В ГУР назвали кількість у Росії ракет "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69, а також динамку їх виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебуває:

Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "циркон" - 40 одиниць. Темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М "онікс"/"онікс-М" — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 "калібр" — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.

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