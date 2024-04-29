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Новини Війна
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В ООН підтвердили, що Росія ударила по Харкову ракетою виготовленою в КНДР, порушивши санкції

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Уповноважені при ООН за стеженням за санкціями проти Північної Кореї підтвердили, що російська армія 2 січня 2024 року вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У звіті, представленому в одному з комітетів Радбезу, констатується, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

Троє уповноважених щодо санкцій відвідали Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки ракети, і не знайшли жодних доказів того, що ракета була виготовлена в Росії.

У звіті вказується, що експерти ООН "не змогли самостійно визначити, звідки і ким була запущена ракета". Але інформація, надана українською стороною, "свідчить про те, що ракета була запущена в межах території Російської Федерації".

Також читайте: "Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР": прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня. ФОТОрепортаж

"Таке місце перебування, якщо ракета була під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", – констатується у звіті.

Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.

Зазначається, що в березні Росія наклала вето в Раді безпеки на щорічне продовження мандата спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Мандат нинішньої групи експертів закінчується у вівторок, 30 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тричі використовувала балістичні ракети, отримані від КНДР, для ударів по Україні, - заява 7 членів Радбезу ООН

Видання Bloomberg повідомляло, що комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 до 800 км.

Автор: 

КНДР (1210) крилаті ракети (1070) ООН (3337) росія (64923) Харків (5562)


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Топ коментарі
+21
О-ооттакенний болт Кон- чен- ий поклав на ці шалені занепокоєння.
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29.04.2024 22:28
+12
...вона була придбана громадянами Російської Федерації", - констатується у звіті. Джерело:

вони там в ООН зовсім іпануті...
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29.04.2024 22:29
+9
Полгода заметить этого не могли?
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29.04.2024 22:32
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О-ооттакенний болт Кон- чен- ий поклав на ці шалені занепокоєння.
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29.04.2024 22:28 Відповісти
поклав
я навіть знаю ЩО
Болт
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29.04.2024 23:50 Відповісти
скроіше зіграв на ООН без рук, як зеленський на роялі.
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30.04.2024 00:52 Відповісти
...вона була придбана громадянами Російської Федерації", - констатується у звіті. Джерело:

вони там в ООН зовсім іпануті...
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29.04.2024 22:29 Відповісти
Та ні,якраз навпаки. Вони таким чином натякають на те, що не один путєн винний, а і ґлубінний нарот!
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29.04.2024 22:37 Відповісти
Полгода заметить этого не могли?
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29.04.2024 22:32 Відповісти
В ООН все это время думали, голову ломали, как северную корею с рыфы отмазать. Не получилось почему-то.
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30.04.2024 00:51 Відповісти
заголовок - агонь!
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29.04.2024 22:32 Відповісти
глубоке занепокоєння виказали вже??
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29.04.2024 22:33 Відповісти
Заголовок взагалі бімба - якби та ракета була з Гондураса, то кацапи взагалі б нічого не порушили.
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29.04.2024 22:35 Відповісти
ким чен ин вже злякався.
***** всрався
всі в бункерах...
та срали вони на вас з високої гори ще раз.
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29.04.2024 22:36 Відповісти
Порушення резолюції - і що? А наслідки якісь будуть для порушника? Чи якщо порушник - постійний член Радбезу, то йому плювати на всі резолюції?
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29.04.2024 22:37 Відповісти
там мається на увазі, що кндр поставила ракету і тим порушила санкції- заборону поставляти парашці зброю. санкції порушити не можна. бо це рємінь по сраці, як його можна порушити.
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30.04.2024 07:12 Відповісти
І шо? То півн корея порушила, а куйло кожен день кидає ракети по містам то хто він? Терорист? Так . Хусейна за меньші гріхи грохнули.
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29.04.2024 22:39 Відповісти
Саме тому США надали нам жменьку ATACMS та нарешті дозволили вдарити ними по бойовим кацапам на території Кримського півострова.
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29.04.2024 22:43 Відповісти
И???
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29.04.2024 22:44 Відповісти
Мабуть вони( ООН) дуже збудилися. Ой озаботились. Ой- занепокоїлися .
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29.04.2024 23:01 Відповісти
Все що потрібно знати про санкції
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29.04.2024 23:04 Відповісти
Організація обісраних нікчем. Кацапи просто насрали усьому радбезу на голову і шо? І нічого!
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29.04.2024 23:09 Відповісти
Ким Член Им передал привет через своего брата Пу Ху Ю...чем очередной раз покумарился с дяди Бжо...., который все 5 лет ходит обеспокоенный, как обосц...й.. Но нам это все сильно неприятно и до боли обидно, что с одной стороны давит московитское ханство, а за спиной стоят сцикуны.....
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29.04.2024 23:09 Відповісти
Невже недоімперію виженете з ООН? ))
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29.04.2024 23:22 Відповісти
шось вякнули, аби оправдати свою безпорадність за день до кінця *****.ти
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29.04.2024 23:24 Відповісти
Ну, сподіваюся, тепер росію зобов'яжуть бити по нам тільки ракетами власного виробництва і справедливість буде відновлено
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29.04.2024 23:32 Відповісти
Якби Україна хотіла б - купили самі у Корейців в обмін на їжу.
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30.04.2024 00:23 Відповісти
Ну какие ракеты в КНДР? Они стекло не могут сделать самостоятельно и автомобили дровами топят. Это либо старые советские, либо современные китайские. КНДР - это китайский прокси, как и Иран.
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30.04.2024 00:24 Відповісти
Володимир Олександрович! Я Вас упізнав!

