли? Когда ООН давал Гкумпомощ Севкорее-это признак шизофрении. Стране которая хочет уничиожить мир во всем мире-кормить ее на шаоу приэтом. Пусть там будет голод и есть шанс что местные сбросят коммунистическую власть
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30.04.2024 09:32 Ответить
Это называется геноцид. Так не делается. Не сбросят они власть, как и в россии.
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30.04.2024 10:37 Ответить
Конечно,когда США продавали высокие технологии со стороительством заводов Сталину вырабатывающих оружие против Запада, за хлеб Украины-надеясь что голод авыовет протест-они просчитались. Хоть им было пох,они хотели погасить свою Великую Депрессию за счет СССР. Людьми движут инстинкты а не разум-даже в просвещенной Америке. Тем не менее Украинцы должны сопротивлятся и спользовать для этого все ресурсы-которыз у нас очень много
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30.04.2024 16:50 Ответить
 
 