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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Россияне били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, гимназия, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2 мая под обстрелами россиян находился Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражеский удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская громады.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Повреждены три многоэтажки, столько же частных домов, хозяйственная постройка. Кроме того, повреждены гимназия и предприятие.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини

Также в результате обстрела повреждены 4 грузовика, мопед. Загорелся легковойе автомобиль. Пожар спасатели потушили. Задело и линию электропередачи.

Глава ОГА отметил, что люди не пострадали.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Сейчас на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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