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30.04.2024 00:47 Відповісти
то він ще на той момент думав, що за порєбріком народ.
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30.04.2024 07:14 Відповісти
він і зараз так думає.
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30.04.2024 07:53 Відповісти
Русский даже свою мать не пощадит , не говоря про соседей .Так было и 2-ой мировой войне так и теперь ,вернувшись из "сво" вояка убил свою старую мать ,что недала на борматуху.
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11.05.2024 21:36 Відповісти
Когда то еше при Ельцине рашку поймали на том что она поставляет марку листового металла в Севкорею из которой делают корпусы ракет. Конечно все технологии и материалы поставили Парашка и Китай. Севкорейцы столько склепали из готовых материалам по готовым чертежам. Также как Парашка обеспечила Иран технологией производства оружейного плутония и ядерной бомбы а так-же технологией изготовления ракет. Только цивилизованный мир в упро это не замечает-не хотят накладывать санкции на рашку и иран-ведь нефть подорожает
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30.04.2024 09:36 Відповісти
Да срать они хотели на ООН. Тем более там есть свой чувак, который наложит ветто в случае чего.
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30.04.2024 00:43 Відповісти
Та небензя щас все всім пояснить-розтолкує. Підняли кіпіш за якихось ракет, от комарі -це проблема... імпотенти оонівські.
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30.04.2024 05:34 Відповісти
І шо? Озабочєность виразілі хоть?
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30.04.2024 07:52 Відповісти
Глубокооо абеспакоены
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30.04.2024 09:06 Відповісти
рашиський гітлєр вже казав раніше, можна все купити у воєнторзі, то шановна Коміссія ООН уподобається таких висловлювань- ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації".
Це просто вже ППЦ!
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30.04.2024 09:07 Відповісти
ну то й шо?
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30.04.2024 09:15 Відповісти
А слабо на севкорею наложить такие санкции чтобы они там с голоду передохли? Когда ООН давал Гкумпомощ Севкорее-это признак шизофрении. Стране которая хочет уничиожить мир во всем мире-кормить ее на шаоу приэтом. Пусть там будет голод и есть шанс что местные сбросят коммунистическую власть
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30.04.2024 09:32 Відповісти
Это называется геноцид. Так не делается. Не сбросят они власть, как и в россии.
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30.04.2024 10:37 Відповісти
Конечно,когда США продавали высокие технологии со стороительством заводов Сталину вырабатывающих оружие против Запада, за хлеб Украины-надеясь что голод авыовет протест-они просчитались. Хоть им было пох,они хотели погасить свою Великую Депрессию за счет СССР. Людьми движут инстинкты а не разум-даже в просвещенной Америке. Тем не менее Украинцы должны сопротивлятся и спользовать для этого все ресурсы-которыз у нас очень много
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30.04.2024 16:50 Відповісти
 
 