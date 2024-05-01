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В ГУР назвали кількість у Росії ракет "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69

Пуск російської крилатої ракети Калібр

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69, а також динамку їх виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебуває:

  • Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "циркон" - 40 одиниць. Темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.
  • Крилатих ракет 3M55/3М55М "онікс"/"онікс-М" — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.
  • Крилатих ракет 3М-14 "калібр" — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.
  • Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час останніх обстрілів Росія використовувала ракети, виготовлені у 2023–2024 роках, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17207) крилаті ракети (1070) ракети (4001) балістичні ракети (390) ГУР (486)


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Топ коментарі
+7
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01.05.2024 18:26
+6
Продовжують ''вангувати''
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01.05.2024 16:58
+5
Якийсь боба ще у грудні 2022 року доводив мені, що у кацапів закінчуються ракети, бо так сказали Арєстовічъ зі Світаном і масові обстріли закінчаться, бо залишилось ракет лише на два залпи. А воно ось як. Пропая той боба. Хоча обіцяв продовжити спілкування через рік.
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01.05.2024 17:32
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Ой чого тільки в ГУР не називали ! То іпсо все? чині? -та тільки проти кого?
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01.05.2024 16:58 Відповісти
Продовжують ''вангувати''
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01.05.2024 16:58 Відповісти
ГУР вірити - себе не поважати.....
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01.05.2024 19:42 Відповісти
А шо по "кинжалам" та Х-69?
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01.05.2024 16:59 Відповісти
Х-69 завтра всьо, а Кинжали вчора всьо. Буданов зуб дає.
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01.05.2024 18:20 Відповісти
нам вже досить зубів аферистовича про вже "всьо".
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01.05.2024 18:26 Відповісти
От-от. Реінкарнація губошльопа абдрестовича на маравоні прошла успішно.
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01.05.2024 18:37 Відповісти
а вы языками можете только работать и куями по роялю с виздосиками
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01.05.2024 17:03 Відповісти
А скільки в Україні на місяць 0,тільки пи₴дякають Зепліснява.
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01.05.2024 17:51 Відповісти
А яка різниця скільки?
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01.05.2024 17:04 Відповісти
Тема "Іскандерів" не розкрита.
І ЗКР теж.
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01.05.2024 17:04 Відповісти
І теж гур разом з арєстовічем протеже дєрьмака казало що ракети закінчаться ще літом 22
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01.05.2024 17:08 Відповісти
Головне в цій новині не кількість ракет, а те, що кацапи продовжують їх виробляти...
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01.05.2024 17:13 Відповісти
більше того, німецька розвідка повідомляла, що раша вже має можливість Н кількість відкладати у запаси.
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01.05.2024 18:07 Відповісти
Отож. А наша влада здатна лише на гучні заяви та щоденні хрипаті відосики
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01.05.2024 22:31 Відповісти
Тобто виходить близько 60 ракет/місяць. А скільки робить "Захід"? Весь "Захід" - США, Європа, Англія і навіть Японія, Корея, Австралія?
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01.05.2024 17:30 Відповісти
Україна...
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01.05.2024 17:56 Відповісти
все залежить від влади як вона організує так і буде, хоча унас є вже готові інженерні рішення на сотні модифікацій ракет,але навіть старе що робили за совка вже нездатні виробити, хоча подивіться той же Іран який все життя під санкціями живе взяв ті розробки, модифікував під ******* потреби експортує..тим же хусітам наприклад
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01.05.2024 18:16 Відповісти
"народ якої дуже серйозно помилився у 2019 р" - а у 2010 у другому турі ти за кого голосував?
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02.05.2024 10:33 Відповісти
2009 - 2012 працював за кордоном. Не голосував взагалі. А що?
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02.05.2024 10:44 Відповісти
А якби був в Україні, то за кого голосував би у першому та другому турі?
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02.05.2024 10:59 Відповісти
Т.к. не був в Україні, то не дуже заглиблювався у вивчення кандидатів. Начебто, у мене тоді було 2 варіанти. Або Тігіпко або Яценюк.
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02.05.2024 11:33 Відповісти
Воно не бачить що під носом, підітріть свою сраку ГУ
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01.05.2024 17:31 Відповісти
Якийсь боба ще у грудні 2022 року доводив мені, що у кацапів закінчуються ракети, бо так сказали Арєстовічъ зі Світаном і масові обстріли закінчаться, бо залишилось ракет лише на два залпи. А воно ось як. Пропая той боба. Хоча обіцяв продовжити спілкування через рік.
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01.05.2024 17:32 Відповісти
Цього разу Буданов на кавовій гущі гадав чи на картах таро?
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01.05.2024 17:40 Відповісти
На внутренностях чёрного козла в полнолуние!
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01.05.2024 18:05 Відповісти
От якби zeльоного казла... Та не з нашим щастям...
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01.05.2024 19:11 Відповісти
Буданга знов на ТАРО розкинув,чи з'явився ще якийсь,діджиталізований Федоровим,спосіб підрахунку російських ракет?
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01.05.2024 17:41 Відповісти
Якщо в ГУР всі такі ж підрахуї як буданов, то яка цінність цих даних?
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01.05.2024 17:45 Відповісти
Они ,зелёные считают чужие ракеты,а где же свои за два года войны,в 2019 Гром был разработан на 80 процентов, а зелёная гнида начала велика будивництво
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01.05.2024 18:20 Відповісти
правильно писати 'велике крадівництво'
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01.05.2024 18:40 Відповісти
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01.05.2024 18:26 Відповісти
проходив курси в Абдристовича ))
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01.05.2024 18:39 Відповісти
Яке джерело: стеля чи палець?
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01.05.2024 18:28 Відповісти
кришталева куля
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01.05.2024 20:13 Відповісти
На 2-3 рази
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01.05.2024 18:37 Відповісти
Самое главное - шо они есть у РФ, а у нас нет. Все остальное - туфта и очковтирательство.
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01.05.2024 18:58 Відповісти
ех хе хе ... чимало ...
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01.05.2024 19:36 Відповісти
В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69 Источник:
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Ракет на 2-3 залпа. У путина рак. Кофе весной в Ялте. Война закончиться до 2023 года...
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01.05.2024 20:12 Відповісти
Який президент лох такі ж лохи і в ГУР і всюди куди це чмо когось призначае
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01.05.2024 21:19 Відповісти
Хто їх рахував?
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01.05.2024 20:30 Відповісти
То ще на 1-2 пострілу ?
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01.05.2024 21:25 Відповісти
 
 