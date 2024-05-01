В ГУР назвали кількість у Росії ракет "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69, а також динамку їх виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебуває:
- Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "циркон" - 40 одиниць. Темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.
- Крилатих ракет 3M55/3М55М "онікс"/"онікс-М" — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.
- Крилатих ракет 3М-14 "калібр" — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.
- Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.
Топ коментарі
+7 CrossFirenko
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+5 Rostyslav Komarnytsky
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І ЗКР теж.
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