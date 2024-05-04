5 "Шахедов" уничтожены над Днепропетровщиной, поврежден объект критической инфраструктуры

В ночь на 4 мая 2024 года в Павлоградском районе Днепропетровщины силы ПВО сбили 5 вражеских Шахедов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, как отмечается, без разрушений не обошлось.

Последствия атаки дронами на Днепропетровщине

"Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще - три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили", - информирует Лысак.

Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также сообщается, что Никопольщину накануне вечером и ночью агрессор атаковал 5 раз. Во время обстрелов враг использовал тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой громаде.

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По словам Лысака, изуродовано коммунальное предприятие, лицей, 2 многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших.

Утро 4 мая в районе тоже началось с обстрела, враг попал по Мировской громаде. Загорелась агрофирма. Информация по этому обстрелу пока уточняется.

Атака дронами в ночь на 4 мая 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным Воздушных сил, прошлой ночью было уничтожено 13 из 13 вражеских "Шахедов".