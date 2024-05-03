Армия РФ 11 раз атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, медучреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение 3 мая россияне наносили удары дронами-камикадзе и с артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, в частности под обстрелы попали Никополь, Мировская и Покровская сельская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеской атаки на Никопольщину пострадал 44-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В общей сложности в течение дня российская армия целила по Никопольскому району 11 раз – дронами-камикадзе и артиллерией, под атакой находились Никополь, Мировская и Покровская сельская громады.

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В результате атаки повреждены 13 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, медучреждение, авто и линии электропередач.

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