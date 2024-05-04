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Новости Война
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5 "Шахедов" уничтожены над Днепропетровщиной, поврежден объект критической инфраструктуры

шахед

В ночь на 4 мая 2024 года в Павлоградском районе Днепропетровщины силы ПВО сбили 5 вражеских Шахедов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, как отмечается, без разрушений не обошлось.

Последствия атаки дронами на Днепропетровщине

"Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще - три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили", - информирует Лысак.

Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также сообщается, что Никопольщину накануне вечером и ночью агрессор атаковал 5 раз. Во время обстрелов враг использовал тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой громаде.

Также читайте: Армия РФ 11 раз атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, медучреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

По словам Лысака, изуродовано коммунальное предприятие, лицей, 2 многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших.

Утро 4 мая в районе тоже началось с обстрела, враг попал по Мировской громаде. Загорелась агрофирма. Информация по этому обстрелу пока уточняется.

Атака дронами в ночь на 4 мая 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным Воздушных сил, прошлой ночью было уничтожено 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Автор: 

обстрел (26928) Никополь (1005) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+1
знову вчитель мови з криворогатії....
посани, ви ********* трохі повчяловом
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04.05.2024 09:35
+1
Мені так подобається, як ви часто сам з собою розмовляєте
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04.05.2024 09:48
+1
ну ви ж мене почюли
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04.05.2024 09:52
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не вдивлюся якщо взватра на кацапії приймуть православний іслам...
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04.05.2024 08:23 Ответить
Не здивуюсь . Дивитись - це на щось інше .
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04.05.2024 09:29 Ответить
саме те і роблю,,,
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04.05.2024 09:31 Ответить
знову вчитель мови з криворогатії....
посани, ви ********* трохі повчяловом
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04.05.2024 09:35 Ответить
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04.05.2024 09:37 Ответить
та і я ж без претензій...
хіба що маленька - а ***** буба було в 19му?
недоржалися?
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04.05.2024 09:43 Ответить
Мені так подобається, як ви часто сам з собою розмовляєте
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04.05.2024 09:48 Ответить
ну ви ж мене почюли
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04.05.2024 09:52 Ответить
Так точно!
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04.05.2024 09:54 Ответить
вільно, ефрейтор
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04.05.2024 09:56 Ответить
шо б я вас більше не бачив по двоє - не збиратися...
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04.05.2024 10:02 Ответить
Дозвольте виконати?
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04.05.2024 10:07 Ответить
виконуйте - чекаю рапорта!
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04.05.2024 10:10 Ответить
ти той заблокований кацап який всім підлайукє?
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04.05.2024 11:18 Ответить
масік, гуляйте з цюда - тут дорослі спілкуються....
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04.05.2024 11:21 Ответить
основоположником "православного ісламу" є не хто інший, як "сіфілісно- фурацилінова мумія,котрій "чолобитну " справляє вся 3,14дерація до сьогоднішнього дня і котра лежить в "схроні" в мацкваабаді...
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04.05.2024 09:49 Ответить
 
 