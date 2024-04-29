В ООН підтвердили, що Росія ударила по Харкову ракетою виготовленою в КНДР, порушивши санкції
Уповноважені при ООН за стеженням за санкціями проти Північної Кореї підтвердили, що російська армія 2 січня 2024 року вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У звіті, представленому в одному з комітетів Радбезу, констатується, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.
Троє уповноважених щодо санкцій відвідали Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки ракети, і не знайшли жодних доказів того, що ракета була виготовлена в Росії.
У звіті вказується, що експерти ООН "не змогли самостійно визначити, звідки і ким була запущена ракета". Але інформація, надана українською стороною, "свідчить про те, що ракета була запущена в межах території Російської Федерації".
"Таке місце перебування, якщо ракета була під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", – констатується у звіті.
Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.
Зазначається, що в березні Росія наклала вето в Раді безпеки на щорічне продовження мандата спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Мандат нинішньої групи експертів закінчується у вівторок, 30 квітня.
Видання Bloomberg повідомляло, що комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 до 800 км.
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я навіть знаю ЩО
Болт
вони там в ООН зовсім іпануті...
***** всрався
всі в бункерах...
та срали вони на вас з високої гори ще раз.
Це просто вже ППЦ!